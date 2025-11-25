³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄMETZ CONNECT¼Ò¤Î»º¶È¥«¥á¥é¸þ¤±25G/RJ45¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò12·î3Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ²èÁüµ¡´ïÅ¸¤Ç¹ñÆâ½éÈäÏª¤·ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


METZ CONNECT¼Ò¤ÏÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î25G/RJ45¥³¥Í¥¯¥¿¤Ë¤è¤ê¡¢10GigE¥«¥á¥é¤ÎÀ­Ç½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤­½Ð¤¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º¶ÈÍÑ¥«¥á¥é¤Î³èÍÑ¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¾õÂÖ³ÎÇ§¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹âÀººÙ²èÁü¤ÇAI¤ò¶î»È¤·¤¿ÀºÌ©¸¡ºº¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥éËÜÂÎ¤¬10Gbps¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇÛÀþÂ¦¤ËMETZ CONNECTÀ½¤Î25Gbps¤ÎÀ­Ç½Í¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿®¹æÎô²½¡¦¥Î¥¤¥º¤Ê¤É³°ÅªÍ×°ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤ÂÑÀ­¤òÈ¯´ø¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿±ÇÁü¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤Ê»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£ÆÃÄ§

1.METZ CONNECT¤Î25G¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î³¬ÁØ¹½Â¤¡¦´ðÈ×ÆâÂ¢¡¦¶Ë¸Â¥·ー¥ë¥É

¡¡¤Ë¤è¤êNEXT¤òÅ°ÄìÅª¤ËÍÞÀ©¤·¡¢¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¡£

2.¹â¤¤¥ê¥¿ー¥ó¥í¥¹ÆÃÀ­¤È¥Î¥¤¥ºÂÑÀ­¤Ç¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤±ÇÁüÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£

3.AWG22Ã±Àþ S/FTP¥±ー¥Ö¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄãÂ»¼º¤Ç¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥¯¥í

¡¡¥¹¥Èー¥¯¤Ë¤â¶¯¤¤¡£¼¡À¤Âå¤Î»º¶ÈÍÑ±ÇÁüÅÁÁ÷¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê°ÂÄêÀ­¤ò¡£



¢£»ÅÍÍ

25G/RJ45ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥×¥é¥°¡¡ÀìÍÑ¹©¶ñÉÔÍ×

25G/RJ45ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¡ÀìÍÑ¹©¶ñÉÔÍ×

CAT7A Ã±Àþ AWG22 S/FTP ¥±ー¥Ö¥ë

25G/RJ45¥×¥é¥°

25G/RJ45¥¸¥ã¥Ã¥¯

CAT7AÃ±Àþ AWG22 S/FTP


25G¥·¥¹¥Æ¥àURL¡§ https://www.rinsconnect.co.jp/25gbps-ethernet-system/



¢£Å¸¼¨³µÍ×

Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¹ñºÝ²èÁüµ¡´ïÅ¸2025

³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î3Æü(¿å)～5Æü(¶â)

»þ´Ö¡¡¡¡¡§10:00-17:00

³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1-1-1

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åö¼Ò¾®´Ö°ÌÃÖ ¥Ûー¥ëD¡¡¾®´ÖÈÖ¹æ106



¢£²ñ¼Ò³µÍ×

²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È

½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÁ¥ËÙ¸ÞÃúÌÜ3ÈÖ2¹æ-309

ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡¡¡ ¡§ »³²¼ ¹¨

»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡ ¡§ 350Ëü±ß

»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡ ¡§ À¸»ººâ¤ÎÍ¢Æþ¾¦¼Ò¡¢¥É¥¤¥ÄMETZ CONNECT¼Ò¤ÎÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹

¼«¼Ò¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.rinsconnect.co.jp/