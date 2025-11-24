Takanashi Kiara / Ninomae Ina¡Çnis 1st Concert ¡íDrawn to Dawn¡í³«ºÅ¡ª@The Wiltern /LA
¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«¶¿¸µ¾¼¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×»±²¼¤Î±Ñ¸ì·÷¸þ¤±VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish¡×½êÂ°¤Î¡Ö¾®Ä»Í·¥¥¢¥é¡×¡Ö°ì°ËÆáÕõÀ´¡×¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ØTakanashi Kiara / Ninomae Ina¡Çnis 1st Concert "Drawn to Dawn"¡Ù¤ò¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯3·î27Æü¡¢28Æü¤Ë¡ÖThe Wiltern¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë»ö¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish¡×½êÂ°¡Ö¾®Ä»Í·¥¥¢¥é¡×¡Ö°ì°ËÆáÕõÀ´¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¸ø±é¤Ç¤¹¡£
ËÜÆü11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤è¤ê¡ÖSPWN¡×¡ÖStreaming+¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯12·î5Æü 9:00 (JST)ÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢²¼µÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó³«ºÅ³µÍ×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ Takanashi Kiara / Ninomae Ina¡Çnis 1st Concert "Drawn to Dawn"
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://drawn-to-dawn.hololivepro.com
¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#TakoTori1stConcert
Takanashi Kiara / Ninomae Ina¡Çnis 1st Concert "Drawn to Dawn" ³µÍ×
¡Ú¸ø±éÌ¾¡Û
Takanashi Kiara / Ninomae Ina¡Çnis 1st Concert "Drawn to Dawn"
¼çºÅ¡§¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¾®Ä»Í·¥¥¢¥é¡¡°ì°ËÆáÕõÀ´
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
Day1: 2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ) ³«¾ì 10:30 / ÇÛ¿®³«¾ì: 11:30 / ³«±é 12:00¡ÊJST¡Ë
Day2: 2026Ç¯3·î29Æü(Æü) ³«¾ì 10:30 / ÇÛ¿®³«¾ì: 11:30 / ³«±é 12:00¡ÊJST¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
The Wiltern¡Ê¥¦¥£¥ë¥¿ー¥ó¡¦¥·¥¢¥¿ー¡Ë
https://www.wiltern.com/
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¡Ú¸½ÃÏ²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
Early Entry GA Ticket¡¡¡ð130
GA Ticket¡¡¡ð105
FRONT Loge / FRONT Mezzanine¡¡¡ð160
REAR Loge / MIDDLE Mezzanine ¡ð130
MIDDLE Mezzanine ¡ð110
REAR Mezzanine ¡ð95
¢¨¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯12·î5Æü 9:00 (JST)ÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
DAY1¥Ñ¥¹¡Ê3/27 PDT¡Ë¡¡
DAY2¥Ñ¥¹¡Ê3/28 PDT¡Ë¡¡
ÄÌ¤··ô¡Ê3/27 PDT-3/28 PDT¡Ë
¡ÚÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþURL¡Û
SPWN: https://spwn.jp/events/evt_26032801-jpkiarainanis1st
Streaming+: https://eplus.jp/takanashikiara_1st-st/
¢¨»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë12:00 ¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¢¨¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢¸ø³«½àÈ÷¤¬¤Ç¤¼¡Âè¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë15:59¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë15:59¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°Ãæ¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¾ðÊóTakanashi Kiara 2nd Album¡ØVogelfrei¡Ù
¡¡
¡¡
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ~ 12·î22Æü¡Ê·î¡Ë18¡§00
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://shop.hololivepro.com/products/takanashikiara_2ndalbum_vogelfrei
ËÜCD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ï°ìÉô¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¼ê¸µ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ninomae Ina¡Çnis 1st EP¡Øre:VISION¡Ù
¡¡
¡¡
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ~ 12·î22Æü¡Ê·î¡Ë18¡§00
²Á³Ê¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://shop.hololivepro.com/products/ninomaeinanis_1step_revision
ËÜCD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ï°ìÉô¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¼ê¸µ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡
¡¡
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£
±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¡¢ÃËÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥¹¥¿ー¥º¡×¤ÏYouTubeÁíÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬8,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢²»³Ú¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hololivepro.com/
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°X¡§https://x.com/hololivetv
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@hololive_official
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X : https://x.com/hololive_event
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.hololivepro.com/
¢£¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡
¡¡
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish¡×¤Ï¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»±²¼¤Î¡¢±Ñ¸ì·÷¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£ YouTube¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢ËÌÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¤½£¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿³èÌö¤Î¾ì¤ò¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hololive.hololivepro.com/
¡¦ ¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@hololiveEnglish
¡¦ ¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish¸ø¼°X¡§https://x.com/hololivepro_EN
¡¦ ¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish¸ø¼°Reddit¡§https://www.reddit.com/r/Hololive/
¢£¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡
¡¡
¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤ÎVTuberIP¤ÈÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÍÊ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎIT¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡£À¤³¦¤¬°¦¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢VTuber»ö¶È¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤ëÆó¼¡¸µ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¡¢À¤³¦¤¬°¦¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ã«¶¿ ¸µ¾¼
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://cover-corp.com
¡¦ºÎÍÑ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://hrmos.co/pages/cover-corp
