¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÂè8²ó ²¬»³Âç³ØÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÁÏÌô¤«¤éÂó¤«¤ì¤ëBNCT¼£ÎÅ³×¿·¤Î¿·¾Ï¡×¡Ì12/4,ÌÚ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Í
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 11·î 24Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¶µ°é¸¦µæµ¡¹½¤Î²¬»³Âç³ØÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～16:20¤Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÁÏÌô¤«¤éÂó¤«¤ì¤ëBNCT¼£ÎÅ³×¿·¤Î¿·¾Ï¡¡Innovative BNCT Powered By Drug Discovery¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü »þ¡Û
¡¡2025Ç¯ 12·î 4Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～16:20
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û
¡¡ÁÏÌô¤«¤éÂó¤«¤ì¤ëBNCT¼£ÎÅ³×¿·¤Î¿·¾Ï
¡¡Innovative BNCT Powered By Drug Discovery
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊZoom¡Ë
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¡13:00～13:05 ³«²ñ°§»¢ À®À¥ ·Ã¼£¡ÊÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡Ë
¡¡°ìÈÌ¹Ö±é £±. ¡Ê15Ê¬¡§È¯É½+¼Áµ¿±þÅú¡Ë
¡¡¡¡¡¡ºÂÄ¹¡§Æ»¾å ¹¨Ç·¡ÊÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡13:05～13:20 ¡ÖBNCTÁÏÌô¡ÒÁíÏÀ¡¿Introduction¡Ó- ¥Û¥¦ÁÇÌôºÞÁÏÌô¤Î³Ø½Ñ´ðÈ×¡×
¡¡¡¡¡¡Æ»¾å ¹¨Ç·¡ÊÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡13:20～13:35 ¡ÖLISMEC¡§N/CÈæ¡¦ºÙË¦Ì©ÅÙ¡¦ºÙË¦Æâ¥Û¥¦ÁÇÊ¬ÉÛ¤ò¼è¤ê¹þ¤àBNCTÀþÎÌ¡×
¡¡¡¡¡¡½ÅÊ¿ ¿òÊ¸¡¢ÎëÌÚ ¼Â¡ÊµþÅÔÂç³ØÊ£¹ç¸¶»ÒÎÏ²Ê³Ø¸¦µæ½ê Î³»ÒÀþ¼ðáç³Ø¸¦µæ¼¼¡Ë
¡¡13:35～13:50 ¡ÖBPA¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡×
¡¡¡¡¡¡ÇòÀî ¿¿¡ÊÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¡Ë
¡¡14:00～14:50 ÆÃÊÌ¹Ö±é
¡¡¡¡¡¡ºÂÄ¹¡§Æ»¾å ¹¨Ç·¡ÊÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÌÀî ¿¿Î¤Æà¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ °å»õÌô³Ø°è(°å) »º³Ø´±Ï¢·È¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡Ö¥»¥é¥Î¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ÌôºÞ¤Î³«È¯ÀïÎ¬¤È±þÍÑÅ¸³«¡×
¡¡¡¡¡¡ÌÚÂ¼ ´²Ç·¡ÊµþÅÔÂç³Ø ´Ä¶°ÂÁ´ÊÝ·òµ¡¹½¡¿Âç³Ø±¡Ìô³Ø¸¦µæ²Ê¡Ë
°ìÈÌ¹Ö±é £². ¡Ê15Ê¬¡§È¯É½+¼Áµ¿±þÅú¡Ë
¡¡¡¡¡¡ºÂÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ ¿òÎ»¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ °å»õÌô³Ø°è(°å) »º³Ø´±Ï¢·È¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇòÀî ¿¿¡ÊÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡15:00～15:15 ¡Ö³ËÆâ¼õÍÆÂÎ¥ì¥Á¥Î¥¤¥ÉX¼õÍÆÂÎ¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¿·µ¬¥Û¥¦ÁÇ²½¹çÊª¤ÎÁÏÀ½¤È¥Û¥¦ÁÇÃæÀ»ÒÊáÂªÎÅË¡¤Ø¤ÎÅ¸³«¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡âÃ²¼ ÆÆ¡¢²ÃÍèÅÄ Çîµ®¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ °å»õÌô³Ø°è(Ìô)¹çÀ®°åÌôÉÊ³«È¯³ØÊ¬Ìî ¡Ë
¡¡15:15～15:30 ¡ÖÆñ¼£Àç¯æù´â¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐÇ¢Æ»Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ë³×¿·ÅªBNCTÎÅË¡¤Î¥Õ¥§ー¥º 0 »î¸³¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡²« Ë² ¡Ê²¬»³Âç³ØÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¡Ë
¡¡15:30～15:45 ¡Ö¥Ü¥í¥Î¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó¤Îµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ëÀ½ºÞÀß·×¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡ÌîËÜ µ®Âç¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê ¹°è²Ê³ØÀì¹¶À¸Ì¿´Ä¶²Ê³Ø·ÏÀ¸Ì¿µ¡Ç½ÏÀ¹ÖºÂ¡Ë
¡¡15:45～16:00 ¡ÖBNCT¤ò»Ø¸þ¤·¤¿¥Ú¥×¥Á¥É¤Ë¤è¤ëÃâ²½¥Û¥¦ÁÇ¤ÎºÙË¦Á÷Ã£¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÙºê ¶ÕÌé¡ÊÎ¶Ã«Âç³ØÀèÃ¼Íý¹©³ØÉô ±þÍÑ²½³Ø²ÝÄø¡Ë
¡¡16:00～ ÊÄ²ñ°§»¢ Æ»¾å ¹¨Ç·¡ÊÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
¡¡ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿Í×¡Ë
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¡¡²¼µ¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅºÉÕ¥Á¥é¥·¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¡¡https://forms.gle/nbx1DhdWh8Fq4Cq67
¡Ú¥Ý¥¹¥¿ー¡Û
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20251204_sympo.pdf
¡Ú¼ç ºÅ¡Û
¡¡²¬»³Âç³ØÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊNTRC¡Ë
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³ØÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊNTRC¡Ë
¡¡https://www.ntrc.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬Âç³ØÂç³Ø±¡°å»õÌô³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê
¡¡https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤ÎBNCT¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò²¬»³Âç³Ø¤Ç³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001536.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤ÎÂè66²óÁí²ñ¤Ç¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥¦ÁÇÃæÀ»ÒÊáÂªÎÅË¡¡ÊBNCT¡Ë¤Î¿ÊÄ½¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000946.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¤¬¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¶¨Æ¯¥»¥ó¥¿ー¤Ë»ØÄê
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000922.000072793.html
¡¦¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA)Áí²ñ¤Î¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Û¥¦ÁÇÃæÀ»ÒÊáÂªÎÅË¡¡ÊBNCT¡Ë¤Î¸½¾õ¤òÊó¹ð
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id6103.html
¡¦¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø IAEA¤È¿·¤·¤¤¤¬¤ó¼£ÎÅË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id6222.html
¡¦¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´ØIAEA¤È¶¨ÄêÄ´°õ¤ÎWeb²ñµÄ¤òµó¹Ô¡¡ºÇ¿·¤¬¤óÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅË¡BNCT¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÈ¯Å¸·ÑÂ³
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9471.html
¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Û¥¦ÁÇÃæÀ»ÒÊáÂªÎÅË¡¡ÊBNCT¡Ë¤Î¸¦µæ¡¦¶µ°é¡×¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000849.000072793.html
¡¦¡È¥Û¥¦ÁÇ¡É¤È¡È¥Ú¥×¥Á¥É¡É¤Ç¤¬¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¡ª¤¬¤ó¼£ÎÅË¡¡¦BNCT¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Û¥¦ÁÇÌôºÞ¤Î¹âÀÇ½¤Ê¿·Ìô¤ò³«È¯
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id796.html
¡¦¥Û¥¦ÁÇÃæÀ»ÒÊáÂªÎÅË¡¡ÊBNCT¡Ë¤Î¼£ÎÅ¸ú²Ì¸þ¾å¤ÈÅ¬±þ³ÈÂç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Û¥¦ÁÇÀ½ºÞ³«È¯¤Î¿·¤¿¤Ê¤ë»Ø¿Ë¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²òÀÏ¤Ç¸¡¾Ú
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001421.000072793.html
ÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤¬½êºß¤¹¤ë²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³ØÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1 ²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡E-mail¡§ntrc-adm@okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3723.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2024¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2025Ç¯10·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html