³ô¼°²ñ¼ÒSpace Cubics¡¢JAXA¤È¶¦Æ±¸¡Æ¤¤·¤¿New Space¸þ¤±¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡ÖSC-OBC Module V1¡×¤òÈ¯É½
SC-OBC Module V1
±§Ãè¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¹â¿®Íê¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ò³«È¯¤¹¤ëJAXA¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSpace Cubics¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Áñ»Ê Ì÷¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±¸¡Æ¤·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËNew Space¸þ¤±¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥ª¥ó¥Üー¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡ÊOBC¡Ë¡ÖSC-OBC Module V1¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢AMD¼Ò¤ÎºÇ¿·±Ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖVersal Adaptive SoC¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËºÎÍÑ¤·¡¢New Space»þÂå¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë±§Ãèµ¡¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¹âÅÙ¤Ê¥ª¥ó¥Üー¥É½èÍýÇ½ÎÏ¤È¡¢²á¹ó¤Ê±§Ãè´Ä¶¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿®ÍêÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿±§ÃèÍÑ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥»¥ó¥µー¤Î¹âÀÇ½²½¤ËÈ¼¤¤¡¢OBC¤¬½èÍý¤¹¤Ù¤¥Çー¥¿ÎÌ¤¬ÈôÌöÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢±ÒÀ±¤ÈÃÏ¾å´Ö¤ÎÄÌ¿®ÂÓ°è¤ÎÀ©Ìó¤«¤é¡¢µ°Æ»¾å¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Çー¥¿¤ò½èÍý¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Ã¥¸½èÍý¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SC-OBC Module V1¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢CPU¡Ê¥¹¥«¥é½èÍý¡Ë¡¢FPGA¡Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢AI Engine¡Ê¥Ù¥¯¥È¥ë½èÍý¡Ë¤òÅý¹ç¤·¤¿¥Ø¥Æ¥í¥¸¥Ë¥¢¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëVersal Adaptive SoC¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸÷³Ø¥»¥ó¥µー¤ä¹çÀ®³«¸ý¥ìー¥Àー¡ÊSAR¡Ë¡¢LiDAR¤Ê¤É¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÂçÍÆÎÌ¥Çー¥¿¤Î¹âÂ®ÆþÎÏ¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë±é»»¤òÈ¼¤¦¥¨¥Ã¥¸½èÍý¡¢ÂçÍÆÎÌ¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ø¤ÎµÏ¿¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î½èÍý¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
SC-OBC Module V1¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤ÎÀµ¼°È¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢·îÌÌ»ñ¸»³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à±§Ãè¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Òispace¤¬2028Ç¯¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë·î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñ»º¼¡À¤Âå·¿¤Î·îÃåÎ¦Á¥¡Ê¥·¥êー¥º3¥é¥ó¥Àー¡Ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Àµ¼°È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2025Ç¯11·î25Æü¤«¤éËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè69²ó ±§Ãè²Ê³Øµ»½ÑÏ¢¹ç¹Ö±é²ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢³«È¯Ãæ¤ÎSC-OBC Module V1¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£(¥Öー¥¹ÈÖ¹æ: C-22)
¥Ö¥í¥Ã¥¯¿Þ
Block Diagram
SC-OBC Module V1¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
¹âÀÇ½
FPGA¤È AI Engine¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉé²Ù¤Ê²èÁü½èÍý¤äAI¿äÏÀ¤ò¹âÂ®¤Ë¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Cortex-A72¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë Linux¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¤Ë¤è¤ë¹â¤¤½èÍýÀÇ½¤ÈËÉÙ¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¡¢·×»»½¸Ìó·¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£OpenCV¤ä³Æ¼ïµ¡³£³Ø½¬¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò´ûÂ¸¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¿×Â®¤Ë¼ÂÁõ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¹â¿®ÍêÀ
Lock-Step¥âー¥É¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë Arm Cortex-R5F¥³¥¢¤ÈZephyr RTOS¤¬¡¢»ÑÀªÀ©¸æ¤äÅÅ¸»´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤Èµ¡Ç½°ÂÁ´¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë½èÍý¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î Versal¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Single Event Upset¡ÊSEU¡ËÂÑÀ¤Î¹â¤¤ Flash¥Ùー¥¹FPGA¡ÖMicrochip IGLOO2¡×¤ò Safety Processor ¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï¡¢»°½Å¾éÄ¹²½¡ÊTMR¡Ë¤µ¤ì¤¿¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢Versal¤Î¥Ø¥ë¥¹¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢ÅÅ¸»¤Î¥Ñ¥ïー¥µ¥¤¥¯¥ëÀ©¸æ¡¢²¹ÅÙ¡¦ÅÅ°µ¡¦ÅÅÎ®¤Î´Æ»ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°Û¾ï¤òÁá´ü¤Ë¸¡ÃÎ¤·¡¢¹±µ×Åª¤Ê¸Î¾ã¤ò²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£
½ÀÆðÀ
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤È¤·¤ÆÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ëºÇ¾®¸Â¤Îµ¡Ç½¤ò¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óËè¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Üー¥É¾å¤Ë½ÀÆð¤Ë¼ÂÁõ¤Ç¤¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»ñ»º¤ÎºÆÍøÍÑ¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿®ÍêÀ»î¸³ºÑ¤ß¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢³«È¯¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¸ß´¹À¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î³«È¯¸úÎ¨¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë±§Ãèµ¡¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
ÃÏµå´ÑÂ¬±ÒÀ± / ¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°±ÒÀ±
¹âÊ¬²òÇ½²èÁü¤ä SAR¡Ê¹çÀ®³«¸ý¥ìー¥Àー¡Ë¥Çー¥¿¤ò¥ª¥ó¥Üー¥É¤Ç½èÍý¤·¡¢ÄÌ¿®ÎÌºï¸º¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²òÀÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Ãµººµ¡¡ÊÏÇÀ±Ãµºº¡¦·îÃµºº¡Ë
±óµ÷Î¥ÄÌ¿®¤Î¸Â¤é¤ì¤¿ÂÓ°è´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãµººµ¡Æâ¤Ç¥Çー¥¿¤ò»öÁ°½èÍý¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤òÃÏµå¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
SC-OBC Module V1¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢SC-OBC Module V1 À½ÉÊ¾ðÊó(https://spacecubics.com/products/scobc_v1/)¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Òispace ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO & Founder ¸ÓÅÄÉð»Ë»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³ô¼°²ñ¼Òispace¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎSpace Cubics¼Ò¤Ë¤è¤ëNew Space¸þ¤±¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥ª¥ó¥Üー¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡ØSC-OBC Module V1¡Ù¤ÎÈ¯É½¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ispace¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó1¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó2¤Î³«È¯¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Space Cubics¼Ò¤¬¡¢New Space»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·À½ÉÊ¤òJAXA¤È¤Î¶¦Æ±¸¡Æ¤·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØSC-OBC Module V1¡Ù¤Ï¡¢¹âÅÙ½èÍýÇ½ÎÏ¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿®ÍêÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥»¥ó¥µー¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë½èÍý¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Ã¥¸½èÍý¡×¤¬À®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤ë¡¢Åö¼Ò¤¬º£¸åÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë·î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´ð´´¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ispace¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê±§ÃèÍÑ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤¬»ý¤Ä·øÏ´À¡¢½ÀÆðÀ¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢Space Cubics¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢±§Ãè³«È¯¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¶¦¤ËÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒSpace Cubics¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒSpace Cubics¤Ï2018Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿JAXA¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£±§Ãè¶õ´Ö¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¿Í¹©±ÒÀ±¤ä±§Ãèµ¡¸þ¤±¤Ë¡¢¹â¿®Íê¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¤òÀß·×¡¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¤¿±§ÃèÍÑ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±§Ãèµ¡³«È¯¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤È±§Ãè³«È¯¤Ø¤Î»²Æþ¾ãÊÉ¤ÎÄã¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¹©±ÒÀ±¡¢±§ÃèÃµººµ¡¡¢±§Ãè¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±§Ãèµ¡¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â²Á¤Ê¥Õ¥ëÊü¼ÍÀþÂÑÀÉôÉÊ¤Î¤ß¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¿ô¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Èµ°Æ»¾å±¿ÍÑ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Àß·×µ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä·øÏ´¤Ê¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÌî¿´Åª¤Ê±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬·î¤Ë¹Ô¤±¤ë»þÂå¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Space Cubics¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¹â¿®Íê¤Î±§ÃèÍÑ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSpace Cubics
- ÀßÎ©¡§2018Ç¯
- ½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî3¾òÅì2ÃúÌÜ1
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Áñ»Ê Ì÷
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§±§ÃèÍÑ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä Åù
- URL¡§https://spacecubics.com/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
- ³ô¼°²ñ¼ÒSpace Cubics¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§¿¹Åç
- E-mail¡§marketing@spacecubics.com
- Tel¡§050-7112-6213
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
- SC-OBC Module V1 À½ÉÊ¾ðÊó(https://spacecubics.com/products/scobc_v1/)