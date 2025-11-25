Ê¡²¬»ÔWell-being¡õSDGsÅÐÏ¿À©ÅÙÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¦ Âè2²ó¼õÉÕ³«»Ï¤ËÈ¼¤¤ ¥Þ¥¹¥¿ーÇ§Äê´ë¶È¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¿½ÀÁ¹¶Î¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¸ø³«
Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶ ¹ÀÇ·½õ¡¢°Ê²¼¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÊ¡²¬»ÔWell-being¡õSDGsÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè2²óÅÐÏ¿¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±À©ÅÙ¤ÎºÇ¾å°Ì¶èÊ¬¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡×Ç§Äê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¿½ÀÁ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡Ö¿½ÀÁÁ°¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤3¤Ä¤Î¹¶Î¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎWell-being¸þ¾å¤ÈSDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à»ö¶È¼Ô¤òÊ¡²¬»Ô¤¬ÅÐÏ¿¡¦±þ±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤¹¤Ç¤ËÌó700¼ÒÄ¶¤¬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½¸µÒ¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö½¸µÒ¡¦ºÎÍÑ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â³è¤«¤»¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê¿½ÀÁ¡¦³èÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬»ÔWell-being¡õSDGsÅÐÏ¿À©ÅÙ¤Î¼õÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¡²¬»ÔWell-being¡õSDGsÅÐÏ¿À©ÅÙ¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡ÊWell-being¡Ë¤Î¸þ¾å¤È¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à»ö¶È¼Ô¤òÅÐÏ¿¡¦±þ±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤òÍ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¡ÊË¡¿Í¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¢³Ø¹»¡¢ÃÄÂÎ¤Ê¤É¡ËÅÐÏ¿¶èÊ¬¡§¥Þ¥¹¥¿ー¥Ñー¥È¥Êー¼ç¤ÊÍ×·ï¡Ê³µÍ×¡Ë¡§½¾¶È°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¼Â»Ü¤È·ë²Ì¶¦ÍWell-being¸þ¾å¤Î¼è¤êÁÈ¤ßSDGs¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê¥Þ¥¹¥¿ー¤Ï15¹àÌÜ¤Î¼Â»Ü¤¬Í×·ï¡ËÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè2²ó¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤ËÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ÅÐÏ¿¤ò¸¡Æ¤¡¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡×Ç§Äê´ë¶È¤È¤·¤Æ»Ù±ç
¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¾å°Ì¶èÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢D2C¡¦EC´ë¶È¤äBtoB¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½¸µÒÀïÎ¬¤ÎÀß·×¡¦¹¹ð±¿ÍÑ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢BtoB¡¿BtoCÌä¤ï¤º¡Ö½¸µÒ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î»Ù±ç¡×¤ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¤³¤ÈWell-being¤äSDGs¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¸øÅªÇ§Äê¡ÊÊ¡²¬»Ô¡¿Ê¡²¬¸©Åù¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö·Ð±Ä¡¦½¸µÒ¡¦¿ÍºàÀïÎ¬¡×¤È¡ÖWell-being¡õSDGsÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×¤òÀÜÂ³¤¹¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿ーÇ§Äê´ë¶È¤¬¸ì¤ë¡Ö¿½ÀÁ¹¶Î¬3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
º£²ó¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¿½ÀÁ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î·Ð¸³¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡Ö¿½ÀÁ¹¶Î¬3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò½ñÎàºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ð±Ä²ÝÂê¤ÎÃª²·¤·¡×¤ÈÂª¤¨¤ë
À©ÅÙ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌò½ê¸þ¤±¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯Íó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«¼Ò¤ÎÆ¯¤Êý¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¥Õ¥ìー¥à¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¹àÌÜ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¹àÌÜ¤¬¼å¤¤¤Î¤«¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¥¿¦Î¨¤Î¹â¤µºÎÍÑ¤ÎÆñ¤·¤µÀ¸»ºÀ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ê¤É¤Î¡Öº¬¤Ã¤³¡×¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§½¾¶È°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÏËÜ²»¤¬½Ð¤ëÀß·×¤Ë¤¹¤ë
¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤â¤Ë¡¢½¾¶È°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¼Â»Ü¤¬Í×·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Á¼°Åª¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò²ó¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²óÅú¤ÎÆ¿Ì¾À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ëÀßÌä¤Î°Õ¿Þ¤ò»öÁ°¤Ë¶¦Í¤¹¤ë·ë²Ì¤òÂåÉ½¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Áー¥à¤Ë¤â¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¸½¾ì¤ÎËÜ²»¡×¤È¡Ö·Ð±Ä¤Î°Õ»×·èÄê¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°µ®½Å¤Ê¥Çー¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§SDGs¤Î¼èÁÈ¤Ï15¹àÌÜ¤òËä¤á¤ë¤è¤ê¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë
¥Þ¥¹¥¿ー¶èÊ¬¤Ç¤ÏSDGs¤Ë´Ø¤¹¤ë15¹àÌÜ¤Î¼èÁÈ¼Â»Ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤Î»ö¶È¡¦ÃÏ°è¡¦¸ÜµÒ¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¹Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤ò°ì¤Ä¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È±Ä¶È»ñÎÁ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ê¤É¤Ë²£Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¸µÒ¡¦ºÎÍÑ¡¦¥Ñー¥È¥Êー³«Âó¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤»¤ë»ñ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÊ¡²¬»ÔWell-being¡õSDGsÅÐÏ¿À©ÅÙ¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ä½¸µÒ¡¦ºÎÍÑ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½¸µÒ»Ù±ç²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤È¡¢¥Þ¥¹¥¿ーÇ§Äê´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÁ©¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¥Íー¥à¥Ð¥ê¥åー¤È¤·¤Æ¤ÎSDGs¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëWell-being·Ð±Ä¡Ù¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼Ô¡§ ¸¶ ¹ÀÇ·½õ½êºßÃÏ¡§ Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À5ÃúÌÜ5ÈÖ13¹æÀßÎ©¡§ 2019Ç¯¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://spire.info/contact/»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ D2C»Ù±ç¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¡¢SNSÀïÎ¬¡¢ÁÈ¿¥¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÀß·×¤Ê¤É