AWS¤ÈHUMAIN¡¢NVIDIA¤ÎAI¥¤¥ó¥Õ¥é³èÍÑ¤ª¤è¤ÓAWS¤ÎAI¥Á¥Ã¥×Æ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¡¢À¤³¦¤ÎAI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê

¥ï¥·¥ó¥È¥ó--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ÊNASDAQ¡§AMZN¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹¡ÊAWS¡Ë¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸ø¶¦Åê»ñ´ð¶â¡ÊPIF¡Ë»±²¼¤ÎHUMAIN¤Ï¡¢ÊÆ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Åê»ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥ä¥É¤Ë¡ÖAI Zone¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ÜÀß¤ÇºÇÂç15Ëü´ð¤ÎAI¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤òÄó¶¡¡¢Å¸³«¡¢´ÉÍý¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢AWS¤ÏHUMAIN¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥ÀèÅª¤ÊAI¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ËAI¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨¶È¤·¤Þ¤¹¡£
Tanuja Randery, Managing Director, Europe, Middle East & Africa, AWS and Tareq Amin, CEO of HUMAIN
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎAI Zone¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎNVIDIA GB300 AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤ª¤è¤ÓAWS¤ÎTrainium AI¥Á¥Ã¥×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI³Ø½¬¤ª¤è¤Ó¿äÏÀ¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤äAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿äÏÀ¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤·×»»½¸Ìó·¿AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢NVIDIA¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈAI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òAWS¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éËÜÈÖ´Ä¶¤Ø¿×Â®¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¹âÂ®¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò°Â¿´¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¡¢¥¹¥±ー¥ë¡¢¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ëAI Zone¤ò¡¢À¤³¦¤Ç¤âºÇ¤âÀè¿ÊÅª¤Ç³×¿·Åª¤Ê»ÜÀß¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI Zone¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¼ûÍ×¤È¡¢µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¼ûÍ×¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£Amazon Bedrock¡¢Amazon AgentCore¡¢Amazon SageMaker¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëAWS¤ÎÀ¸À®AI¸þ¤±ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ÏÃ±°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¼çÍ×¤Ê´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Amazon Bedrock¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é´ÉÍý¤òÃê¾Ý²½¤·¡¢¸ÜµÒ¤¬´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁªÂò¤·¤¿¤ê´ÉÍý¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI Zone¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢HUMAIN¤ÏAWS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÏÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤«¤éAWS¥µー¥Ó¥¹¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤ÊAIÆ³Æþ¤Î²ÃÂ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÏÎ¾¼Ò¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢AWS¥µー¥Ó¥¹¡¢AI¸¦½¤¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®¤Ø¤Î50²¯¥É¥ëÄ¶¤Î¶¦Æ±Åê»ñ·×²è¤ò¿ä¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢HUMAIN¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅö¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢AWS²¤½£¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«Ã´Åö¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥¿¥Ì¥¸¥ã¡¦¥é¥ó¥Ç¥êー¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖHUMAIN¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÀìÌçÀ¤ÈÅê»ñ¤Ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢NVIDIA¤È¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Äó·È¡¢ÊÑ³×Åª¤ÊAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëAmazon Bedrock¡¢¤½¤·¤ÆAmazon Quick Suite¤ò´Þ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¸þ¤±AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿AWS¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Á´°è¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ï¥Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AWS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢HUMAIN¤Ï¡¢´ë¶È¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬À¸À®AI¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤È¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÀè¤ÎAI¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¿Íºà¤ÎÁÐÊý¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖAI Zone¤Ï¡¢HUMAIN¤ÈAWS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ô¥®¥¬¥ï¥Ã¥Èµ¬ÌÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÅö½é¤«¤é¡¢¹ñ²ÈÅª¤ÊÍ¥Àè»ö¹à¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ëAI¥³¥ó¥Ô¥åー¥È¼ûÍ×¤ÎÁÐÊý¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢HUMAIN¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ê¥¿¥ì¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ß¥ó¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¿¿¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌî¿´¤Îµ¬ÌÏ¡¢¤½¤·¤Æ¶¨Æ¯¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·À¤Ç¤¹¡£²è´üÅª¤Ê¾¦¶È¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì³ÈÂç¤Ø¤Î¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢AI¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥¹¥±ー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¡¢ÃÏ°è¿Íºà¤Î°éÀ®²ÃÂ®
¤³¤ÎAWS¤ÈHUMAIN¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢AIÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊAI¥êー¥Àー¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÎÁ°¿Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢AWS¤ÈHUMAIN¤Ï¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÌ±´Ö¥»¥¯¥¿ーÁ´ÂÎ¤ÇAIÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢HUMAIN¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¸ìÆÃ²½·¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖALLAM¡×¤ò´Þ¤à¹âÅÙ¤Ê¥¢¥é¥Ó¥¢¸ìÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢À¯ÉÜ¥µー¥Ó¥¹¸þ¤±¤ÎÅý¹çAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢AWS¤ÏPIF¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Amazon Academy¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÀ¸À®AI¤Ë´Ø¤·¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢»ÔÌ±10Ëü¿Í¤ò°éÀ®¤·¡¢¤µ¤é¤Ë1Ëü¿Í¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀìÌçÅª¤Ê¥¹¥¥ë¸þ¾å¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâGDP¤Ø1,300²¯¥É¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢AI¼çÆ³·¿·ÐºÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Ï«Æ¯ÎÏ¤Î½àÈ÷¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2006Ç¯°ÊÍè¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹¡ÊAWS¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÊñ³çÅª¤ÇÉý¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤¹¡£AWS¤Ï»ö¼Â¾å¤¢¤é¤æ¤ë¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡¢Ê¬ÀÏ¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ª¤è¤Ó¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊIoT¡Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦¥Ç¥×¥í¥¤¡¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢38¤ÎÃÏÍýÅª¥êー¥¸¥ç¥óÆâ¤Î120¤Î¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¾ー¥ó¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë240°Ê¾å¤Î¥Õ¥ëµ¡Ç½¥µー¥Ó¥¹¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¡¢AWS²¤½£¥½¥Ö¥ê¥ó¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢10¤Î¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¾ー¥ó¤È3¤Ä¤ÎAWS¥êー¥¸¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë·×²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¡¢¼çÍ×¤ÊÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Þ¤Ç¡¢¿ôÉ´Ëü¤ËµÚ¤Ö¸ÜµÒ¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¡¢½ÓÉÒÀ¤Î¸þ¾å¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¤¿¤á¤ËAWS¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AWS¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ aws.amazon.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HUMAIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HUMAIN¤ÏPIF»±²¼¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡À¤Âå¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥¢¥é¥ÖÀ¤³¦¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¸ìLLM¤ò´Þ¤à¹âÅÙ¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¤¶È³¦ÃÎ¸«¤È¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÊÑ³×ÅªAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÃæ³ËÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯AIµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Í¹©ÃÎÇ½´ë¶È¤Ç¤¹¡£
HUMAIN¤Î¥¨¥ó¥É¡¦¥Äー¡¦¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Ç»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ³×¤òÂ¥¤·¡¢Ç½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£HUMAIN¤Ï¡¢¶È³¦ÆÃ²½·¿AIÀ½ÉÊ¤Î³ÈÂç¤¹¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¡¢ÃÎÅªºâ»º¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ÈÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î¿ÍºàÍ¥°ÌÀ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ³ËÅª»ÈÌ¿¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥ÁèÎÏ¤È¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈ¼«À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
www.humain.com
¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î´üÂÔ¤ª¤è¤ÓÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¯¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£HUMAIN¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤ò¹¹¿·¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
