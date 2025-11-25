¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¡¢¹Åç - ¥Ï¥Î¥¤Àþ¤ò½µ4±ýÉü¤ØÁýÊØ¤·¡¢Æü±ÛÏ©Àþ¤ò¶¯²½～¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ô¤±¿ÄÂ¤¬ÊÒÆ»¤ï¤º¤«11,690±ß¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ～
¡ÊÅìµþ, 2025Ç¯11·î25Æü¡Ë -¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤ò·ë¤Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Åç － ¥Ï¥Î¥¤Àþ¤òÁýÊØ¤·¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î±¿¹ÒÊØ¿ô¤ò½µ70±ýÉü°Ê¾å¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìÃÊ¤È³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁýÊØ¤ÏÎ¾¹ñ´Ö¤Î´Ñ¸÷Â¥¿Ê¤äÊ¸²½¸òÎ®¡¢ËÇ°×¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î20Æü¤«¤é¡¢¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¹Åç - ¥Ï¥Î¥¤Àþ¤ò½µ4±ýÉü¤ËÁýÊØ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ËÅÚÍËÆü¤Î±¿¹Ò¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ¡¦Æü¤Ë±¿¹Ò¤µ¤ì¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ÏÊÒÆ»Ìó4»þ´Ö50Ê¬¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¹Åç - ¥Ï¥Î¥¤Àþ¤ÎÁýÊØ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä»Í¹ñÃÏÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¼óÅÔ¥Ï¥Î¥¤¤Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÍÆ°×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Î¥¤¤Ï¡¢²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÎò»Ë°ä»º¤È¸½ÂåÅª¤Ê³èµ¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Î¥¤¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¡¢¼ñ¤¤¢¤ëµì»Ô³¹¡¢¥Õ¥©ー¤ä¥Ö¥ó¥Á¥ãー¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê¥íー¥«¥ëÎÁÍý¡¢¶á¹Ù¤Ë¹¤¬¤ë¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎµìÀµ·î¡Ê¥Æ¥È¡Ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½Ëº×¥àー¥É¤¬´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ÈÂç¤Ï¡¢¥Ï¥Î¥¤¤¬ÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ°è¤Ø¸þ¤«¤¦¼çÍ×¤Ê¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¯¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ÈÇ¯Ëö¤ÎÎ¹¹Ô¥·ー¥º¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯11·î24Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡Ê*¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢ÆüËÜ - ¥Ù¥È¥Ê¥àÏ©Àþ¤Î¥¨¥³¥Á¥±¥Ã¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö½Ëº×¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡ª¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´ü´ÖÃæ¡¢¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.vietjetair.com ¤Þ¤¿¤Ï¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÍ½Ìó»þ¤Ë¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¡ÖTHANKME¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ô¤¥¨¥³¥Á¥±¥Ã¥È¤¬100%³ä°ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÒÆ»¤ï¤º¤«11,690±ß¡ÊÀÇ¡¦¼ê¿ôÎÁ¹þ¡Ë¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅë¾è´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é5·î27Æü¡Ê*¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¦Æ±´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥³¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢20kg¤Þ¤Ç¤Î¼õÂ÷¼ê²ÙÊª¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê**¡Ë¡£ÂÐ¾ÝÅë¾è´ü´Ö¤Ï2026Ç¯5·î4Æü¤«¤é5·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëè·î2Æü¤È20Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëSkyBoss¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ÎºÇÂç20%³ä°ú¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ·î¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Çー¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÎ¹¹Ô¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë³Æ¼ïÆÃÅµ¤â°ú¤Â³¤Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï2018Ç¯¤ËÆüËÜÏ©Àþ¤ò³«Àß¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î´Ö¤Ç¡¢Åìµþ¡ÊÀ®ÅÄ/±©ÅÄ¡Ë¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬ - ¥Ï¥Î¥¤/¥Ûー¥Á¥ß¥ó¡¢¹Åç - ¥Ï¥Î¥¤¤ò·ë¤ÖÄ¾¹ÔÊØ10Ï©Àþ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¢¹Ò°ÊÍè¡¢±¿¹ÒÊØ¿ô¤ò·×²èÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¡Ö½Ëº×¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡ª¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø¤ÎÎ¹¤Îµ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ï¥Î¥¤¡¢Åß¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Õー¥É½ä¤ê¡¢¥Ï¥í¥óÏÑ¡¢¥µ¥Ñ¡¢¥Ë¥ó¥Ó¥ó¡¢¥À¥Ê¥ó¡¢¥Õ¥¨¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤ÎÎ¹¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹Åç - ¥Ï¥Î¥¤Àþ¤Î±¿¹Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸½ÃÏ»þ¹ï¡Ë
¡Ê*¡ËÏ©Àþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÎ¹¹Ô´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑÉÔ²ÄÆü¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¤Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ó¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
