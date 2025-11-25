MERCAN¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞÀ¯ÉÜ¤ÈÄó·È¤·³°¹ñÅê»ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤òºþ¿·
¥Ñ¥Ê¥Þ»Ô¡Ê¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ë¡¢, 2025Ç¯11·î21Æü /PRNewswire/ -- 35Ç¯°Ê¾å¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÅê»ñ¡¢°ÜÌ±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¤ÎÂç¼ê´ë¶ÈMercan Group¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞÀ¯ÉÜ¤Î¼çÍ×¤ÊÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤ÎÅ¬³ÊÅê»ñ²È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊQualified Investor Program¡Ë¤Î¹ñºÝÅª¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È²þÄû¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÌ±Åê»ñÊ¬Ìî¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎEduardo Arango¾¦¹©ÉûÂç¿Ã¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¹ñ¤Ï¡ÖÅê»ñ°Ü½»¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Úー¥¸¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ÔÀ¯¤ÎÄäÂÚ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¤Î¹½ÁÛÄÌ¤ê¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢¸úÎ¨À¡¢°ì´ÓÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ¬³ÊÅê»ñ²È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊQualified Investor Program¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¥Ñ¥Ê¥ÞÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åê»ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¹¤¬¤ê¤È¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢Mercan¤Î¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿ÀìÌçÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈEduardo Arango»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMercan¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂèÆó¤ÎÉ÷¤òÀß·×¤·¡¢Èà¤é¤ò»ä¤¿¤Á¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇºÇ¤â¹ñºÝÅª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¹ñ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥É¥ë¥Ùー¥¹¤Î·ÐºÑ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¶âÍ»¥»¥¯¥¿ー¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ËÇ°×¤ÎÌó5¡ó¤ò°·¤¦¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤òÍÊ¤·¡¢¹ñºÝËÇ°×¤ÈÅê»ñ¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬³ÊÅê»ñ²È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊQualified Investor Program¡Ë¤Ï¡¢ºÇÄã30Ëü¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤È½ÀÆð¤Êµï½»Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢5Ç¯¸å¤Ë¥Ñ¥Ê¥Þ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Mercan Properties Portugal¤ÎJordi Vilanova¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ï¡¢À©ÅÙ¾å¤Î¿®ÍêÀ¡¢Ë¡Åª°ÂÄêÀ¡¢¤½¤·¤ÆÌî¿´Åª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ®¸ù¤ÏÀµ¤·¤¤·èÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎÅ¬³ÊÅê»ñ²È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊQualified Investor Program¡Ë¤Ï¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ëMercan¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢°ÂÄêÀ¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ÑÂ³À¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¶¦Í¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åê»ñ°Ü½»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿ô½½Ç¯¤Î·Ð¸³¤È¿®Íê¤µ¤ì¤ëÉ¾È½¤ò»ý¤ÄMercan¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢¼ÂÀÓ¡¢¹ñÆâ¤Ø¤Î¼ÂºÝ¤ÎÅê»ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Íø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥Ñ¥Ê¥Þ¾¦¹©ÉûÂç¿Ã¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Mercan Group¤ÎCEO¡¢Jerry Morgan»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏMercan¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¾ï¤Ë¡¢µ¡²ñ¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢Åê»ñ²È¤Î¿®Íê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¹ñ¡¹¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ï¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÅê»ñ²È¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤ÎÁÏ½Ð¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Mercan Group¤¬ºÇ¶áÆ±¹ñ¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß·×²èÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢¥«¥¸¥Î¤òÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ï¤Þ¤µ¤ËMercan¤¬¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ëºÝ¤Ëµá¤á¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÌÀÇò¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¥®¥ê¥·¥ãÁ´ÅÚ¤Ç34¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÍÊ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á16·ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ÔÆ¯Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈJordi Vilanova»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Mercan¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¿½ÀÁ¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø°ÂÁ´¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÅê»ñ²È¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Mercan¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¥®¥ê¥·¥ã¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥â¥Ç¥ë¤òÆ§½±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î´Ö¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤À¤±¤Ç15¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«¶È¤·¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ëº£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤â¡¢Âî±ÛÀ¡¢°ì´ÓÀ¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¸¶Â§¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
