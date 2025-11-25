¥Ü¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¢Shah Rukh Khan»á¤ÈSalman Khan»á¤¬¥¢¥Ö¥À¥Ó¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤ÎVIP¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊ
¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÎºÇ¿·¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ëÆ±´Û¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢´ÛÆâ¤ò»ë»¡
¥¢¥Ö¥À¥Ó¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë, 2025Ç¯11·î21Æü /PRNewswire/ -- ¥¢¥Ö¥À¥Ó¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ï¡¢¥µ¥Ç¥£¥ä¥Ã¥ÈÊ¸²½ÃÏ¶è¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ëºÇ¿·»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤ÁÌÚÍËÌë¤ËVIP¸ÂÄê¤ÎÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃøÌ¾¿Í¤äÊ¸²½³¦¤Î¥êー¥Àー¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢Æ±ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤ÎÆâÉô¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Bollywood Superstars Shah Rukh Khan and Salman Khan Attend Natural History Museum Abu Dhabi's VIP Opening
2025Ç¯11·î22Æü¤Ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ü¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ëShah Rukh Khan»á¤ÈSalman Khan»á¤¬Æ±´Û¤ò»ë»¡¤·¡¢¼ýÂ¢ÉÊ¤äÂ¿ºÌ¤ÊÅ¸¼¨¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯´Õ¾Þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾»á¤Ï¡¢¼«Á³»Ë¤òÀ¸Ì¿ÎÏË¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹Ë×Æþ·¿Å¸¼¨¤òÂÎ¸³¤·¡¢6,700ËüÇ¯Á°¤Î²½ÀÐ²½¤·¤¿T.¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ü³ÊÉ¸ËÜ¤È¤·¤ÆºÇ¤âÊÝÂ¸¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤Îã¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎVIP¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢²»³Ú¡¢¥¢ー¥È¡¢Ê¸²½¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤«¤é¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÃøÌ¾¿Í¤¬Â¿¿ôÍè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÀèÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥Óºß½»¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëSteve Harvey»á¡¢ÃøÌ¾¤ÊÆÃ¼ì¸ú²Ì¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡Ö²ø¤·¤¤ÅÁÀâ¡×¤Î¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ëAdam Savage»á¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·¤Î±Ç²è¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ëDavid Iacono»á¤ÈAudrina Miranda»á¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·óµ¯¶È²È¤ÎSwizz Beatz»á¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥Üー¥¤¡×¡¢¡Ö¥µ¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥Êー¥ー¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Í¥Ron Perlman»á¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëGiancarlo Esposito»á¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢·Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥â¥Ç¥ë¤ÇÊ¸²½Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëAfef Jnifen»á¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ö¥À¥Ó¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ï¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤ÇÆ±¼ï¤Î»ÜÀß¤È¤·¤ÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ª¤è¤Ó¼þÊÕÃÏ°è¤Î¼«Á³»Ë¤ËÆÃ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëµ¤¸õ¤Î¤â¤È¡¢ÎÐË¤«¤Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÃÏ¤¬¹¤¬¤ê¡¢»ÍËÜ²ç¤ÎµðÂç¤Ê¥¾¥¦¤ò´Þ¤àÀäÌÇÆ°Êª¤¿¤Á¤¬ïèÊâ¤·¤Æ¤¤¤¿700ËüÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍè´Û¼Ô¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À¸Êª¤ÎÅ¸¼¨¤âÍè´Û¼Ô¤¬´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Ï¡¢¶²Îµ»þÂå¤ÎÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°µ´¬¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«Á³³¦¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿°ÎÂç¤ÊÊª¸ì¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëÎµµÓÎà¶²Îµ¤Î·²¤ì¤ÎÅ¸¼¨¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó¤ÎÄ¹¤¤µðÂÎ¤ò¸Ø¤ë5¼ï¤Î¶²Îµ¤¬Íè´Û¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆ²¡¹¤ÈÎ©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥é¥êー¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤¬Íè´Û¼Ô¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤Î»à³¼¤ò¤á¤°¤êÂÐÖµ¤¹¤ë2ÂÎ¤Î¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²½ÀÐ¤ÎT.¥ì¥Ã¥¯¥¹Æ±»Î¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ö¥À¥Ó¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ï¡¢¥ëー¥ô¥ë¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢¥Áー¥à¥é¥Ü ¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê ¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢¤½¤·¤Æº£¸å³«´ÛÍ½Äê¤Î¥¶¥¤ー¥É¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤ä¥°¥Ã¥²¥ó¥Ï¥¤¥à¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ç¥£¥ä¥Ã¥ÈÅç¤Ë½¸¤Þ¤ëÀ¤³¦¿å½à¤ÎÊ¸²½»ÜÀß·²¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ç¥£¥ä¥Ã¥ÈÊ¸²½ÃÏ¶è¤ò¡¢Ê¸²½¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¤½¤·¤Æ³ØºÝÅª¤Ê¸òÎ®¤¬¸òº¹¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¥¢ー¥È¡¢²Ê³Ø¡¢Ê¸²½°ä»º¤¬¼¡À¤Âå¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ö¥À¥Ó¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢nhmad.ae¤Ç¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ö¥À¥ÓÊ¸²½´Ñ¸÷¶É - Abu Dhabi¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ö¥À¥ÓÊ¸²½´Ñ¸÷¶É - Abu Dhabi¡ÊDCT Abu Dhabi¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÂ¥¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÌÜÉ¸Ã£À®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢DCT Abu Dhabi¤Ï¼óÄ¹¹ñ¤ò¹ñºÝÅª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼óÄ¹¹ñ¤ÎÀøºßÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î²¼¤Ç¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ë½¸¤·¡¢ÅØÎÏ¤ÈÅê»ñ¤òÄ´À°¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¸²½¤È´Ñ¸÷»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºÇÎÉ¤Î¥Äー¥ë¡¢À¯ºö¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DCT Abu Dhabi¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¼óÄ¹¹ñ¤Î¿Í¡¹¡¢°ä»º¡¢¤ª¤è¤Ó·Ê´Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ¸¤¤¿ÅÁÅý¡¢Àè¶îÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê»×¹Í¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢ËÜÊª¡¢³×¿·¡¢ÈæÎà¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÎÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ö¥À¥ÓÊ¸²½´Ñ¸÷¶É - Abu Dhabi¤ª¤è¤ÓÆ±¼óÄ¹¹ñ¤Î´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§dct.gov.ae ¤ª¤è¤Ó visitabudhabi.ae/
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2829085/Experience_Abu_Dhabi_1.jpg?p=medium600
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2829086/Experience_Abu_Dhabi_2.jpg?p=medium600
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2829087/Experience_Abu_Dhabi_3.jpg?p=medium600
Bollywood Superstars Shah Rukh Khan and Salman Khan Attend Natural History Museum Abu Dhabi's VIP Opening
Bollywood Superstars Shah Rukh Khan and Salman Khan Attend Natural History Museum Abu Dhabi's VIP Opening
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com