¡Ú½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤±¡ÛAI¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖÂè2¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ìー¹½ÁÛ¡×¤ò½ÂÃ«¤«¤é»ÏÆ°- ¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI Dreams Factory ¡ß Ï¢·ë·Ð±Ä ¡ß AGI´ðÈ×¤Ç

¢£ ÆüËÜ´ë¶È¤ÎAI¶¥ÁèÎÏ¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¡ÖÂè2¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ìー¹½ÁÛ¡×Àµ¼°¥¹¥¿ー¥È
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢½ÂÃ«¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡ÖÂè2¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ìー¹½ÁÛ¡× ¤Î»ÏÆ°¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹½ÁÛ¤Ï¡¢
- AI Dreams Factory¡ÊAIÀ¸»º¹©¾ì¡Ë
- CC Ï¢·ë·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¡ÊCC Konzern Model¡Ë
- AGI¡ÊÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ëµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ
- ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Ë
¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈAI»º¶È¤ÎºÆ½¸ÀÑ¡É¤ò¹Ô¤¦¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï BytePlus¡Ê¥Ð¥¤¥È¥×¥é¥¹¡Ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー ¤È¤·¤Æ¡¢
AI¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¤µ¤é¤Ë À¤³¦900Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎAI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖWaytoAGI¡× ¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎAI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¡¢
À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ÎAI¿Íºà¡¦AI´ë¶È¤ò·ë¤Ö¡È¿¨ÇÞ¡Ê¥«¥¿¥ê¥¹¥È¡Ë¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÌÚ²¼´²»Î ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢Âè2¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ìー¤Î¡È¿Ì¸»ÃÏ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ëºÍÇ½¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡È´ï¡É¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢AI Dreams Factory¡ÊAIÀ¸»º¹©¾ì¡Ë¡¢AGIµ»½Ñ¡¢Ï¢·ë·Ð±Ä¡ÊCC¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆBytePlus¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜ¤ÎAI»º¶È¤ò¡ÈÌÌ¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
ÆüËÜ¤ÎAI»º¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡ÖÌÌÇò¤¤»þÂå¡×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡È¿¨ÇÞ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò¾Ò²ð
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢À¸À®AI¡¦AGI¡¦DX¤òÅý¹ç¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤òºÆÀß·×¤¹¤ëAI¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÇ§Äê¤ÎDX´ðÈ×¡ÖLark¡×¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¡¦¥Çー¥¿¡¦ÃÎ¼±¡¦°Õ»×·èÄê¤ò¡ÈAI¤¬Åý¹çÅª¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡É¼¡À¤ÂåOS¹½Â¤¤òÄó¶¡¡£
2025Ç¯¤è¤ê¡¢AI Dreams Factory¡ÊAIÀ¸»º¹©¾ì¡Ë ¤òÀµ¼°²ÔÆ¯¤·¡¢AI¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÌ»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£
BytePlus¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢AI¥¯¥é¥¦¥ÉÆ³Æþ¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÂ¿¿ô»Ù±ç¡£
¢£ ¼ç¤Ê¼ÂÀÓ
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥«ー¥áー¥«ー¡¢ÄÌ¿®²ñ¼Ò¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ê¤É200¼Ò°Ê¾å¤Ø¤ÎAI/DX»Ù±ç¼ÂÀÓ
- BytePlus¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¡ÊAI¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÆüËÜÅ¸³«¤ò¸£°ú¡Ë
- CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon ¼çºÅ
- WaytoAGI¡Ê900Ëü¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー
- AI Dreams Factory¡ÊAIÀ¸»º¹©¾ì¡ËÅ¸³«³«»Ï
- Startups¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢Âç´ë¶È¤ÎAIÆ³ÆþÀß·×Â¿¿ô
¢£ ´ë¶È¾ðÊó
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCUSTOMER CLOUD CORP.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚ²¼´²»Î¡ÊX: @kinoshita_ifr¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.customercloudcorp.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.customercloudcorp.com/form
¼ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¡§BytePlus¡¢Lark
»ö¶ÈÎÎ°è¡§
- AI Dreams Factory¡ÊAIÀ¸»º¹©¾ì¡Ë
- AI¥¯¥é¥¦¥É¡¿AGIÆ³Æþ»Ù±ç
- DXÊÑ³×»Ù±ç
- ¥°¥íー¥Ð¥ëAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ½Ð
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡ÊGlobal Video Hackathon¡Ë