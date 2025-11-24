12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡ÖLOWYA½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¡×¥ªー¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤ÁÀî¾² ÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¿·CM¤ò¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¬¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Éâ¾ë ÃÒÏÂ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3542¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOWYA¡×¡Ê¸Æ¾Î¡§¥í¥¦¥ä¡¢URL¡§https://www.low-ya.com/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÂÎ¸³·¿¥¹¥È¥¢¡ÖLOWYA½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«¶È¡£¤³¤ÎÅÙ¥ªー¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢WEB¸ÂÄê¤Î¿·CM¡Öµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×ÊÓ¡¦¡ÖÍèµÒ¡×ÊÓ¤ò¡¢2025Ç¯11·î24Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Öµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡Ë¡¢¡ÖÍèµÒ¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡Ë
Êü±Ç³«»Ï¡§2025Ç¯11·î24Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë
³Ú¶ÊÄó¶¡¡§¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¡×
½Ð±é¡§Àî¾²ÌÀÆü¹á
Êü±ÇÍ½Äê¡§WEB¡¿Å¹Æ¬¡¿TVer¹¹ð¡¿¥¿¥¯¥·ー¹¹ð¤Ê¤É
Æ°²è¤ÏLOWYA¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êhttps://www.youtube.com/c/LOWYA_Official/videos¡Ë¤Ç¤â ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£CM¥¹¥Èー¥êー
º£²ó¡¢LOWYA¤Î¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÒ»Ò¤ÎÌ¼¡¢º´ÅÄÍ¥Ì¤Ìò¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ Àî¾² ÌÀÆü¹á¤µ¤ó¡£¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê1R¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ëÀî¾²¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Í§¿Í¤ä·»Ëå¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¨¡¨¡¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÊÓ¡Û
Ìë¡¢Í§¿Í¤È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡Ö¼¡¡¢°ì½ï¤Ë´Ñ¤è¤¦¤è¡ª¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤¹¤«¤ó¤Á¤Í¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¬¿Ê¤ß¡¢µÞ¤¤ç¼«Âð¤ËÍ§¿Í¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤Õ¤ÈÉô²°¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤äÆüÍÑÉÊ¤¬»¶¤é¤«¤ê¡¢»×¤ï¤º¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Àî¾²¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖLOWYA¡×¡£
LOWYA¤Î²È¶ñ¤¿¤Á¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤â¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¡É¤ò³ð¤¨¤ëÂ¿µ¡Ç½¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤ò²Ä°¦¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡Ö¿ä¤·³è¼ýÇ¼¥ª¥·¥Æ¥ë¡×¡Ö¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥¹¥ÈÉÕ¤¥É¥ì¥Ã¥µー¥Ç¥¹¥¯¡×¡Ö¼ýÇ¼ÉÕ¤¥«¥¦¥Á¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ê¤É¡¢¥íー¥×¥é¥¤¥¹¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤Ê²È¶ñ¤¬¼¡¡¹¤ÈÉô²°¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£
Í§¿Í¤¬ÍèË¬¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¤¨～¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÍ§¿Í¤â»×¤ï¤º¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÉô²°¤Ç¤â¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤Éô²°¤Å¤¯¤ê¡É¤Ï³ð¤¦¡£
LOWYA¤ËTRY¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÌ´¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍèµÒÊÓ¡Û
Äï¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç»²²Ã¤¹¤ë´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Î¤¿¤á¡¢¼«Âð¤ØÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê1R¤Ë¤ÏÄï¤¬¿²¤ë¥¹¥Úー¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢Àî¾²¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¿²¤ë¾ì½ê¤â¤Ê¤¤¤¾¡Ä¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖLOWYA¡×¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿ ¡Ö¤¯¤Ä¤í¤®3WAY¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¡× ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¡¦¥Ù¥Ã¥É¡¦¥«¥¦¥Á¤Î3Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹Â¿µ¡Ç½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤ÎCM¤Ç¤âÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥íー¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿²È¶ñ¤¬¼¡¡¹¤ÈÉô²°¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶õ´Ö¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉô²°¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Äï¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÀ°¤Ã¤¿Éô²°¤ò¸«¤Æ
¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡×
¤È°ì¸À¡£
»×¤ï¤º¡È¤É¤ä´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Àî¾²¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·ー¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
◼︎½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Àî¾²ÌÀÆü¹á¡Ê¤«¤ï¤È¤³ ¤¢¤¹¤«¡Ë
2014Ç¯¡ÖÂè18²ó¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡ÊÁíÀª11,256¿Í¡Ë¡£»¨»ï¡Önicola¡Ê¥Ë¥³¥é¡Ë¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò4Ç¯È¾Ì³¤á¡¢CM¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
2021Ç¯¤Ï¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSAKANAQUARIUM ¥¢¥À¥×¥È TOUR¡×¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯ NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÒ»Ò¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëº´ÅÄÍ¥Ì¤Ìò¤Ç½Ð±é¡£NHK-FM¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¦»³¸ý°ìÏº ～Night Fishing Radio～¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÃæ¡£
Àî¾²ÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉô²°¤È²È¶ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤Û¤Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿LOWYA¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
»ä¤¬TRY¤·¤¿¤¤²È¶ñ¤Ï¡ÖOSHITERU¡×¤Ç¤¹¡£K-POP¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä¥¿¥ª¥ë¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¿ä¤·¤´¤È¤Ï¤«¤É¤ë¡ª¿ä¤·²È¶ñ¡ªLOWYA¤Î¡ÖOSHITERU¡×¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¥Ï¥Þ¤ë¤Û¤ÉÁý¤¨¤ë¿ä¤·¥°¥Ã¥º¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¤±¤É¡¢¼ýÇ¼¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ä±£¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¿ä¤·³èÃæ¤Î¥¢¥Ê¥¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¼ýÇ¼²È¶ñ¤¬¡ÖOSHITERU¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é¡¢2½µ´Ö¤Ç½é²óºß¸Ë¤¬´°Çä¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢¿ä¤·³è¤ËÎå¤à¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖOSHITERU¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¼ýÇ¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤â¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÒÆâ¤Ç¸¡Æ¤²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ï¥¤¥É¥¿¥¤¥×¡Ê\29,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤ò³«È¯¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
https://www.low-ya.com/goods/STXZD
¢£³Ú¶ÊÄó¶¡
¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢½éCM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡ª¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó
2015Ç¯9·î¡¢Ê÷´ßæÆÀã(Ba)¤¬Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥«¥·¥Þ(Vo&Gt)¤È¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¸¶½ÙÂÀÏº(Dr)¤òÍ¶¤¤¡¢3¿Í¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×¤ò·ëÀ®¡£2025Ç¯4·î¡¢9th mini album¡Öantique¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Æ±Ç¯5·î¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó antique tour - ³³Ì¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ - ¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÌî³°Ã±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¡¢¥È¥¤¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
10·î1Æü¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーºî¤È¤Ê¤ë10th mini album¡Öbouquet¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£ËèÆü¤ò·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×Vo.Gt ¥Ê¥«¥·¥Þ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬È¯¤Î²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉLOWYA¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¥µ¥¤¥º¤äÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤²È¶ñ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿Êý¤âÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
LOWYA¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤´¾Ò²ð¡ª
LOWYA¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¼«Í³¤Ë¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ2004Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Ç»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢º£Ç¯¤Ç21Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¥¹¥¿ー¥È»þ¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¡ÈÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2023Ç¯¤«¤éÊ¡²¬¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢²£ÉÍ¡¢Åìµþ¡¢¹Åç¡¢°ñÌÚ¡ÊÂçºå¡Ë¡¢ ÀÅ²¬¤Ê¤É¡¢Á´11Å¹ÊÞ¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨2025Ç¯11·î»þÅÀ
¤Þ¤¿¼«¼Ò¤Ç´ë²è¤«¤éÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÆüËÜ¤Î½»Âð¤Ë¹ç¤¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÄÉµá¡£
¸½ºß¤Ï¾®Êª¤«¤éÂç·¿²È¶ñ¤Þ¤Ç¡¢1,700ÅÀ°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Äã²Á³Ê¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê²È¶ñ¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤«¤é¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·ÁØ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸ø¼°SNS¤Î±¿ÍÑ¤ò¶¯²½¤·¡¢¡È¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇº¤ß¡É¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÅê¹Æ¡£¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï³ÆÃ´Åö¼Ô¤¬Á´¤ÆÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ø¤ÎÀìÌçÀ¤È¿Æ¶á´¶¤ÎÆóÅáÎ®¡É¤òÉð´ï¤ËÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï230Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤¯ROOM(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.low-ya.com/features/okuroom
LOWYA½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÂÎ¸³·¿¥¹¥È¥¢¡ÖLOWYA½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¡×¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÃÂÀ¸¤¹¤ë13Å¹ÊÞÌÜ¤Î¡ÖLOWYA½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È»þ¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡È¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤ÎÂÎ¸³·¿¥¹¥È¥¢¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ìó400ÅÀ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò3¤Ä¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000026707.html
¢£¡ÖLOWYA½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
1.¡ÚËÜÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡Û
¹ñÆâ²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶È³¦¤Ç¡¢½é¤Î»î¤ß¡Ê¢¨¡Ë¡ªÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡ß ¡ÖVision Pro¡×¤òÍÑ¤¤¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎË×Æþ·¿3D²È¶ñÇÛÃÖ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Êー¡Ö¤ª¤¯ROOM(R) LAB¡×¤òÀßÃÖ¡£
¢¨¡§¹ñÆâ²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡ßVision Pro¤òÍÑ¤¤¤¿²È¶ñÇÛÃÖ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2025Ç¯11·î6Æü»þÅÀ¡Ë
2.¡ÚËÜÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡Û
Ç¯´Ö¤ÎSNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô¡¢6²¯²ó¡ª
¸ø¼°SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー230Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëLOWYA¤¬¡¢Å¹ÊÞ½é¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢SNS¥Áー¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥Õ²ñ¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò2F¤Ë´°È÷¡£
3. ¡ÈºÇ¿·¥³ー¥Ç¡É¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª
Ìó300¥³ー¥Ç¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÀìÂ°¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶°î¤ì¤ë¡È¤ªÉô²°¤Å¤¯¤ê¡ÉÄó°Æ¡£
ÆÃ¤Ë1F¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë4¤Ä¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤Ï¡¢SNSÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1,100Ëü²óÆÍÇË¡ªÆþ²ÙÂÔ¤Á¤¬Â³¤¯¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö3WAY¥½¥Õ¥¡¡×¤äºÇ½Ü¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ö¥Í¥ª¥ì¥È¥í¡×¤Ê²È¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥Ç¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤äµ¨Àá¾¦ÉÊ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£