THE FRANK VOX ¡ÖÂè19²óJKJOÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×µÚ¤Ó¡ÖÂè4²óÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¤Æ ¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖÆ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×¤òÌó7,800¿Í¤ÎÁ°¤ÇÇ®¾§¡ª
2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÌÜ»Ø¤¹¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡¦THE FRANK VOX¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬11/23¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè19²óJKJOÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×µÚ¤Ó¡ÖÂè4²óÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×¤òÌó7,800¿Í¤ÎÁ°¤Ç²Î¾§¡£²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÖÆ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î18ÆüÈ¯Çä¤ÎEPÈ×¡ÖVOX GIFT 2¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥êー¥É¶Ê¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ®¤¤Â³¤±¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¶Ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Î¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ìー¥È¤ÊÁÛ¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîµåÁª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ê¤É¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ìSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë11/23¤è¤ê²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤ä»£±ÆÎ¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£THE FRANK VOX - Æ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Îhttps://youtu.be/0doTJdbpcKw¡Ú²»À¼ÀÚ¤êÂØ¤¨ÊýË¡¡ÛYouTube¾å¤Ç´ÊÃ±¤Ë²»À¼¤¬ÀÚ¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£①Æ°²èºÆÀ¸¥Úー¥¸¤Î¡ÖÀßÄê¡×¤òÁªÂò②²»À¼¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁªÂò③ÆüËÜ¸ì¡Ê²òÀâ¡Ë¤òÁªÂò¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óhttps://THE-FRANK-VOX.lnk.to/ohenkaTHE FRANK VOX¥³¥á¥ó¥È―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――¤Þ¤¤¤É¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢Âç²ñ¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â¡¢Æüº¢¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÁª¼ê¤ÎÊý¡¹¤Î´ãº¹¤·¡¢¶ÛÄ¥¤ÈÇ®µ¤¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÆ®¤¦·¯¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×¤òÂç²ñÅöÆü¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡£º£Âç²ñ¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªTHE FRANK VOX#2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë#ÌÜ»Ø¤»Âçºå¾ë¥Ûー¥ë―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――¡ÚºÇ¿·¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û¡¡2025/10/15 Release 3rd EP THE FRANK VOX¡ÖVOX GIFT £³¡×TECI-1844¡¡²Á³Ê¡§\2,200ÀÇ¹þ¡¿2,000ÀÇÈ´¥ìー¥Ù¥ë¥µ¥¤¥Èhttps://www.teichiku.co.jp/artist/the-frank-vox/¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óhttps://the-frank-vox.lnk.to/VOX-GIFT-3¡ÖVOX GIFT 3¡×¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¢öhttps://www.youtube.com/watch?v=nE3bwWR_Zmw¡Ú¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û¡ã2¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ä¡ÖFRANK FES TOUR 2025～¤¢¤Ä¤Þ¤ì²»³ÚÌîÏº¡ª»ÍÅÔ»Ô½ÐÄ¥ÊÔ¡ª～¡×10/17¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬ DRUM Be-1¡¡¡¡ 18:30 / 19:00 w/SEAMO ¡Ê½ªÎ»¡Ë10/26¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡§NAGOYA JAMMIN'¡¡ 16:00 / 16:30 w/¥Ï¥¸¢ª¡Ê½ªÎ»¡Ë11/28¡Ê¶â¡Ë¹Åç¡§¹ÅçLIVE VANQUISH 18:00 / 18:30¡¡ w/ET-KING12/06¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§½ÂÃ«CLUB QUATTRO¡¡16:00 / 16:30 w/µÈÅÄ»³ÅÄ¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä¢£°ìÈÌÈ¯ÇäÃæhttps://eplus.jp/thefrankvox2025/==================================¢£ÀÊ¼ï : ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê°ìÈÌ¡Ë¢£ÎÁ¶â : \5,000(ÀÇ¹þ) ¢£ÀÊ¼ï : ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê³Ø³ä¡Ë¢£ÎÁ¶â : \4,000(ÀÇ¹þ) ¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¡¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ==================================¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡äÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á¡ª ～³ð¤¨¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¾ë¥Ûー¥ë～ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch»þ´Ö¡§OPEN 16:00 / START 17:00¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ä1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê°ìÈÌ¡Ë \5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê³Ø³ä¡Ë \4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤2F»ØÄêÀÊ¡Ê°ìÈÌ¡Ë \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë °ìÈÌ¤Î¤ß¤Î¼è°·¤¤¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éhttps://eplus.jp/thefrankvox2025/¢£THE FRANK VOX¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë2Vocal ¤ÎRYO¡Ê¥ê¥ç¥¦¡Ë¡¢YASU¡Ê¥ä¥¹¡Ë£²MC ¤ÎSNG¡Ê¥·¥å¥ó¥´¡Ë¡¢RYO-TA¡Ê¥ê¥çー¥¿¡Ë¤«¤éÀ®¤ë¡¢´ØÀ¾½Ð¿È4 ¿ÍÁÈTHE FRANK VOX¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¢¨Î¬¾Î:¥Õ¥é¥Ü¡Ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë " ¥Û¥Ã¤È¥½¥ó¥°"¡¢¿´¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê "HOTSONG" ¤ò4¿Í¤ÎÀ¼¡ÊVOX¡Ë ¤Ç²»³Ú¤Ë¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö²¹¤â¤ê°î¤ì¤ëºîÉÊ¤òTHE FRANK VOX¤«¤éÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éºî»ìºî¶Ê¤ò¼«¤é¼ê³Ý¤±¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ï³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£Ì´¤ÏÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡£¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¢§Instagramhttps://www.instagram.com/the_frank_vox/¢§TikTokhttps://www.tiktok.com/@the_frank_vox¢§YouTubehttps://youtube.com/@thefrankvox¢§Xhttps://x.com/THE_FRANK_VOX¢§THE FRANK VOX HPhttps://www.thefrankvox-official.com/¢§¥Æ¥¤¥Á¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥Èhttps://www.teichiku.co.jp/artist/the-frank-vox/