¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢»Ô¾ì¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥°¥ê¥Ã¥É¶áÂå²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1,650.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹
À¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò¸£°ú
¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤Ë977.6²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Î´Ö¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨6.00%¤Ç2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1,650.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ì´Ó¤·¤¿Áý²Ã¤Ï¡¢»º¶È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢½»Âð¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ÎÁý²Ã¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËÅÔ»Ô²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÅÅÎÏÇÛÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢»Ô¾ì¤ÎµÞÁý¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¿Í¸ýÁý²Ã¤Ç¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÅÅÎÏÌÖ¤ËÂç¤¤Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢¤¬ÅÅÎÏ¤ÎÎ®¤ì¤ò´ÉÍý¡¦ÊÝ¸î¡¦Ä´À°¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅÅÎÏÌÖ¤ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅý¹ç·¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÎ¾Êý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤Î¹¥Ä´¤Êµ°Æ»¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¡¢¥ê¥âー¥È±¿ÍÑ¡¢Í½Â¬ÊÝ¼é¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335087&id=bodyimage1¡Û
À¯ÉÜÅê»ñ¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸ø¶¦Åê»ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤È³ÈÄ¥¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤ò³ä¤êÅö¤ÆÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹âÅÅ°µ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¸ÛÍÑË¡¡ÊIIJA¡Ë¤Ï¡¢ÅÅÎÏÌÖ¤Î¶áÂå²½¡¢ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°Ü¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÌó770²¯ÊÆ¥É¥ë¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾Ê¤Î2024Ç¯Í½»»¤ÇÌó460²¯ÊÆ¥É¥ë¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¶¯²½¡¢¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤Î¸¦µæ»ñ¶âÄó¶¡¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿·¤·¤¤È¯ÅÅ½ê¡¢ÊÑÅÅ½ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬·øÏ´¤ÇÃÎÇ½Åª¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢µ¡´ï¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢»Ô¾ì¤òÄ¾ÀÜ»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¹ñ¡¹¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀïÎ¬¤òÆ§½±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ²½¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ¡¢ÅÅÎÏÌÖ¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¶È¥»¥¯¥¿ー¤¬Àè¿Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢¤ÎºÎÍÑÂ¥¿Ê¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
»º¶È±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÅÅÎÏ¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£À½Â¤»ÜÀß¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹»ÜÀß¡¢À½Ìý½ê¡¢¹Û»³Áà¶È¡¢²½³Ø½èÍý¹©¾ì¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ÆÅÅÎÏÊ¬ÇÛ¤òÀ©¸æ¤·¡¢¹â²ÁÃÍµ¡´ï¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«¤ÊÃæÃÇ¤Ç¤âÀ¸»º¤¬Ää»ß¤·¡¢Âç¤¤ÊºâÀ¯ÅªÂ»¼º¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥á¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¼ê´ë¶È¤Ï¡¢¡ÖSentron¡×¤ä¡Ö8DJH¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÎÃæÅÅ°µ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢¤òÂçµ¬ÌÏÀ½Â¤»ÜÀß¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê°ÂÁ´¤ª¤è¤Ó¼«Æ°²½µ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏÊ¬ÇÛ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬»º¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥»¥ó¥µー¤ä¥ê¥âー¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÉ¸½à²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»º¶ÈÊÑ³×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤¬¸úÎ¨À¡¢°ÂÁ´À¡¢¤½¤·¤ÆÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤±¿ÍÑ¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥®¥¢»Ô¾ì¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
