¼¡À¤ÂåÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡×¡£¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢IDTechEx¤¬ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
IDTechEx¡ÊÀè¿Êµ»½ÑÄ´ºº²ñ¼Ò: ËÜ¼Ò±Ñ¹ñ ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢¡ØÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡§ÀÇ½¡¦²ÁÃÍ¡¦»Ô¾ìÅêÆþ½àÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡¤Ê¤ëÈôÌö¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¡¢2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Ï¼¡À¤ÂåÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î´õË¾¤È¹¤¯¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¡¢¹âÂ®½¼ÅÅ¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥Ü¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î³×¿·¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¾¦¶È²½¤Ø¤ÎÆ»Äø¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊ£»¨¤ÇµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢IDTechEx¤Î¥ê¥µー¥Á¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎDr Xiaoxi He¤¬Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Î´ðÁÃ¸¶Íý¤ò²òÀâ¤·¡¢¼çÍ×ÅÅ²ò¼Áµ»½Ñ´Ö¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ô¾ìÅêÆþ»þ´ü¡¦²ÁÃÍÄó°Æ¡¦ÀÇ½»ØÉ¸¤È¤¤¤Ã¤¿Å¾´¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¸«²ò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤Î¶È³¦Æ°¸þ¤òÊñ³çÅª¤ËÍý²ò¤·¡¢Í¥ÀèÅÙ¤¬¥Þ¥Ë¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥Æー¥Þ¡§¡ØÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡§ÀÇ½¡¦²ÁÃÍ¡¦»Ô¾ìÅêÆþ½àÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡¤Ê¤ëÈôÌö¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ù
¡ÊSolid-State Batteries: Decoding the Next Leap in Performance, Value, and Market Readiness¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§ 2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡11»þ¤â¤·¤¯¤Ï19»þ¤«¤é30Ê¬´Ö
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¸À¸ì¡§±Ñ¸ì
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
https://www.idtechex.com/ja/webinar/20840-22266-20307-38651-27744-65306-24615-33021-12539-20385-20516-12539-24066-22580-25237-20837-28310-20633-12395-12362-12369-12427-27425-12394-12427-39131-36493-12434-35299-35501-12377-12427/720
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335070&id=bodyimage1¡Û
ÅöÆü¥«¥Ðー¤¹¤ëÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ½¾Íè·¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤ÎÄêµÁ¤ÈÆ°ºî¸¶Íý
- ¾¦ÍÑÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿EV¶È³¦¤ÎºÇ¿·¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤È¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
- Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò·Áºî¤ë½ÅÍ×¤ÊKPI¤È¥Ð¥ê¥åー¥É¥é¥¤¥Ðー
- ºàÎÁºÇÅ¬²½¤«¤éÀ¸»º¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó½àÈ÷¤Ø¤Î³«È¯¡¦¾¦¶È²½¤ÎÀ¤³¦Åª¥·¥Õ¥È
IDTechEx¤Ï¡¢ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò10·î¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ 2026-2036Ç¯¡§µ»½Ñ¡¢Í½Â¬¡¢ÍÎÏ´ë¶È¡Ù
https://www.idtechex.com/ja/research-report/solid-state-batteries/1130
Á´¸ÇÂÎ¥»¥ë¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿È¾¸ÇÂÎ¥»¥ë/Î²²½Êª/»À²½Êª/¹âÊ¬»ÒÅÅ²ò¼Á/¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°Éé¶Ë¡¢¹â¥·¥ê¥³¥óÉé¶Ë¡¢Éé¶Ë¥ì¥¹/EV¤Ø¤ÎÅëºÜ/À½Â¤µ¬ÌÏ³ÈÂç¡¢¥³¥¹¥È¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢ÀÇ½¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢»²Æþ´ë¶È¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×
¸åÆü¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ñÎÁ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
IDTechEx¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÀè¿Êµ»½Ñ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¡Û
¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊIDTechExÆüËÜË¡¿Í¡Ë
100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-2¡¡¿·´Ý¤ÎÆâ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë21³¬
URL: https://www.idtechex.com/ja
Ã´Åö¡§Â¼±ÛÈþÏÂ»Ò¡¡ m.murakoshi@idtechex.com
ÅÅÏÃ : 03-3216-7209
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
