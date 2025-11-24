¡Ú¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡Û¸ì³Ø³Ø¹»¡ÖCELLA¡×¼ø¶ÈÎÁ³ä°ú¥×¥í¥â¤ò¼Â»Ü
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×±Ñ²ñÏÃ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò: Ã«Àî¹ñÍÎ¡Ë¤Ï¡¢³¤³°Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Î¿Íµ¤¹»¡ÖCELLA¡×¤Ë¤Æ¡¢¼ø¶ÈÎÁ³ä°ú¥×¥í¥â¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_11_24
¼ø¶ÈÎÁ³ä°ú¥×¥í¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
²¼µ£±.£².¤ÎÎ¾Êý¤Ë³ºÅö¤µ¤ì¤ëÊý
£±.¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³ー¥¹¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³ー¥¹
£².2025Ç¯11·î3Æü(·î)～2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤´Î±³Ø¤ÎÊý
¡ÚÆâÍÆ¡Û
Premium Campus / Uni Campus
¡¦¥»¥ß¥·¥ó¥°¥ë/2¿Í/3¿ÍÉô²°¡§1½µ´Ö¤¢¤¿¤ê4,000±ß³ä°ú
¡¦4¿ÍÉô²°¡§1½µ´Ö¤¢¤¿¤ê8,000±ß³ä°ú
Îã¡Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹6½µ´Ö¡¦4¿ÍÉô²°¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç¡¢48,000±ßÃÍ°ú¤
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
³°ÉôÎÀ1¿ÍÉô²°¤ÏÂÐ¾Ý³°
CELLA¤ÎÆÃÄ§
1. ¡È¥Û¥Æ¥ëÎ±³Ø¡É¤ÇìÔÂô¤Ë³Ø¤Ö¡¢Í·¤Ó¤â³Ø¤Ó¤âËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
¸µ4¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤ò²þÁõ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ±³ØÀ¸³è¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥×ー¥ë¤â´°È÷¤Ç¡¢Æü¾ï¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ë±Ñ¸ì¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÍ·³Ø¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´Ä¶¤Ç¤¹¡£
2. ¼«Í³¤Ê»þ´ÖÀß·×¤Ç¡¢Í·³Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¤¬²ÄÇ½
¼ø¶È»þ´Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¡¢¸áÁ°¤ËÊÙ¶¯¡¦¸á¸å¤Ï¤ª½Ð¤«¤±¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥»¥ÖÃæ¿´Éô¤Ë¶á¤¯¡¢Êü²Ý¸å¤Ï¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ø¤Ó¡¢Î¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊë¤é¤»¤ë¼«Í³¤Ê¹»É÷¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
3. Â¿¹ñÀÒ¤ÊÃç´Ö¤È¸ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦
´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦ÃæÅì¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¹ñÀÒ¤Î³ØÀ¸¤¬ºßÀÒ¡£¿©Æ²¤ä¼«½¬¼¼¤Ç¤Î¸òÎ®¤«¤é¡¢Ê¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¿¨¤ì¡¢»ëÌî¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¹ñºÝ´¶³Ð¤â°é¤ÄCELLA¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î±Ñ¸ìÎ±³Ø¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1. Í·¤ó¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡ª¥×ー¥ë¡õ¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤Ç¥ê¥¾ー¥ÈÎ±³Ø
2024Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿²°³°¥×ー¥ë¤È³«ÊüÅª¤Ê¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥¾ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤âÍ·¤Ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡ÖÍ·³Ø¡×´Ä¶¤Ç¤¹¡£
2. ¼«Ê¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡ª½ÀÆð¥ì¥Ã¥¹¥ó¡õ¸ÄÊÌ¥µ¥Ýー¥È
¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥Ôー¥¥ó¥°Â¿¤á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹Ö»ÕÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£8ÃÊ³¬¤ÎºÙ¤«¤Ê¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¤È¡¢±Ñ¸ì¡ÜÀ¸³èÌÌ¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î³Ø¤Ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤¬CELLAÎ®¤Ç¤¹¡£
3. ±Ñ¸ì¤òÉð´ï¤Ë¡ªTESOL¼èÆÀ¤ÇÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤è¤¦
CELLA¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¶µ¼øË¡¡ÖTESOL¡×¤Î³Ø½¬¡¦¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶µ¤¨¤ëÎÏ¡×¤Þ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÂ¾¹»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CELLA¤Î¾Ò²ð
³Ø¹»¾Ò²ð¥Úー¥¸ :
https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/87
³Ø¹»¾Ò²ðÆ°²è :
https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=87&from_lp=1
³Ø¹»¾Ò²ð¥Úー¥¸ :
https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/88
³Ø¹»¾Ò²ðÆ°²è :
https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=88&from_lp=1
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤ËÃúÇ«¤ÇÌÀ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CELLA¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤òÅª³Î¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥²èÁü¡¦Æ°²è
£²¡¥³Ø¹»¾Ò²ð
£³¡¥¥³ー¥¹¡¦ÎÁ¶â¾Ò²ð
£´¡¥ÂÚºßÀè¾ðÊó
º£¸å¤â¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÎ±³Ø¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Î±³ØÁ°¤«¤éÅÏ¹Ò¸å¡¢¤µ¤é¤Ëµ¢¹ñ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎ±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎ±³Ø¤ËÎ×¤ß¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Ø¶È¤äÀ¸³è¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ì³ØÎÏ¶¯²½¤ò´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡¢ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-9-2 ÂçÈ«¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ Ã«Àî ¹ñÍÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È
https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)
