¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛWorld Robot Summit 2025¤ÇÉ¸½àÀÇ½É¾²Á¥É¥íー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸·è¾¡¿Ê½Ð¡ª »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤òÈäÏª
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 11·î 24Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¡ãÈ¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
- ¿Í¹©±ÒÀ±¤«¤é°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGPS/GNSS¡Ë¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤´Ä¶²¼¤Ç¡¢¼«¸Ê°ÌÃÖ¿äÄê¤ÈÃÏ¿ÞÀ¸À®¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¶¹ð§¶õ´Ö¤ò¼«Î§Èô¹Ô¤¹¤ë¥É¥íー¥ó¤Î³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- World Robot Summit 2025¡ÊWRS¡£2025/10/10～12¡¢Ê¡Åç¹ñºÝ¸¦µæ¶µ°éµ¡¹½¼çºÅ¡Ë¤ÎÉ¸½àÀÇ½É¾²Á¥É¥íー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥àOshinobi¡ÊÂåÉ½¡§³Ø½Ñ¸¦µæ±¡´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è¤ÎµµÀîÅ¯»Ö¶µ¼ø¡Ë¤¬¡¢·è¾¡¿Ê½ÐÂè5°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
- º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢GPS/GNSS ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¿¹ÎÓÆâ¤Ç¤Î¼«Î§Èô¹Ô¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¼ý½¸¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿¹ÎÓ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¿äÄê¤äÈó¾ï»þ¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤Ø¤Î±þÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë³Ø½Ñ¸¦µæ±¡´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è¡Ê¹©¡Ë¤ÎµµÀîÅ¯»Ö¶µ¼ø¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥Áー¥àOshinobi¤¬2025Ç¯10·î10～12Æü¡¢Ê¡Åç¥í¥Ü¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É½©ºù¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWorld Robot Summit 2025¡×¤Ç¡¢·è¾¡¿Ê½ÐÂè5°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡WRS¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÎºÇÀèÃ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤¹¡£É¸½àÀÇ½É¾²Á¥É¥íー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²¸½¾ì¤òÌÏ¤·¤¿ÊÄº¿´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥íー¥ó¤Î±¿Æ°ÀÇ½¡¢ÃµººÀÇ½¡¢ÃÏ¿ÞºîÀ®Ç½ÎÏ¡¢¼«Î§ÀÇ½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Áー¥àOshinobi¤Ï¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤«¤é°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGPS/GNSS¡Ë¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤´Ä¶²¼¤Ç¡¢¼«¸Ê°ÌÃÖ¿äÄê¤ÈÃÏ¿ÞÀ¸À®¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¶¹ð§¶õ´Ö¤ò¼«Î§Èô¹Ô¤¹¤ë¥É¥íー¥ó¤ò³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤·¡¢WRS¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢½Ä¥¹¥é¥íー¥à¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¼«Î§Èô¹Ô¤·¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Áー¥à¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢¥É¥íー¥ó¤Î¼«Î§Èô¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ÎÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥íー¥ó¤Î³«È¯¤Ï¡¢²¬»³¸©ËÌ¥¨¥ê¥¢¤ÎÎÓ¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÈDX¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥É¥íー¥ó·²¤òÍÑ¤¤¤Æ¿¹ÎÓÆâ¤Î¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¿¹ÎÓ²ÁÃÍ¤ÎººÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»³´ÖÉô¤Î²áÁÂ²½¤ä¹âÎð²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Î§Èô¹Ô¥É¥íー¥ó
¡ÖÉ¸½àÀÇ½É¾²Á¥É¥íー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¥³ー¥¹1Îã
¢¡µµÀîÅ¯»Ö¶µ¼ø¤«¤é¤Î¤Ò¤È¤³¤È
¡¡¥Áー¥àOshinobi¤Ï²¬»³Âç³Ø¹©³ØÉô¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ÃÎÇ½¥·¥¹¥Æ¥à¥³ー¥¹¤Î3¤Ä¤Î¸¦µæ¼¼¤Î¹çÆ±¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥³ØÀ¸¼çÂÎ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥íー¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¼«Î§Èô¹Ô¤¹¤ë¥É¥íー¥ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£WRS¤Î¶¥µ»Ãæ¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¸¦µæ»ñ¶â
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¡¢¥°¥êー¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¢AI¡¦¿ôÍý¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥µ¥¤¥Ðー¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¾ðÊó±þÍÑ¸¦µæ¿ä¿ÊÉôÌç¡Ë¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶âÅù¡¢¹ñÎ©Âç³Ø·Ð±Ä²þ³×Â¥¿Ê»ö¶È¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾Ü¤·¤¤¸¦µæÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡World Robot Summit 2025¤ÇÉ¸½àÀÇ½É¾²Á¥É¥íー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸·è¾¡¿Ê½Ð¡ª»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤òÈäÏª
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20251121-1.pdf
¢¡»² ¹Í
¡¦World Robot Summit 2025
¡¡https://worldrobotsummit.org/
¡¦²¬»³Âç³Ø ³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ ´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è¡Ê¹©¡Ë ¥Ð¥¤¥ª¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³Ø¸¦µæ¼¼
¡¡https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~biorobotics/
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
