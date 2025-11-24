¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¶µ°é¤Î¸½¾õ¤ÈÂç³Ø´ÖÏ¢·È¤¬ÁÏÂ¤¤¹¤ëÌ¤Íè¡×¤ò³«ºÅ
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¶µ°é¸¦µæµ¡¹½¤ÎÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅµ»½Ñ¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊART¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î7Æü¡¢¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¶µ°é¤Î¸½¾õ¤ÈÂç³Ø´ÖÏ¢·È¤¬ÁÏÂ¤¤¹¤ëÌ¤Íè¡×¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³Âç³Ø5D Lab.¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¶µÍÜ¶µ°é²ÊÌÜ¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ーÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×¤Î¼õ¹Ö¤ò½¤Î»¤·¡¢»£±Æ¡¦ÇÛ¿®µ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿³ØÀ¸¤é¤¬¡¢5DLab.¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÇÆ±¥¹¥¿¥¸¥ªÀß·×¼Ô¤Î°ËÆ£½Ù¡¦³Ø½Ñ¸¦µæ±¡¶µ°é³Ø°è½õ¶µ¡ÊÆÃÇ¤¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢WebÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤äARTµ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¹ç·×¤Ç104¿Í¤¬ÅÐÏ¿¡¦½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ç¯´Ö½ÐÀ¸»ù¿ô¤¬8Ëü5Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¡ÊART¡Ë¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢æõÇÝÍÜ»Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀìÌçµ»½Ñ¼Ô¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎæõÇÝÍÜ»Î¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÉ¸½àÅª¶µ°éÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇÚ½Ð¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë5Âç³Ø¡ÊËÌÎ¤Âç³Ø¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¡¢»³ÍüÂç³Ø¡¢¶áµ¦Âç³Ø¡¢²¬»³Âç³Ø¡Ë¤¬¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¡¢ART¶µ°é¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³ØART¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¡¢³ØÆâ³°¤ËÂÐ¤·¤ÆART¶µ°é¤Î¸½¾õ¤ä¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÊÂç³Ø´ÖÏ¢·È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¶µ°é¸¦µæµ¡¹½Ä¹¤Ç¤¢¤ëº´Æ£Ë¡¿ÎÉûÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¦¾åµéURA¤¬³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤âART¶µ°é¤ÈÀìÌç¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇËÜ³ØART¥»¥ó¥¿ー¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤ä²ÄÇ½À¡¢ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬Âç³Ø´ÖÏ¢·È¤Ë¤è¤ëART¿Íºà°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÉ¤¤·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Äé¼£»³²¦ÉÂ±¡Ì¾ÍÀ±¡Ä¹¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¸µÅìµÜ¿¦¸æÍÑ³Ý¡Ë¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¸¿£°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤ÈÌäÂêÅÀ¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢²¬»³Âç³Ø¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¡¢ËÌÎ¤Âç³Ø¡¢¶áµ¦Âç³Ø¡¢»³ÍüÂç³Ø¤Î½ç¤Ç³ÆÂç³Ø¤ÎART¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤È¡¢¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à·ÁÀ®¤Ë¤è¤ëÂç³Ø´ÖÏ¢·È¶µ°é¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢ART¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢5Âç³Ø¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î»ÏÆ°¤È³èÆ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÉ¸½àÅª¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤ä¶µ°é¤Î¼ÁÊÝ¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëART¶µ°é¡¢ÀìÌç¿Íºà¤Ç¤¢¤ëæõÇÝÍÜ»Î¤Î¼Á¸þ¾å¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢À¸¿£°åÎÅÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à·ÁÀ®¤ò¿Ê¤á¤ë³ÆÂç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÍÍ»Ò
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÌÏÍÍ¤Ï³ØÀ¸¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±»þWebÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿
¥Ý¥¹¥¿ー
¡Ú³µ Í×¡Û
¡¡ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¡ÊART¡Ë¤Ø¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÇ¯´Ö½ÐÀ¸»ù¤â8Ëü5Àé¿Í¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢ART¤Ï²æ¤¬¹ñ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤ARTµ»½Ñ¼Ô¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°éÂÎ·Ï¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤Î²¼¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎARTµ»½Ñ¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿5¤Ä¤ÎÂç³Ø¤¬¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¡¢ART¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢À¸¿£Êä½õ°åÎÅµ»½Ñ¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢ART¶µ°é¤Î¸½¾õ¤ÈÏ¢·È¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¡Äé ¼£¡Ê»³²¦ÉÂ±¡Ì¾ÍÀ±¡Ä¹¡Ë¡¡
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¸¿£°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤ÈÌäÂêÅÀ¡×
¡¡»°Ã« ¶©¡Ê¶áµ¦Âç³ØÀ¸ÊªÍý¹©³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡Ö¶áµ¦Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëæõÇÝÍÜ»Î¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð¤«¤é¹Í¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¶µ°é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¡×
¡¡ÃöÉ¡ Ã£¿Î¡Ê¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¹Ö»Õ¡Ë¡¡
¡¡¡Ö¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¤ÎÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¶µ°é¤È¶µ°é¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¡×
¡¡ÅíÂô ·òÆó¡ÊËÌÎ¤Âç³Ø½Ã°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡ÖËÌÎ¤Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëæõÇÝÍÜ»Î°éÀ®¶µ°é～ÇÀ°åÏ¢·È¶µ°é¤«¤éæõÇÝÍÜ»Î°éÀ®¶µ°é¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¡×
¡¡´ß¾å Å¯»Î¡Ê»³ÍüÂç³Ø¹âÅÙÀ¸¿£Êä½õµ»½Ñ¥»¥ó¥¿ー¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡Ö»³ÍüÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëæõÇÝÍÜ»Î°éÀ®¤È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¡×
¡¡½®¶¶ ¹°¹¸¡Ê²¬»³Âç³ØÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅµ»½Ñ¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡Ö²¬»³Âç³Ø¤Ç¤ÎART¥¥ã¥ê¥¢ÍÜÀ®¶µ°é¤ÈÂç³Ø´ÖÏ¢·È¤Ø¤Î´üÂÔ¡×
¡Ú¥Ý¥¹¥¿ー¡Û
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20251107-artsympo.pdf
¡Ú¼ç ºÅ¡Û
¡¡²¬»³Âç³ØÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅµ»½Ñ¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³ØÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅµ»½Ñ¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¡¡https://sites.google.com/s.okayama-u.ac.jp/artcenter/Home?authuser=0
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
