Robonity¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¿·È¯Çä¡Á¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¡¢Äã¾²¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬²Ã¤ï¤êÁ´54µ¡¼ï¤Ë¡Á
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ã±¼´¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥â¡¼¥¿¥ì¥¹Ã±¼´¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡ÖRobonity¡Ê¥í¥Ü¥Ë¥Æ¥£¡Ë¥·¥ê¡¼¥º*¡×¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¿¥¤¥×¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¥¿¥¤¥×¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹â¤òÍÞ¤¨¤¿Äã¾²¥¿¥¤¥×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ºÇÄ¹¥¹¥È¥í¡¼¥¯3,000mm¡¢ºÇ¹â²ÄÈÂ¼ÁÎÌ200kg¡¢·«ÊÖ¤·°ÌÃÖ·è¤áÀºÅÙ¡§¡Þ0.01mm¤Î¹âÀºÅÙ¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦¹â²ÄÈÂ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¡ÖºÇÅ¬¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡¹½¡×¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¡ËÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢´í¸±Â®ÅÙ¤Ë¤è¤ëÂ®ÅÙÄã²¼¤òÍÞÀ©¤·¡¢ºÇ¹âÂ®2,400m/sec¤Ç¤ÎÆ°ºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ºÇÄ¹¥¹¥È¥í¡¼¥¯4,000mm¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ3,750mm/sec¤ÈÅö¼ÒÎòÂåºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò¼Â¸½¡£Ä¹µ÷Î¥ÁõÃÖ´Ö¤Î¹âÂ®ÈÂÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÄã¾²¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Á´¹â¤ò¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁõÃÖÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Ë¹×¸¥¡£Çö·¿²½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹â¤¤¹äÀ¤Ç¡¢¹âÀºÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¥¬¥¤¥É¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Í¤¸¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼É¸½àÁõÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥ê¥¹¤ÎÈô»¶¤ä°ÛÊªº®Æþ¤òÍÞ»ß¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äEV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¥¯¥ê¡¼¥óÅÙ¤ä¥É¥é¥¤´Ä¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëºòº£¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¿¥¤¥×¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¥¿¥¤¥×¡¢Äã¾²¥¿¥¤¥×¤È¤â¤Ë¡¢12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¸¡Ö2025¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ robot¤Èinfinity¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¥Í¡¼¥ß¥ó¥°
¡Ò»Ô¾ìÇØ·Ê¤ÈÀ½ÉÊ¤Î³µÍ×¡Ó
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¾®·¿²½¡¦¹âÌ©ÅÙ²½¡¦¹âµ¡Ç½²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÃ»½Ì²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÉÊ¼ïÊÑÎÌÀ¸»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸»ºÀßÈ÷¤Î¸úÎ¨²½¤äÃ»Ç¼´ü¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âºòº£À¤³¦Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖºÜÅÅÃÓ¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ËÀ½Â¤¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢Æ¼·Ï¶âÂ°¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤äÄãÏªÅÀ´Ä¶(¥É¥é¥¤´Ä¶)¡¢ÄãÈ¯¿Ð¡¢ËÉ»¬¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÈÂÁ÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥â¡¼¥¿¥ì¥¹Ã±¼´¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ±¼´¥í¥Ü¥Ã¥È¤«¤éÁª¤Ù¡¢°ÌÃÖ·è¤á¤«¤éÈÂÁ÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖRobonity¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò2019Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¡£¿ï»þ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó³È½¼¤ò¿Þ¤ê¡¢¼ÖºÜÉôÉÊ¡¢ÅÅµ¡¡¦ÅÅ»Ò¡¢»°ÉÊ¶È³¦¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÀ¸»º¹©Äø¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¿¥¤¥×¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¥¿¥¤¥×¡¢¤½¤·¤ÆÄã¾²¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¶õµ¤À¶¾ôÅÙ¤¬¹â¤¤¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ½Â¤¸½¾ì¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Robonity¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁ´54µ¡¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êºÇÅ¬¤Ê»ÅÍÍ¤òÉý¹¤¤¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Ã±¼´¥í¥Ü¥Ã¥È¤«¤é¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥ê¥Ë¥¢¥³¥ó¥Ù¥¢¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢À¸»º¸½¾ì¤Î¼«Æ°²½¤òÎÏ¶¯¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Ê£»¨¡¦Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÀ¸»º¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¡¦ÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡ÖRobonity¡×¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Ó
1¡Ë¡ÖºÇÅ¬¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡¹½¡×ÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯100¡ó¡ÊºÇÂç2,400mm/sec¡Ë¤Ç¤ÎÆ°ºî²ÄÇ½
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉôÉÊ¤òÊ£¿ôÇÛÃÖ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Í¤¸¤Î¿¶Æ°¤òÍÞ¤¨¤ëÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¡ÖºÇÅ¬¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡¹½¡×¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤ËÄ¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Í¤¸¤ò¹âÂ®¤ÇÆ°¤«¤¹¤ÈÃæ±û¤¬¤¿¤ï¤ß¡¢¤Í¤¸¼´¤Î¿¶Æ°¤Ë¤è¤ë¶¦¿¶¤Ç¿Ä¤¬¤º¤ì¤ÆÀºÅÙÄã²¼¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡Ê¤Ê¤ï¤È¤Ó¸½¾Ý¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖRobonity¡×¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¡ÖºÇÅ¬¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡¹½¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Â®ÅÙÄã²¼¤òÍÞÀ©¤·¡¢¹ÈÏ°Ï¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÂ®2,400m/sec¤Ç¤ÎÆ°ºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½¾Íèµ¡¡ÊFLIP-X¥·¥ê¡¼¥º¡ÖGF¥¿¥¤¥×¡×¡Ë¤Î1200mm/sec¤ËÈæ¤Ù¡¢Ìó2ÇÜ¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤¹¡£
2¡Ë¹â¹äÀ¡¦¹âÀºÅÙ
¡¡¥¬¥¤¥É¥ì¡¼¥ë¤È¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¥â¡¼¥á¥ó¥È¹äÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¿åÊ¿²ÄÈÂ¼ÁÎÌ200kg¡¢¿âÄ¾²ÄÈÂ¼ÁÎÌ100kg¡Ê750W¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹â¸úÎ¨¤Ç¹âÀºÅÙ¤Ê¸¦ºï¥Ü¡¼¥ë¥Í¥¸¤òºÎÍÑ¤·¡¢·«ÊÖ¤·°ÌÃÖ·è¤áÀºÅÙ¡Þ0.01mm¤È¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÈÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡ÖRobonity¡×¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¥¿¥¤¥×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Ó
1¡ËÅö¼ÒÎòÂåºÇ¹âÈÂÁ÷Â®ÅÙ3,750/sec¤ò¼Â¸½
¡¡¥â¡¼¥¿½ÐÎÏ¥¢¥Ã¥×¤È¥Ï¥¤¥ê¡¼¥ÉºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ3,750mm/s¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç²ÄÈÂ¼ÁÎÌ60kg ¤Þ¤Ç¡Ê400W¥â¡¼¥¿ÅëºÜ»þ¡Ë¤³¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¤ÎÈÂÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2¡Ë¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ËÂÐ±þ
¡¡½¾Íèµ¡¡ÊFLIP-X¥·¥ê¡¼¥º¡ÖB14H¡×¡Ë¤ËÈæ¤ÙÌó1.23ÇÜ¤È¤Ê¤ëºÇÄ¹¥¹¥È¥í¡¼¥¯4,000mm¤òÃ£À®¡£³Æ¼ïÀ¸»ºÀßÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹µ÷Î¥¤Î¹©Äø´ÖÈÂÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ò¡ÖRobonity¡×Äã¾²¥¿¥¤¥×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Ó
1¡ËÀßÈ÷¤Î¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½
¡¡Äã¾²¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¥¬¥¤¥É¥ì¡¼¥ë¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼¥ì¡¼¥ëÊý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íèµ¡Èæ¤Ç¹â¤µ¤òÌó20¡Á46¡ó¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¡£¤Þ¤¿Á´¹â¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁõÃÖÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
2¡ËÀÅÅªµöÍÆ¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å
¡¡Çö·¿²½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½¾Íèµ¡Èæ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Êý¸þ¡¢¥è¡¼¥¤¥ó¥°Êý¸þ¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°Êý¸þ¤¤¤º¤ì¤â¹äÀ¤¬Ìó2ÇÜ¤Ë¸þ¾å¡£·«¤êÊÖ¤·°ÌÃÖ·è¤áÀºÅÙ¤Ï¡Þ0.005mm¡¢Áö¤êÀºÅÙ¤¬ ¡Þ0.02/800mm¤È¹âÀºÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡ÖRobonity¡×¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¡¢Äã¾²¤Î3¥¿¥¤¥×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Ó
1¡ËÂÑ´Ä¶»ÅÍÍ¤òÉ¸½àÁõÈ÷
¡¡¥¬¥¤¥É¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Í¤¸¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¥¹¤ÎÈô»¶¤ä³°Éô¤«¤é¤Î°ÛÊª¤Îº®Æþ¤òÍÞ»ß¤Ç¤¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ½Â¤´Ä¶¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2¡ËÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿³Æ¼ï»ÅÍÍ
¡¡¥ê¡¼¥ÉÄ¹¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¿âÄ¾¡¦ÊÉ³Ý¤±»ÅÍÍ¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Êµ¡¼ïÁªÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
