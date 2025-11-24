¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡Ö²¬Âç°¦¡×¤ò¶»¤Ë¡ª²¬»³Âç³Ø´ØÅì·÷Æ±Áë²ñ²ñ¹ç¡Ö²¬Âçº©ÏÃ²ñ¡×¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè2²ó¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 11·î 24Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤ÎÁ´³ØÆ±Áë²ñÁÈ¿¥¡Ö²¬»³Âç³ØAlumni¡×¤Î³èÆ°¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢´ØÅì·÷Æ±ÁëÀ¸Í»Ö¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö²¬Âçº©ÏÃ²ñ¡×¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ2²óÌÜ¤Î²ñ¹ç¤¬2025Ç¯9·î22Æü¡¢²¬»³¸©¡¦Ä»¼è¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤È¤Ã¤È¤ê¡¦¤ª¤«¤ä¤Þ¿·¶¶´Û¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ï¡¢AlumniÅìµþ»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»ÙÉô¤Î³èÆ°¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢³Æ³ØÉôÆ±Áë²ñ¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë³ØÉô¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ±ÁëÀ¸¤¬½¸¤¤¡¢¾ðÊó¸òÎ®¤ò¹Ô¤¦¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¤«¤é30¿Í¤ÎÆ±ÁëÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ²ñ¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¾®Ä¹·¼°ìAlumni¡ÊÁ´³ØÆ±Áë²ñ¡Ë²ñÄ¹¡ÊË¡Ê¸³ØÉô¡§¸½Ë¡³ØÉôÂ´¡Ë¤È²¬»³¤«¤éÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¡Ê°å³ØÉôÂ´¡Ë¤é¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ²ñ¤Ï¡¢´´»öÌò¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Ã«Àî¿¾ë»á¡ÊË¡³ØÉôÂ´¡Ë¤Î»Ê²ñ¤Ë¤è¤ê¿Ê¹Ô¡£ËÁÆ¬¡¢ÅìµþÃóºß¤Îº´Æ£Ë¡¿ÎÉûÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¦¾åµéURA¡Ê»õ³ØÉôÂ´¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Êó»ï¡Ö¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¡×¤ò¤â¤È¤ËÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸½ºß¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¡Ê¼Â»Ü¼çÂÎ¡§ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡Ë¤Ç¤ÎÂç³Ø²þ³×¤ò´Þ¤á¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æá¿Ü³ØÄ¹¤«¤éÆüº¢¤ÎÂç³Ø¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î¸æÎé¤È¤È¤â¤Ë¡¢7·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²¬»³Âç³ØAlumni¡ÊÁ´³ØÆ±Áë²ñ¡ËÅìµþ»ÙÉôÁí²ñ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤äÆ±ÁëÀ¸ÁÈ¿¥¤È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾®Ä¹²ñÄ¹¤¬¼¹É®¤µ¤ì¤¿¡Ø»êÀ¿Å·¤ËÄÌ¤º―¾®Ä¹·¼°ì¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ë¡×¡Ù¡Ê»³ÍÛ¿·Ê¹¼Ò¡¦¾®Ä¹·¼°ìÊÔÃø¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ø¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ãÆ°¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹»þÂå¤Î¤ï¤¬¹ñ¤ò¹ÔÀ¯ÌÌ¤«¤é»Ù¤¨Â³¤±¤¿¾®Ä¹²ñÄ¹¤Î»ëÅÀ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¾Ãø¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤è¤ë¶á¶·Êó¹ð¤È³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ËÂ³¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¾®Ä¹Alumni²ñÄ¹¤¬¡¢Æá¿Ü³ØÄ¹¤Î¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢»²²Ã¤·¤¿Æ±ÁëÀ¸¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤â¹þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ï¡¢ËÜ³ØÆ±ÁëÀ¸¤Ê¤é¤Ð½Ð¿È³ØÉô¡¦¸¦µæ²Ê¤òÌä¤ï¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Ï2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë18»þÈ¾¤«¤éÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÆ±ÁëÀ¸¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëËÜ³ØÆ±ÁëÀ¸¤Î³èÌö¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»Æá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö²¬Âçº©ÏÃ²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æ±ÁëÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Â´¶ÈÀ¸¤ÏÂçÀÚ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ³Ø¤ò¤É¤¦¸«¤é¤ì¡¢´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤òµÒ´ÑÅª¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¾®Ä¹²ñÄ¹¤Î½ñÀÒ¤Ï¡¢¡ÖÀè¿Í¤«¤é³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò½ñÀÒ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³Âç³Ø¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±ÁëÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ö²¬Âç°¦¡Ê²¬Âç¥é¥Ö¡Ë¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç³Ø¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Î²¬Âçº©ÏÃ²ñ¤Ç¤â´ØÅì·÷Æ±ÁëÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Î¶á¶·¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆá¿Ü³ØÄ¹
¶á¶·¤òÊó¹ð¤¹¤ëÆ±ÁëÀ¸
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾®Ä¹Alumni¡ÊÁ´³ØÆ±Áë²ñ¡Ë²ñÄ¹
Ãøºî¡Ø»êÀ¿Å·¤ËÄÌ¤º―¾®Ä¹·¼°ì¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ë¡×¡Ù¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¦¾®Ä¹Alumni¡ÊÁ´³ØÆ±Áë²ñ¡Ë²ñÄ¹
»²²Ã¤·¤¿Æ±ÁëÀ¸¤ÎµÇ°¼Ì¿¿
■参 考
■参考情報1
■参考情報2
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
