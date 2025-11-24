13gマイクロハーモニック減速機！IREXにて初公開！ヒューマノイドロボットに「核心動力」を注力する！

浙江来福諧波転動股份有限公司

（日本・東京、2025年11月24日）世界の精密伝動分野における中核企業である来福ハーモニックは、2025年日本国際ロボット展（iREX）において、ヒューマノイドロボット産業向けに開発された一連の革新的なハーモニック減速機を展示いたします。今回は、超軽量なわずか13グラムの03シリーズ超小型ハーモニック減速機という画期的な製品を展示するだけでなく、「核心設計パートナー」および「産業連携推進者」としての総合的な技術力を示し、世界中のヒューマノイドロボットメーカーに研究開発段階から産業化へ進ませることをご支援させていただきます。

小型化のブレイクスルー：ロボット関節の重量と性能の限界を再定義



ハーモニック減速機の小型化および軽量化は、ヒューマノイドロボット（特に精巧な手首、足首関節の実現）の設計におけるボトルネックを突破する鍵です。来福ハーモニックの最高技術責任者である張瀚氏は次のように述べています。「当社は、03、05、08シリーズを含むフルラインのマイクロハーモニック減速機を安定して量産できることは中国にて業界初となったことに誇らしく思います。iREXで披露予定の03シリーズを例に挙げると、重量を究極の13グラムに抑えながらも、卓越した運動精度とトルク出力を確保しており、ロボット設計者に前例のない自由度を提供します。」



協創的イノベーション：主要部品の重量30％超軽減を実現したエンジニアリング実践



製品自体の小型化に加えて、来福ハーモニックは、深い協力による研究開発を通じて、顧客のシステム上の軽量化課題の解決に注力しています。張瀚氏はさらに次のように指摘しています。「ハーモニック減速機において、クロスローラーベアリングは重さに反映される一つです。当社は、中国国内にてヒューマノイドロボット企業との共同技術開発を通じて、先進的なトポロジー最適化技術を用いて、剛性を損なうことなく、この部品の重量を30％以上軽減することを成功させました。この成果を、皆様と共有できることを楽しみにしています。」



全シナリオ対応：マイクロ関節から高負荷アプリケーションまでの完全なプロダクトポートフォリオ



ヒューマノイドロボットの指から胴体までを含む多様な要求を満たすため、来福ハーモニックは充実した製品ラインアップを構築しています。今回の展示会では、03、05、08などのマイクロシリーズから、50、58などの大型モデルに至るまでの完全な製品ラインを実際にご覧いただけます。これらは、繊細な操作から高負荷運転まで、あらゆるアプリケーションシナリオを網羅しています。



ご来場のご案内：共に未来を切り拓きましょう！



ロボット先進技術に関心をお持ちの業界の皆様、パートナー、メディアの皆様に、iREX展示会で西3ホール、W3-22へのご来場を心よりお待ち申し上げております。当社の全シリーズのハーモニック減速機ソリューションを間近でご体験いただき、専門家の技術チームと直接交流する機会を通じて、人型ロボットにより精密で、強力で、軽量な「関節」をそういうふうに実現するか、共に語り合いましょう。



来福ハーモニックについて



来福ハーモニック伝動有限公司は、中国業界を代表する精密伝動ソリューションのサプライヤーとして、ハーモニック減速機の研究開発、製造、販売に特化しています。当社は、絶え間ない技術革新と完全なサプライチェーン構築を通じて、世界中のロボット、航空宇宙、高度な装備などの分野に向けて、高性能で信頼性の高い核心部品を提供することに取り組んでいます。