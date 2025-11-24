¸µ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¼Ò°÷¤¬100¼Ò°Ê¾åÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¸÷²óÀþ¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÎÁª¤ÓÊý¤ª¤¹¤¹¤á2025Ç¯ÈÇ¤ò²òÀâ
³ô¼°²ñ¼ÒCrepas¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÒÂ¼ ÏÂ·Ä¡Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¡¢²ÈÄí¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¸÷²óÀþ¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ100¼Ò°Ê¾åÈæ³Ó¤·¤¿¡É¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ª¤¹¤¹¤á8Áª¡Ê2025Ç¯¡Ë¡É¤òÅö¼Ò±¿±ÄWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¸÷²óÀþ¤äWiMAX¤Ê¤É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëWiFiÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¦¥ï¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖCrepas¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー£¸Áª¡×¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
YouTube Crepas¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCoqZoF-lH15l4sPL-9-JFKg³ô¼°²ñ¼ÒCrepas ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.crepas.co.jp/ÂåÉ½¼èÄùÌò ËÒÂ¼ÏÂ·Ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§https://www.crepas.co.jp/company/kazunorimakimura/
´Æ½¤
¸µ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¼Ò°÷¤Î³ô¼°²ñ¼ÒCrepas ÂåÉ½¼èÄùÌò ËÒÂ¼ÏÂ·Ä¤¬Á´ÌÌ´Æ½¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Æ½¤¼Ô ËÒÂ¼ÏÂ·Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.crepas.co.jp/company/kazunorimakimura/
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÎÌ¤¬Áý²Ã
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ê»Å»ö¤Î»ÅÊý¤äÀ¸³è½¬´·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Ë¤è¤êÆ¯¤¯¾ì½ê¤È»þ´Ö¤Î¼«Í³¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºßÂð¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ï2021Ç¯¤Ë¡ÖºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÎÅý·×·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ëhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000733741.pdf¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¼Ô³Æ¼Ò¤ÏÍøÍÑ¼ÔÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ûー¥à¥ëー¥¿ー¤Ë¤è¤ëÃÖ¤¯¤À¤±WiFi¡Ê¢¨1¡Ë¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉSIM¡Ê¢¨2¡Ë¤ä¥ì¥ó¥¿¥ëWiFi¡Ê¢¨3¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ð¥¤¥ëWi-Fi¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ò¸Ä¡¹¤Ë¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ë°Â¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷²óÀþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä³ä°úÆÃÅµ¤Ê¤É¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー³Æ¼Ò¤Ï¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤ÆÍøÍÑ¼Ô³ÍÆÀ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¸÷²óÀþ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢2023Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¢¨1)ÃÖ¤¯¤À¤±WiFi¡¦¥Ûー¥à¥ëー¥¿ーhttps://www.crepas.co.jp/provider1/homerouter/homerouter-okudake-wifi-2842/(¢¨2)¥¯¥é¥¦¥ÉSIMÂÐ±þWiFihttps://www.crepas.co.jp/provider1/pocket-wifi/cloud-wifi-hikaku-743/(¢¨3)¥ì¥ó¥¿¥ëWiFihttps://www.crepas.co.jp/provider1/pocket-wifi/rental-wifi-1101/
¸÷²óÀþ¤Î¼ïÎà
¸÷²óÀþ¤Ï2023Ç¯¸½ºß¡¢NTT¥Õ¥ì¥Ã¥Ä²óÀþ¤È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸÷¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー·Ï¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ¥¥ã¥ê¥¢·Ï¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢KDDI¤Îau¤Ò¤«¤ê¤äNURO¸÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î·ÀÌó¤ò¼è¤ê¼¡¤°»ö¶È¼Ô¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷²óÀþ¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤«Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸÷¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡©
¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý£¶¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¸µ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¼Ò°÷¤Î»ëÅÀ¤Ç6¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¦¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡¦ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Ï1Gbps°Ê¾å¡õIPv6¤¿¤¤¤ª¤¦¡¦¹©»öÈñ¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¤¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Â¾¼Ò¤è¤ê¤ªÆÀ¡¦»ö¶È¼ÔÊÑ¹¹¡¢Å¾ÍÑ¤Ë¤è¤ë¾è¤ê´¹¤¨¤ËÂÐ±þ¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡õ²ñ¼Ò¤Î¿®ÍêÀÍøÍÑ¼Ô¤ËÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åµ¤Î6¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸÷²óÀþ¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー£¸Áª
¾åµ¤·¤¿¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÊÌ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸÷²óÀþ¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤òÆÈ¼«¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¸÷²óÀþ¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î¾å¤Ç°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ê¸÷²óÀþ¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£´¤Ä¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ò£²¤Ä¤º¤Ä¡¢·×£¸¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¥É¥³¥â¤Î¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¦au¤Î¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¦³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¡¢³Ê°ÂSIM¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー
¾Ü¤·¤¤¸÷²óÀþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.crepas.co.jp/provider1/hikari/internet-provider-2611/
»ö¶È¼ÔÊÑ¹¹¡¦Å¾ÍÑ¤È¤Ï¡©
¸÷²óÀþÁª¤Ó¤Ç»ö¶È¼ÔÊÑ¹¹¤ÈÅ¾ÍÑ¤È¥ー¥ïー¥É¤¬¤è¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥Ä²óÀþ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¥É¥³¥â¸÷¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸÷¡¢³ÚÅ·¤Ò¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂç¼ê¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï»ö¶È¼ÔÊÑ¹¹¤Ç¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»ö¶È¼ÔÊÑ¹¹¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼«Âð¤Î¹©»öÌµ¤·¡¢¹©»öÈñÌµÎÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¾ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Â²Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨Å¾ÍÑ¤È¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥Ä¤È¥×¥í¥Ð¥¤¥ÀーÊÌ¡¹¤Ë·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµìÍè¤Î·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ç¤¹¡£
¸÷¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¾è¤ê´¹¤¨¤Ï»ö¶È¼ÔÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ë¥×¥í¥Ð¥¤¥ÀーÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©»öÈñ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µïÂðÆâ¹©»ö¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÁá´ü¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤Ç²óÀþ¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
·ÀÌó´ü´Ö¤È°ãÌó¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2022Ç¯7·î¤ÎÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶ÈË¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢²óÀþ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÏÅÓÃæ²òÌó¤Ë¤è¤ë°ãÌó¶â¡Ê·ÀÌó²ò½üÎÁ¡Ë¤Î¾å¸Â¤¬ÍøÍÑÎÁ¶â¤Î1¥ö·îÊ¬ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1Ëü±ß～2ËüÄøÅÙ¤Î¹â³Û¤Ê°ãÌó¶â¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Î²òÌó¤òÇû¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°Â²Á¤Ç¸÷²óÀþ¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥ÀーÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸÷²óÀþ·ÀÌó¤ÎÎ®¤ì
Âç¤Þ¤«¤ÊÎ®¤ì¤Ï¾åµ¿Þ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¸÷²óÀþ¤Î¿½¹þ¤ß¤«¤é³«ÄÌ¤Þ¤Ç³µ¤Í1¥ö·îÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£https://www.crepas.co.jp/provider1/hikari/internet-provider-2611/
¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¸µ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¼Ò°÷¤¬¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏYouTubeÆ°²è¤Ç¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²òÀâ¹àÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆPart1,2¤Î2ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¡¡Part1 Áª¤ÓÊýÊÔ¡¦¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¡¡Part2 ¤ª¤¹¤¹¤áÊÔYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=Zmn2l2Oib1oYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=JgUx1Pduj2w
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸÷²óÀþ¤ª¤¹¤¹¤áhttps://www.crepas.co.jp/provider1/hikari/internet-provider-2611/
