¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJacksonSquare Tokyo Shibuya¡× Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡ÖÂë¥Ð¥é¡×¥â¥Ç¥ë¤òÀ½ºî¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBiS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°Ëã¹Ìç ¸ç¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¶ÍÈ¢Æþ¤ê¹âµé¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJacksonSquare Tokyo Shibuya¡Ê¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥È¥¦¥¥ç¥¦ ¥·¥Ö¥ä¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡ÖÂë¥Ð¥é¡×¥â¥Ç¥ë¤òÀ½ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÊÁ¡ÖÂë¥Ð¥é¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¤«¤é»É½«»ÅÍÍ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½¾ÍèÉÊ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£
°ìÈÌÅª¤ËÎÌ»º¤µ¤ì¤ë¡ÖÂë¥Ð¥é¡×ÊÁ¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤ò°ì¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¡£
Âµ¥é¥¤¥ó¤ä¥ê¥Ö¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¾þ¤êË¥¤¤¤â´°Á´ÆÃÃí»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»É½«¤Ï¡¢
¡ü ÂçÎÌ¤Î¶â»å¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ
¡ü ÎÌ»ºÉÊ¤ÎÌó2ÇÜ¤Î»åÎÌ
¡ü ¥Ð¥éÉôÊ¬¤Ï¥Ö¥ëー·Ï¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó»É½«
¤È¡¢¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤È»þ´Ö¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Ãí¤®¹þ¤ó¤À»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÇØÃæ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖJacksonSquare Shibuya¡×»É½«
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÇØÌÌ¤ËÂç¤¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿JacksonSquare Shibuya»É½«¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤³¤Î»É½«¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÈÍ£°ìÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Þ¤µ¤Ë¡È°ìÅÀÊª¡É¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ
ÅÁÅýÊÁ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Í»¹ç¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾ JacksonSquare Tokyo Shibuya¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÞÕ¿È¤Î°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚJacksonSquare Tokyo Shibuya¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Û
JacksonSquare Tokyo Shibuya¤Ï¡¢²£¿Ü²ì¡¦¥É¥ÖÈÄÄÌ¤ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤«¤é¡ÈËÜÊª¡É¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤ÎÊÆÊ¼¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¥ªー¥Àー¤·¤¿¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥ëー¥Ä¡£Î¶¤ä¸×¡¢ÉÙ»Î»³¤Ê¤ÉÆüËÜÊ¸²½¤Î¾ÝÄ§¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢»É½«¡¦ÁÇºà¡¦»ÅÎ©¤Æ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ò¡¢¤³¤Î¶ÍÈ¢¤Ë¼ý¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÃå¤ÎÉþ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÖJacksonSquare Tokyo Shibuya¡×³µÍ×¡ä
Å¹ ÊÞ Ì¾¡§JacksonSquare Tokyo Shibuya¡Ê¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥È¥¦¥¥ç¥¦ ¥·¥Ö¥ä¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:00¡Ê¢¨ÍèÅ¹¤ÏÍ½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£¡Ë
Äê µÙ Æü¡§ÉÔÄêµÙ
½» ½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-12-4 ¥³¥¤¥È¥Ó¥ë8³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6626-9695¡Ê¢¨¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÖÀ¾¿·½É¡×±Ø ÅÌÊâ5Ê¬
¡ÚJacksonSquare Tokyo Shibuya ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttp://jacksonsquare.bis-inc.co.jp/
¡Ú¸ø¼°LINE¡Ûhttps://lin.ee/EtUyg0f
¡ã±¿±Ä²ñ¼Ò¡ä
¾¦ ¹æ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBiS
½êºßÃÏ ¡§¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-12-4 ¥³¥¤¥È¥Ó¥ë8³¬
Âå É½ ¡§°Ëã¹Ìç ¸ç
Àß Î© ¡§2021Ç¯4·î13Æü
H P ¡§https://bis-inc.co.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒBiS
