Access Advance¡¢HEVC¤ª¤è¤ÓVVCÆÃµö¥×ー¥ë¤ÎÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤òÈ¯É½

¥Ü¥¹¥È¥ó--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- Access Advance LLC¤ÏËÜÆü¡¢2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ª¤è¤ÓÂè3»ÍÈ¾´ü¤ËHEVC Advance¤ÈVVC AdvanceÎ¾ÆÃµö¥×ー¥ë¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¶È³¦¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¿®Íê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤ÎAccess Advance Video Distribution Patent¡Ê£ÖDP¡ËPool¤ÎÀ®¸ù¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥Ã¥¯ÆÃµö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¼Ò¤ÎÌò³ä¤Î³ÈÂç¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥·¥ãー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëHEVC AdvanceÆÃµö¥×ー¥ë¤Ø¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ÈÏ¤ÊÆÃµö¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÂÐ¤·¤µ¤é¤Ëµ®½Å¤ÊÃÎÅªºâ»º»ñ»º¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËHEVC Advance¥é¥¤¥»¥ó¥µー¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤Ç¤¢¤ëHuawei Technologies Co., Ltd.¤Ï¡¢VVC AdvanceÆÃµö¥×ー¥ë¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Access Advance¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£HP Inc.¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËHEVC Advance¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢VVC AdvanceÆÃµö¥×ー¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Micro-Star International Co., Ltd. ¡ÊMSI¡Ë¤Ï¡¢HEVC¤ÈVVC AdvanceÆÃµö¥×ー¥ë¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Àè½µÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Beijjing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd.¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤È¤·¤ÆHEVC Advance¥×ー¥ë¤Ë»²²Ã¡¢µÚ¤Ó¥é¥¤¥»¥ó¥µーµÚ¤Ó¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤È¤·¤ÆVVC Advance¥×ー¥ë¤Ë»²²Ã¤Ë°ú¤Â³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Access Advance¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëPete Moller»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥µーµÚ¤Ó¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤¬¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー´ë¶È¤È¼ÂÁõ´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤ê°ú¤Â³¤Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë²æ¡¹¤ÎÆÃµö¥×ー¥ë¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥»¥ó¥µー¤ª¤è¤Ó/¤Þ¤¿¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×µ»½Ñ´ë¶È¤¬Åö¼Ò¤ÎÆÃµö¥×ー¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥×ー¥ë¤¬ÆÃµö½êÍ¼Ô¤È¼Â»Ü¼Ô¤ÎÍø±×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¡¢¤«¤Ä¸øÀµ¡¢Æ©ÌÀ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§¼±¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢HEVC AdvanceÆÃµö¥×ー¥ë¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¤Ë²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÊüÁ÷µ¡´ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë15¤Î¿·µ¬¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12¤Î´ûÂ¸¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤¬HEVC Advance¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ð¥ê¥åー¥×¥í¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Â³¤ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£VVC AdvanceÆÃµö¥×ー¥ë¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¿·µ¬»²²Ã¼Ô¤ò´Þ¤à¡¢¿·µ¬¥é¥¤¥»¥ó¥µー£³¼Ò¤È¿·µ¬¥é¥¤¥»¥ó¥·ー£¹¼Ò¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹µ°Æ»¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HEVC¤ª¤è¤ÓVVC AdvanceÆÃµö¥×ー¥ë¤Ø¤Î¤³¤ì¤é¤ÎºÇ¿·¤ÎÄÉ²Ã¤È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëHEVC¡¢VVC¡¢VP9¡¢¤ª¤è¤ÓAV1¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÇÛ¿®»Ô¾ì¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëVDP¥×ー¥ë¤Î¿·¤·¤¤¥é¥¤¥»¥ó¥µー¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤Ë´Ø¤¹¤ë2025Ç¯7·î¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢Access Advance¤ò¥Ó¥Ç¥ªµ»½Ñ´Ä¶Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹çÍý²½¤µ¤ì¤¿¤«¤ÄÌÀ³Î¤ÊFRAND¥Ùー¥¹¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
HEVC Advance¥é¥¤¥»¥ó¥µー¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤ÎºÇ¿·¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://accessadvance.com/licensing-programs/hevc-advance/¡£
VVC Advance¥é¥¤¥»¥ó¥µー¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤ÎºÇ¿·¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://accessadvance.com/licensing-programs/vvc-advance/¡£
Access Advance¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
Access Advance LLC¤Ï¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥Ã¥¯µ»½Ñ¤ÎÉ¬¿ÜÆÃµö¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹¶¡Í¿¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃµö¥×ー¥ë¤Î³«È¯¡¢±¿±Ä¡¢¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿¤Ç¤¹¡£Access Advance¤Ï¡¢ÆÃµö½êÍ¼Ô¤ÈÆÃµö¼Â»Ü¼Ô¤ÎÎ¾Êý¤ËÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¸úÎ¨Åª¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Access Advance¤Ï¡¢HEVC/H.265µ»½Ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê29,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃµö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¶¡Í¿¤Î¤¿¤á¤ÎHEVC AdvanceÆÃµö¥×ー¥ë¡¢¤ª¤è¤ÓVVC/H.266µ»½Ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê4,500·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃµö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¶¡Í¿¤Î¤¿¤á¤ÎVVC AdvanceÆÃµö¥×ー¥ë¤ò±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¥Ö¥ê¥Ã¥¸·ÀÌó¤Ï¡¢HEVC Advance¤ÈVVC Advance¤ÎÎ¾Êý¤Î¥×ー¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ã±°ì¤Î³ä°ú¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥ìー¥È¹½Â¤¤òÅ¬³Ê¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Access Advance¤Ï¡¢HEVC¡¢VVC¡¢VP9¡¢AV1¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëVDP¥×ー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.accessadvance.com»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
