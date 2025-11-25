Âç¼êÃæ¸Å¥Ð¥¤¥¯¸¡º÷¥Ýー¥¿¥ë¡ÖBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¡×¤¬360¡ë²èÁü¤òÀµ¼°ºÎÍÑ
2025Ç¯11·î25Æü
³ô¼°²ñ¼ÒAGENCIA¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨ー¥ë¡¢½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖAGENCIA¡×¡Ë¤Ï¡¢BDS HOLDINGS»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼ÒMOTOM¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ½¤µ×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖMOTOM¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¸Å¥Ð¥¤¥¯¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ØBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¡Ù¤Ë¡¢AGENCIA¤Î360¡ë²èÁü¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö360¡ëBike®¡×¤¬Àµ¼°ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇäÅ¹¤Ï¡ØBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¡Ù¤ÎID¤Ç360¡ëBike®¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºß¸Ë°ìÍ÷¤Î¼èÆÀ¤«¤é360¡ë»£±Æ¡¦¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡¦·ÇºÜ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç´°Î»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤·¤¿360¡ë¥Çー¥¿¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¼ÖÎ¾¾ðÊó¤ØÉ³ÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢Â¨»þ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈæ³Ó¤¬¼çÎ®²½¤·¡ÖÎ©ÂÎ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡×¥Ëー¥º¤¬µÞÁý
¥Ð¥¤¥¯¹ØÆþ¤Î¸¡Æ¤¥×¥í¥»¥¹¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ¿´¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¡¢ÍèÅ¹Á°¤Ë
¡¦³°Áõ¤ÎÎ©ÂÎ´¶
¡¦ºÙÉô¤Î¾õÂÖ
¡¦ÁõÈ÷¡¦¼Á´¶
¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
360¡ë²èÁü¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀÅ»ß¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ºÙÉô¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþÈ½ÃÇ¤Î³ÎÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±ÜÍ÷ÂÎ¸³Á´ÂÎ¤òºþ¿·¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¡Ù¾å¤Î¾ðÊó²ÁÃÍ¤È¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§ÈÎÇäÅ¹¤¬¡È»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ÉÀß·×¤ËºÇÅ¬²½
¸½¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¡¢Áàºî¥Õ¥íー¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç´Ê·é²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¡ØBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¡ÙID¤Ç360¡ëBike®¤Ë¥í¥°¥¤¥ó
2. ºß¸Ë¼ÖÎ¾¤¬¥¢¥×¥ê¤Ë¼«Æ°É½¼¨
3. »£±Æ¥¬¥¤¥É¤Ë±è¤Ã¤ÆÌó3Ê¬¤Ç360¡ë»£±Æ
4. ¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ç¼«Æ°É³ÉÕ¤±¢ªÂ¨»þ·ÇºÜ
¢¨Android¡¿iOSÂÐ±þ¡£
É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤À¤±¡£
Ã¯¤Ç¤âÆ±¤¸ÉÊ¼Á¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È·ÇºÜÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ360¡ë¥«¥á¥é¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥ÀーÌÜÀþ¤Î360¡ëÅ·µå²èÁü¤âÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÇ¤°Õµ¡Ç½¡Ë¡£
Æ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¡§¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯³Î¤«¤Ê¸ú²Ì
¡¦Ìó3Ê¬¤Ç»£±Æ´°Î» ¢ª ¶ÈÌ³ÉéÃ´¤òÂçÉý·Ú¸º
¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Î¨¤¬ºÇÂç148¡óÁý²Ã¤·¤¿»öÎã¤¢¤ê
¡¦±óÊý¥æー¥¶ー¤Ø¤ÎÁÊµáÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¾¦·÷³ÈÂç¤Ë¤â´óÍ¿
¡¦Â°¿Í²½¤òÇÓ½ü¤·¡¢½ÐÉÊÉÊ¼Á¤òÉ¸½à²½
360¡ë²èÁü¤Ë¤è¤ë·ÇºÜ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡ÈÆóÎØÈÎÇäDX¤Î¿·É¸½à¡É¤È¤·¤Æ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¡Êhttps://www.bds-bikesensor.net/¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÆóÎØÈÎÇäÅ¹¤¬·ÇºÜ¤¹¤ëÃæ¸Å¥Ð¥¤¥¯¡¦¿·¼Ö¥Ð¥¤¥¯¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ëÁí¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¡¢¼Ö¼ï¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¾ò·ï¤Ç¤Î¸¡º÷¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¥æー¥¶ー¤¬¸úÎ¨¤è¤¯Èæ³Ó¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Î·ÇºÜ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþÈ½ÃÇ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¿ÌÌÅª¤Ê¾ðÊó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BDSÂ¦¥³¥á¥ó¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥Ç¥£ー¥¨¥¹ ·Ð±Ä´ë²èÉô ÇðÌÚ ÍÍ¡Ë
¡Öº£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯ÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£360¡ë²èÁü¤ÏÃæ¸Å¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤¨¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¡Ù¤ÎÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´´¶¤ÈÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
AGENCIA¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡Ê4,000¼Ò°Ê¾å¡Ë
― ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿™¤ÇÀ¤³¦No.1¤Î360¡ë²èÁü¥Çー¥¿´ðÈ× ―
AGENCIA¤Ï360¡ë²èÁü¡ßAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢Á´¹ñ4,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆ³Æþ´ë¶È¡§¥ê¥¯¥ëー¥È¥«ー¥»¥ó¥µー¡¿¥¬¥ê¥Ðー¡¿HONDA¡¿¥¹¥º¥¡¿YANASE ¤Û¤«
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î360¡ëCar®¤Ï
¡Ö7,096,049Âæ¤Î360¡ë¼ÖÎ¾²èÁü¡×¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿™Ç§Äê¡ÊÀ¤³¦No.1¡Ë
¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¥Çー¥¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢¼ÖÎ¾DX¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¡¦ÃÎ¸«¤òÆóÎØÎÎ°è¤Ë¤â³ÈÄ¥¤·¡¢ÈÎÇä¡¢ººÄê¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤¬¹¤¬¤ë360¡ëBike®
360¡ëBike®¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ÇºÎÍÑ¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉô¡Ë
¡¦HATOYA¡Ê¥Ï¥È¥ä¡Ë¡§
https://hatoya.co.jp/shop-contents/360view
¡¦CHAMPION76¡§
https://champion76.com/
360¡ë²èÁü¤Ë¤è¤ê¼ÖÎ¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Á´¹ñÅª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§AI¡ß²èÁüµ»½Ñ¤ÇÆóÎØÎ®ÄÌ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½
AGENCIA¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿360¡ë²èÁüÀ¸À®¡¦AI²òÀÏµ»½Ñ¤òÆóÎØÊ¬Ìî¤ËËÜ³ÊÅ¸³«¤·¡¢¥Ñー¥Ä¼«Æ°È½ÊÌ¤äàìáÓ¸¡½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙAIµ¡Ç½¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆóÎØÎ®ÄÌÁ´ÂÎ¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
360¡ëBike®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊAGENCIA¡Ë
360¡ëBike®¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È360¡ë¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÌó3Ê¬¤Ç360¡ë²èÁü¤äPRÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ëÈÎÇäÂ¥¿Ê»Ù±ç¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¡¢»£±Æ¥¬¥¤¥É¡¢SNSºÇÅ¬²½¤Ê¤É¡¢¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÆóÎØÈÎÇä¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.360.bike/
²ñ¼Ò¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼ÒAGENCIA¡Ê¥¢¥¸¥§¥ó¥·¥¢¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨ー¥ë
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìºù1ÃúÌÜ1－1 ¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¥Í¥¯¥¹¥¿¥Ó¥ë4F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§360¡ë²èÁü¡ßAI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.agencia.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒMOTOM¡Ê¡ØBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¡Ù±¿±Ä¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæ ½¤µ×
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©Çð»Ô
¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¡§https://www.bds-bikesensor.net/
