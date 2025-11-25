PeproMene Bio¤ÎPMB-CT01 BAFFR-CAR T¥Çー¥¿¡¢Âè67²óASH 2025Ç¯¼¡Áí²ñ¤Î2¤Ä¤Î¸ýÆ¬È¯É½¤ËºÎÂò
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¡¢2025Ç¯11·î21Æü /PRNewswire/ -- ºÆÈ¯À¡¦Æñ¼£À¡Êr/r¡ËBºÙË¦°À¼ðáç¤Î¿·µ¬¼£ÎÅË¡¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÎ×¾²ÃÊ³¬¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡¢PeproMene Bio, Inc.¤Ï¡¢¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤ÎPMB-CT01¡ÊBAFFR-CAR T¡Ë¤ÎÂè1Áê»î¸³¤Î¾¶Ï¿2·ï¤¬¡¢2025Ç¯ÊÆ¹ñ·ì±Õ³Ø²ñ¡ÊASH¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ç¤Î¸ýÆ¬È¯É½¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾¶Ï¿¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÎCD19É¸ÅªÎÅË¡¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿´µ¼Ô¤äCD19±¢À¼À´µ¤òÄè¤·¤¿´µ¼Ô¤ò´Þ¤à¡¢Â¿½Å¼£ÎÅºÑ¤ß¤Îr/r BºÙË¦µÞÀ¥ê¥ó¥Ñ²êµåÀÇò·ìÉÂ¡ÊB-ALL¡Ë¤ª¤è¤Ór/r BºÙË¦Èó¥Û¥¸¥¥ó¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡ÊB-NHL¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëPMB-CT01¤Î¿·¤¿¤Ê°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÍ¸úÀ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1Áê¤ÎÍÑÎÌÁ²Áý»î¸³¡ÊNCT04690595¡¢NCT05370430¡Ë¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Ãæ´Ö·ë²Ì¤Ï¡¢BAFF-R¤¬¡¢»ýÂ³Åª¤Ê³èÀ¤ÈÄãÆÇÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éCD19¹³¸¶²óÈò¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿É¸Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
r/r B-NHL
°ÂÁ´À¡§
PMB-CT01¤Ï¡¢Îã³°Åª¤ËÎÉ¹¥¤ÊÇ¦ÍÆÀ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ìー¥É1¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥óÊü½Ð¾É¸õ·²¡ÊCRS¡Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¥°¥ìー¥É1¤òÄ¶¤¨¤ëÌÈ±Ö¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ーºÙË¦´ØÏ¢¿À·ÐÆÇÀ¾É¸õ·²¡ÊICANS¡Ë¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿
Í¸úÀ¡§
ºÇ½é¤Î7¿Í¤Î´µ¼ÔÁ´°÷¤¬¡¢°ÊÁ°¤ËCD19 CAR TÎÅË¡¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿´µ¼Ô¤ÈCD19±¢À¼À´µ¤Î´µ¼Ô¤ò´Þ¤á¡¢ÃíÆþ¸å1～3¤«·î¤Ç´°Á´ÁÕ¸ú¡ÊCR¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ýÂ³À¡§
¥Çー¥¿¥«¥Ã¥È¥ª¥Õ»þÅÀ¤Ç¡¢´²²ò¤ÏºÇÄ¹32¤«·î°Ê¾å¡ÊÃæ±ûÃÍ17¤«·î¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
r/r B-ALL
Í¸úÀ¡§
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿6¿Í¤Î´µ¼Ô¤Î¤¦¤Á4¿Í¤¬¡¢¸¡½Ð¸Â³¦°Ê²¼¤ÎÈù¾®»ÄÂ¸ÉÂÊÑ¡ÊMRD-¡Ë´°Á´´²²ò¡ÊCR¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¥ê¥¹¥¯¿Í¸ý¡§
È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤ÏÅÐÏ¿»þÅÀ¤ÇCD19±¢À¤Ç¤·¤¿¡£3¿Í¤È¤â¼£Ìþ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Æ±¼ïÂ¤·ìºÙË¦°Ü¿¢¡ÊHCT¡Ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´À¡§
ÍÑÎÌÀ©¸ÂÆÇÀ¡ÊDLT¡Ë¤Ï´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥ìー¥É2¤ÎCRS¤ò·Ð¸³¤·¤¿´µ¼Ô¤Ï1¿Í¤À¤±¤Ç¡¢¥°¥ìー¥É3¤ÎCRS¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖB-ALL¤ÈB-NHL¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢ÆÃ¤ËCD19 CAR T¤ÎÁªÂò»è¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿´µ¼Ô¤äCD19±¢À¼À´µ¤òÄè¤¹¤ë´µ¼Ô¤Ç¸«¤é¤ì¤ë°ì´Ó¤·¤¿»ýÂ³Åª¤Ê³èÀ¤Ï¡¢BAFF-R¤¬Èó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç°ÂÁ´¤ÊÂåÂØÉ¸Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Î¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢PeproMene Bio¤ÎºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¤Ç¤¢¤ëHazel ChengÇî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢PMB-CT01¤¬ºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¼À´µ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÂç¤ÊÌ¤½¼Â¥Ëー¥º¤ËÂÐ½è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ASH 2025¸ýÆ¬È¯É½
±éÂê¥¿¥¤¥È¥ë¡§BAFFR-CAR TºÙË¦¤Ï¡¢r/r BºÙË¦¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ýÂ³Åª¤ÊÁÕ¸úÎ¨¤È´ÉÍý²ÄÇ½¤ÊÆÇÀ¤ò¼¨¤¹¡Ä¡ÊBAFFR-CAR T cells demonstrate durable responses and manageable toxicities in r/r B-cell lymphomas¡Ä¡Ë
Í×»Ý¡§abs25-7079
Æü»þ¡§12·î6Æü¸á¸å2»þ45Ê¬
¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¡§Elizabeth Budde¡¢M.D., Ph.D.
±éÂê¥¿¥¤¥È¥ë¡§BAFFR-CAR TºÙË¦¤Ï¡¢r/r BºÙË¦ÀALL´µ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍË¾¤Ê°ÂÁ´À¤È¹³Çò·ìÉÂ¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹¡Ä¡ÊBAFFR-CAR T cells show promising safety and anti-leukemia efficacy in r/r B-cell ALL patients¡Ä
Í×»Ý¡§abs25-2035
Æü»þ¡§12·î8Æü 11:00¸áÁ°
¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¡§Ibrahim Aldoss¡¢M.D.
(ÆüÉÕ/»þ¹ï¤Ï¥×¥ìー¥¹¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤¹¡£)
PMB-CT01¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PMB-CT01¤Ï¡¢BAFF-R¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¡¢¥¯¥é¥¹½é¤Î¼«¸ÊCAR TºÙË¦ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£BAFF-R¤Ï¤Û¤ÜBºÙË¦¤Î¤ß¤ËÈ¯¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BºÙË¦¤ÎÀ¸Â¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¹³¸¶¾Ã¼º¤Î²óÈò¤Î²ÄÇ½À¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£PMB-CT01¤Ï¡¢r/r B-NHL¤ª¤è¤Ór/r B-ALL¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âè1Áê»î¸³¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò
¤³¤Î¥×¥ì¥¹¡¦¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢Î×¾²³«È¯¡¢µ¬À©·ë²Ì¡¢¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À¡¢¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ²½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÈ¼¤¦¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PeproMene Bio¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥Ç¥£¥¢/Åê»ñ²ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
Hazel Cheng¡¢Ph.D.
PeproMene Bio, Inc.
Hazel.Cheng@pepromenebio.com
