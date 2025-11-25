¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½÷ÀÍÑ±ÒÀ¸À½ÉÊ»Ô¾ì¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë479²¯8,000ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
À¤³¦¤Î½÷ÀÍÑ±ÒÀ¸À½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢·î·Ð±ÒÀ¸¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¶µ°é¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢À½ÉÊ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤ÊÊÑ³×¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤Ë270²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËCAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë6.60%¤Ç³ÈÂç¤·¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë479²¯8,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÉÊ¼Á¡¢²÷Å¬¤µ¡¢°ÂÁ´À¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ï¡¢·î·Ð¥±¥¢À½ÉÊ¤Ø¤Î¶¯¸Ç¤Ê¼ûÍ×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ï2023Ç¯¤ËÌó65%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¡¢¥¿¥ó¥Ý¥ó¡¢·î·Ð¥«¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹ÈÏ¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íµ¡ÁÇºà¤Î¥Ê¥×¥¥ó¤äºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢Å·Á³ÁÇºà¤È´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷ÀÍÑ±ÒÀ¸À½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î´üÂÔ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àö¾ô¡¦¾Ã½À½ÉÊ¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î±ÒÀ¸°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥óÍÑ¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥¹¥×¥ìー¡¢¥¯¥ì¥ó¥¶ー¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¥±¥¢¤äÎ¹¹ÔÍÑ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ÈÂ¿ÌÜÅªÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷ÀÍÑ±ÒÀ¸À½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°ÂÁ´¤Ê½èÊý¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè¿Ê¹ñ¤È³«È¯ÅÓ¾åÃÏ°è¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾®Çä¤Ï¡¢ÂðÇÛÊØ¤ÎÍøÊØÀ¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÆþ¼ê²ÄÇ½À¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÍøÍÑÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂ®¤Î¥Úー¥¹¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï2023Ç¯¤Ë45%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤¬À½ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½÷ÀÍÑ±ÒÀ¸À½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¤è¤ê¹¤¤¸ÜµÒÁØ¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È½¾Íè·¿¾®ÈÎÇäÌÖ¤ÎÎ¾Êý¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ëÀïÎ¬¤ËÅ¬±þ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÊÆ¤Ï¡¢·î·Ð±ÒÀ¸¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¹ÈÏ¤ÊÆþ¼ê²ÄÇ½À¡¢³Ø¹»¤ä¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ç¤Î·î·ÐÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÃÏ°è¤Î½÷ÀÍÑ±ÒÀ¸À½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢Íµ¡À½ÉÊ¤ª¤è¤ÓÄã»É·ãÀÀ½ÉÊ¤ÎºÎÍÑÁý¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î·èÄê¤ò·ÁÀ®¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢½ÅÍ×¤ÊÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾ÃÈñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¨¥³¥³¥ó¥·¥ã¥¹¤ÇºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê·î·Ð¥±¥¢ÍÑÉÊ¤Ø¤Î¶¯¤¤Áª¹¥¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢ÅÔ»Ô²½¤Î¿ÊÅ¸¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¡¢¶µ°é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤ª¤è¤ÓÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ï¡¢ÇÀÂ¼¤ª¤è¤Ó½àÅÔ»ÔÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç·î·Ð±ÒÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤Ê·î·Ð¥±¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑÎ¨¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Î¹ñ¤Î½÷ÀÍÑ±ÒÀ¸À½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÇ§¼±¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹âÉÊ¼Á¤Î±ÒÀ¸À½ÉÊ¤òµá¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¶¯¤¤Ç¯´ÖÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
