À¤³¦½é¤Î21¥¤¥ó¥Á¥«¥éー¥×¥é¥º¥Þ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎò»ËÅªµ»½Ñ¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖIEEE¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¡×Ç§Äê¼°Åµ¤Î³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò»ç¸÷µ»¸¦(ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿»³ ¿¿ÈÁ)¤Ï¡¢1993Ç¯¤ËÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜÅ¹¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»þÅÄ Î´¿Î ¢¨¡ÖÎ´¡×¤Ï¡ÖÀ¸¡×¤Î¾å¤Ë¡Ö°ì¡×)¤ª¤è¤ÓÅö»þÆ±¼Ò¤Ç³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¤¿¼ÄÅÄ Ñ£(¤·¤Î¤À¡¦¤Ä¤¿¤¨)Çî»Î(¸½¡¦»ç¸÷µ»¸¦ ¸ÜÌä)¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¡¦¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤Î¡Ö21¥¤¥ó¥Á¥«¥éー¥×¥é¥º¥Þ¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬¡¢ÅÅµ¤ÅÅ»Ò¹©³Ø¤Î¹ñºÝÅª³Ø²ñ¤Ç¤¢¤ëIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)¤è¤ê¡¢Îò»ËÅªµ»½Ñ¶ÈÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖIEEE¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌÃÈÄÂ£Äè¼°¤¬¿·²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨º£²ó¤Î¼°Åµ¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Ç¤ÎÂ£Äè¼°¤ËÂ³¤¡¢´ØÅì¤Ç¤ÎÂ£Äè¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡¡¡¿2025Ç¯11·î28Æü(¶âÍËÆü)
³«ºÅ»þ´Ö¡¿11:00(¼õÉÕ³«»Ï»þ´Ö¡¡10:30)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¿¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë4³¬¡ØºùÀî¡Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ3-4
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL. 045-471-1111
¼°¼¡Âè
Â£Äè¼°¡¡¡¡¡¿11:00～11:30¡¡¡Ú¼çºÅ¡ÛIEEE´ØÀ¾»ÙÉô
µÇ°¹Ö±é²ñ¡¿11:30～12:15¡¡¡Ú¼çºÅ¡ÛIEEE´ØÀ¾»ÙÉô
µÇ°½Ë²ì²ñ¡¿12:30～14:00¡¡¡Ú¼çºÅ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò»ç¸÷µ»¸¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò
Á°²ó¤Î¼õ¾Þ»þ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖÅö¼Ò¸ÜÌä¤¬Îò»ËÅªµ»½Ñ¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖIEEE¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¡×¤ËÇ§Äê¡× | »ç¸÷µ»¸¦
https://shiko-tec.co.jp/20250620news/
À¤³¦½é¤Î21¥¤¥ó¥Á¥«¥éー¥×¥é¥º¥Þ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ Îò»ËÅªµ»½Ñ¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖIEEE¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¡×¤ËÇ§Äê | ³ô¼°²ñ¼Ò»ç¸÷µ»¸¦
https://www.atpress.ne.jp/news/439711
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò»ç¸÷µ»¸¦¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ê¿»³ ¿¿ÈÁ(¤Ò¤é¤ä¤Þ ¤Þ¤Û)
½êºßÃÏ¡§ ¢©656-2304¡¡Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»ÔÉÍ1-81
URL¡¡ ¡§ https://shiko-tec.co.jp/