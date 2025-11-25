¡Ú¥±ー¥¡õ¥Ö¥ì¥Ã¥É ËçÊý¥°ー¥Æ¡ÛSNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë11·î27Æü(ÌÚ)Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥ï¥ó¥Ùー¥«¥êー¤Ï¡¢2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)¤«¤é¡¢¥±ー¥¡õ¥Ö¥ì¥Ã¥É ËçÊý¥°ー¥Æ¸ÂÄê¤Ç¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¡Ù¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¡Ö·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä
º£¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¡×¡£¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¡¢¥±ー¥¡õ¥Ö¥ì¥Ã¥É ËçÊý¥°ー¥Æ¸ÂÄê¤Î¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢¤½¤Îµæ¶Ë¤Î¿©´¶¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¤Î¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆÃÄ§
¡¦·Ú¤ä¤«¤ËÍÏ¤±¤ë¡§¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Ã¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤Õ¤ï¤È¤í¿©´¶¡§Ìý¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¸ÃÏ¤Î±ü¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿**¡Ö¤Õ¤ï¤È¤í¡×¿©´¶**¤¬»Ä¤ë¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¡§²¿¸Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£8¼ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸ÃÏ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢ìÔÂô¤Ê¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Á´8¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¥×¥ìー¥ó¥·¥å¥¬ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡§180±ß(ÀÇ¹þ)
¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡§180±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡§200±ß(ÀÇ¹þ)
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§200±ß(ÀÇ¹þ)
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥êー¥à¡¡¡¡¡¡¡§280±ß(ÀÇ¹þ)
ËõÃã¥¯¥êー¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§290±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¯¥êー¥à¡¡¡¡¡§290±ß(ÀÇ¹þ)
À¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¯¥êー¥à¡¡¡§320±ß(ÀÇ¹þ)
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü3¸Ä¤´¹ØÆþ¤Ç60±ß°ú¤
¡ü5¸Ä¤´¹ØÆþ¤Ç150±ß°ú¤
¡ü10¸Ä¤´¹ØÆþ¤Ç400±ß°ú¤
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§ ¥±ー¥¡õ¥Ö¥ì¥Ã¥É ËçÊý¥°ー¥Æ
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©573-0032¡¡ÂçºåÉÜËçÊý»Ô²¬ÅìÄ®19-19 µþºåÉ´²ßÅ¹¤Ò¤é¤«¤¿Å¹1F ¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥®¥Õ¥È´Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§ ·î～ÅÚ¡§10:00～20:00¡¢Æü¡¦½Ë¡§10:00～19:00
¢¨É´²ßÅ¹¤ÎµÙ¶ÈÆü¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
URL¡¡¡¡ ¡§ https://a-1bakery.co.jp/shop/1070
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥ï¥ó¥Ùー¥«¥êー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©530-0054¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÆî¿¹Ä®2ÃúÌÜ4ÈÖ12¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÍÌ°æ ²íÀ¸
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 1948Ç¯10·î
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 1951Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ñ¥ó¡¦ÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Î±Ä¶È
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ http://a-1bakery.co.jp