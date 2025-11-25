¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹©¾ì¤ÎÇúÈ¯»ö¸ÎÂÐºö¡Û²¹¼¾ÅÙ¤ò¼«Æ°´Æ»ë¤¹¤ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ÊýË¡¤ò²òÀâ¡¡ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¡¿AI¥«¥á¥é¤Î¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー
AI¥«¥á¥é¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·ó¾¾ÂóÌé¡¢ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î25Æü¡¢¹©¾ì¤ÎÇúÈ¯»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î²¹¼¾ÅÙ´ÉÍý¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÇúÈ¯»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤ä¡¢²¹¼¾ÅÙ¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¥«¥á¥é¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.trinity4e.com/thermohygrometer-camera/column-03.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251125
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334368&id=bodyimage1¡Û
¢£¹©¾ì¤ÇÇúÈ¯»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ë¼ç¤Ê¸¶°ø
ÇúÈ¯»ö¸Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀßÈ÷¤ä´í¸±Êª¤ò°·¤¦°ìÉô¤Î¹©¾ì¤À¤±¤Çµ¯¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤Î¹©¾ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÅÅÅµ¤¡¦Ëà»¤¡¦¾×·â¤Ë¤è¤ë°ú²Ð
¡¦Ê´¤¸¤óÇúÈ¯
¡¦Ï·µà²½¤·¤¿ÀßÈ÷¤äÅÅµ¤·ÏÅý¤ÎÉÔ¶ñ¹ç
¡¦ºî¶È¼ê½ç¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î¿Í°ÙÅª¤Ê²á¼º
¡¦Êü²Ð¤Ê¤É³°Éô¤«¤é¤ÎÍ×°ø
¤³¤¦¤·¤¿Í×°ø¤Ï¡¢Æü¾ï¤Îºî¶È´Ä¶¤ÎÃæ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î²½³Ø¹©¾ì¤Ç¤ÏÇúÈ¯¤Ë¤è¤êÊ£¿ôÌ¾¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î¤Ð¤Í¥áー¥«ー¹©¾ì¤Ç¤âÇúÈ¯»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢¸½¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤¬ÇúÈ¯¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÍýÍ³
¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼¾ÅÙ40¡óÌ¤Ëþ¤Î´¥Áç¤·¤¿´Ä¶¤¬Â³¤¯¤ÈÀÅÅÅµ¤¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°áÎà¤Î¤³¤¹¤ì¤äµ¡³£²ÔÆ¯¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿ÅÅµ¤¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÀÜ¿¨¤ÇÊüÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ð²Ö¤¬¡¢Ê´¤¸¤ó¤ä²ÄÇ³À¥¬¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢Ê´¤¸¤óÇúÈ¯¤Ê¤É¤Î½ÅÂç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï²½³ØÈ¿±þ¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢²ÄÇ³À¥¬¥¹¤Îµ¤²½¤âÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÇúÈ¯¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÇÄ°®¤·¡¢°Û¾ï¤ò¿×Â®¤Ë¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢£¹©¾ì¤Î´í¸±Í½ÃÎ¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤Ï
¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¤Î¡Ö²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤È¤¢¤ï¤»¤Æ²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤Î¿ôÃÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥â¥Ë¥¿ー¾å¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
°Û¾ïÃÍ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¥¢¥éー¥ÈÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯µ¤¤Å¤¡¢Áá´üÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤Ç¤Ï±ÇÁü¤È²¹¼¾ÅÙ¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´ÉÍý¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
³èÍÑ¥·ー¥ó¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê´¤¸¤ó¡¦²ÄÇ³¥¬¥¹¡¦ÀÅÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢ÇúÈ¯¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¹©¾ì
¡¦²¹¼¾ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤¬ÉÊ¼Á¤ä°ÂÁ´¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÊÝ´É¥¨¥ê¥¢
¡¦¹â²¹¡¦¹â¼¾¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëºî¶È¾ì
¡¦½ä²ó¤ä¾ïÃó´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¤Ìµ¿Í»ÜÀß¡¦±ó³ÖµòÅÀ
¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¿²èµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¹¼¾ÅÙ´ÉÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£½é´üÈñÍÑ0±ß¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¡Ö²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¡Ö²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ0±ß¡¦·î³ÛÀ©¤ÇÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ»þ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹©¾ì¤Î´í¸±Í½ÃÎ¤ËÌòÎ©¤Ä´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀßÃÖ´Ä¶¤ä¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï¤´ÍøÍÑ´Ä¶¤äÆ³ÆþÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ä¤ª¸«ÀÑ¤ê¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ö²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
