¡Ö¸úÎ¨¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡ªÅÝ»ºÀ£Á°¤Î´ë¶È¤òµß¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬Àâ¤¯¡¢Èó¸úÎ¨¤³¤½Ì¤Íè¤Î·Ð±Ä
2008Ç¯¡¢38ºÐ¤Ç»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢Êø²õÀ£Á°¡¢Ç¯¾¦£·²¯±ß¤Î¾õÂÖ¤«¤éÇ¯¾¦100²¯±ß¡¦16¼Ò¥°¥ëー¥×¤ØÆ³¤¯´ñÀ×Åª¤ÊV»ú²óÉü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥êー¥Àー¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤¬¶ìÇº¤ÎËö¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸úÎ¨¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë·Ð±Ä¤³¤½¡¢¼Â¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÈó¸úÎ¨¡×¤È¤¤¤¦¿¿µÕ¤Î³Î¿®¤À¤Ã¤¿¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÅÔÆâÂç¼ê½ñÅ¹¡¢´ÝÁ±¡¦´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê·Ð±Ä¡Ë½ñ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê2025Ç¯11·î13Æü～11·î19Æü½¸·×¡Ë¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤¢¤¨¤Æ¡¢Èó¸úÎ¨¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¿ÍÌ¤ÃÎÍý¡£¤¬¸ì¤ë¡¢AI»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½Ìä¤ï¤ì¤ë¡Ö¿Í¤Î²ÁÃÍ¡×¡¢¤½¤·¤Æ20Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¤â»Ô¾ì¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤¬»ý¤Ä¤Ù¤¡ÖÈó¸úÎ¨¤Ê¿Íºà°éÀ®¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼Á¤È¤Ï――¡£
²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ï¸úÎ¨¤À¤±¤¬Á±¤¸¤ã¤Ê¤¤
――ËÜ½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤¢¤¨¤Æ¡¢Èó¸úÎ¨¡Ù¤Ï¡¢ºòº£¤Î¸úÎ¨ÊÐ½Å¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ø¤Î·Ù¾â¤ä¥¢¥ó¥Á¥Æー¥¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÌ¤ÃÎÍý¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¿ÍÌ¤¡Ë¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢²¿¤´¤È¤Ë¤â¡Ö¸úÎ¨¤³¤½¤¬ÀµµÁ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤ä¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤Î¸½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âÆ±¤¸¡£Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÆ¬¤Ë¤ÏÌ¤¤À¤Ë¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤«¡×¡Ö¤¤¤«¤Ë»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤ò¾Ê¤¯¤«¡×¤Ð¤«¤ê¡£¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÀ®²Ì¤Î½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¥à¥À¡×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¸úÎ¨¤ÏÁ±¤Ç¡¢Èó¸úÎ¨¤Ï°¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¡£ ·Ð±Ä¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤Ã¤Æ¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤Ë¤Ï¡Ö¸úÎ¨¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë·Ð±Ä¤³¤½¡¢¼Â¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÈó¸úÎ¨¡×¡ÖÈó¸úÎ¨¤Ë¤³¤½·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Î³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÈó¸úÎ¨¡×¤³¤½·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á
――¡ÖÈó¸úÎ¨¤¬·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¿¿°Õ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿ÍÌ¤¡¡¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤ÏÈó¸úÎ¨¤Ê¿Íºà°éÀ®¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£20Ç¯Àè¡¢30Ç¯Àè¤â»Ô¾ì¤ÇÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÅÓÃæ¤ÇÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡£²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤äÂ¸Â³¤ÎÌ¿±¿¤òÊ¬¤±¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¿Í¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Çä¾å¤òÁý¤ä¤¹¡¢ºâÌ³¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡¢µ»½Ñ³«È¯¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¡£ ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Í¥¤ì¤¿¿Íºà¤¬¤¤¤ë¤«¤éÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð ¡¢¿Í¤³¤½¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿¿¤Î¶¯¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Íºà¶µ°é¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï½ÅÍ×¡×¤ÈÆ¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹ÔÆ°¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£¿Í¤Ï¤¹¤°¤Ë°é¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Íºà¶µ°é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ê¥½ー¥¹¤òÅê¤¸¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤ÏÀ®²Ì¤¬É½¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÈó¸úÎ¨¡×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢³§¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤Î¤¯¤»¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¤À¡×¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Ò°÷¤¬ÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¡£¼«Á°¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ö¿Í¤ò°é¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ð¤Ã¤«¤êµá¤á¤ë¤Ê¤è¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――¶µ°é¤Ë¤«¤±¤ë¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ÍÌ¤¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¿Í¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ï°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ª¶â¤ä¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¡¢À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÀïÎÏ¤È¤Ê¤ëÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤ÐÈó¸úÎ¨¤Ê¶µ°é¤³¤½¡¢ºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¸¤à¤â¤Ã¤È¤â¡Ö¸úÎ¨Åª¡×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢ËÜµ¤¤Ç¡Ö¿Í¡×¤ËÅê»ñ¤·¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯±¿Ì¿¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¥¢¥¿¥Þ¡×¤«¤é¡Ö¥³¥³¥í¡×¤Ë
――º£¤ä¡¢AI¤ÎÂæÆ¬¤Ç¡Ö¿Í´Ö¤¬AI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿Í¤Î²ÁÃÍ¡×¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ÍÌ¤¡¡°µÅÝÅª¤ËÍ¥½¨¤ÊAI¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Î¡Ö²ÁÃÍ¤Îºß¤ê½è¡×¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¸å¡¢³ØÎò¤ä³ØÎÏ¡¢ÃÎ¼±ÎÌ¤Ê¤É¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î²ÁÃÍ¤òÉ½¤¹¡É¤â¤Î¤µ¤·¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤À¤Ã¤ÆAI¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£µ²±¤ä·×»»¡¢¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä½èÍý¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÏµÕÎ©¤Á¤·¤¿¤Ã¤ÆAI¤Ë¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤ÎÆ¬¤Î¤è¤µ¤Ê¤ó¤ÆAI¤ÎÁ°¤Ç¤Ï³§²£°ìÀþ¡£¤â¤Ï¤ä³ØÎÏ¤Ê¤ÉÉð´ï¤Ë¤â²ÁÃÍ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²¿¤Ç¿Í¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¬¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÎéµ·¤äµ¤¸¯¤¤¡¢¿®Íê¤ä¶¦´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢AI¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¿Í´ÖÀ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¥¢¥¿¥Þ¡×¤«¤é¡Ö¥³¥³¥í¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ê¤é¡¢AI¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤á¤Ð¿Ê¤à¤Û¤É¡Ö¼Ò°÷¤Î¿Í´ÖÀ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¶µ°éÅê»ñ¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤â¡Ö¥³¥³¥í¡×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë
――Ãø½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡ÖCMQ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿ÍÌ¤¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î²ÁÃÍ¤â¡Ö¿´¡×¤ÇÂ¬¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿´¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î¿´¡×¤ÎÉ¾²Á¤ÏÄêÎÌ²½¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¸Ä¡¹¤ÎEQ¡Ê´¶¾ðÃÎÇ½¡Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½¸ÃÄ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»ØÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤¬CMQ¤Ç¤¹¡£
CMQ¤È¤Ï¡Ö½¸ÃÄÅªÆ»ÆÁ»Ø¿ô¡ÊCollective Moral Quotient¡Ë¡×¤Î¤³¤È¡£Æ»ÆÁ¿´¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤¤¿´¡×¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£CMQ¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»ÆÁ¿´¡×¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤³µÇ°¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾¦É¸ÅÐÏ¿¤âºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤Ê¤É¤ÏÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤¤¿´¤ò»ý¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡×¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤¬¼«Á³¤ËÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÄ©Àï¤ò¾Î¤¨¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¦¾ìÉ÷ÅÚ¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡ÖCMQ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
――µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Æ»ÆÁ¿´¤Ë·ç¤±¤¿CMQ¤ÎÄã¤¤²ñ¼Ò¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤È¡£
¿ÍÌ¤¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¾¯¤·Á°¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ÇË¬¤Í¤¿¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ûー¥ë¤ÇÇÉ¸¯¤ÎÀ¶ÁÝ²ñ¼Ò¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¸¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¾è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¼Ò°÷¤µ¤ó¤«¤é¡ØÀ¶ÁÝ²ñ¼Ò¤Î¥ä¥Ä¤¬¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¥¯¥ìー¥à¤¬Æþ¤ë¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤ê¤ã¡×¤È¡£¤³¤³¤Ï¤³¤ó¤Ê¾ð¤±¤Ê¤¤¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¤ÈØ³Á³¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊCMQ¤ÎÄã¤¤²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨º£¤É¤ì¤À¤±¹¥Ä´¤Ç¤â¡¢Àè¤ÏÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡¢¿ÍÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¡¢ÃÑ¤òÃÎ¤ë¡¢ÏÂ¤òÂº¤Ö¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö°ÅÌÛ¤ÎÆ»ÆÁ¿´¡×¤³¤½¡¢AI¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Èó¸úÎ¨¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»ñ¼Á¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤ò°é¤Æ¡¢CMQ¤Î¹â¤¤½¸ÃÄ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁÈ¿¥¤Î¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤â²ñ¼Ò¤â¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ËÂ¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤³¤½¡¢¤½¤ÎÇ§¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£