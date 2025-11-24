¡ØÀÐ¶¶Ã¹»³¤ò¸ì¤ë¡Ù¡ÊÃø¡§ÅÄÃæ½¨À¬¡¢º´¹â¿®¡ËÆÉ½ñ²ñ³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§»³Ãæ Íµ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÎýÇÏÀ¯¼£¸¦µæ²ñ¤ª¤è¤ÓÌ±»ö£¸Éô´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÄÃæ½¨À¬¡¢º´¹â¿®»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀÐ¶¶Ã¹»³¤ò¸ì¤ë¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿ÆÉ½ñ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¶¶Ã¹»³¤Ï¡¢¼óÁêºßÇ¤´ü´Ö¤¬¤ï¤º¤«65Æü¤È¤¤¤¦Ã»¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖºÇÃ»¤ÎºßÇ¤¡¢ºÇÂç¤Î¶ÈÀÓ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£²È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»×ÁÛ¤È¿¿¿ñ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¡ØÀÐ¶¶Ã¹»³¤ò¸ì¤ë¡Ù¤Ï¡¢Ã¹»³¤ÎÂ¹Äï»Ò¤Ç¤¢¤ë¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÅÄÃæ½¨À¬»á¤È¡¢Ã¹»³¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºî¤â¤¢¤ëÉ¾ÏÀ²È¤Îº´¹â¿®»á¤¬¡¢Èà¤Î»×ÁÛ¤ä¿¿¿ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
ÅÌÅÞ¤òÁÈ¤Þ¤º¡¢Âç½°¤ËÕ»¤Ó¤º¡¢Âç½°¤òÌµ»ë¤·¤Ê¤¤À¯¼£²È¡¦ÀÐ¶¶Ã¹»³¡£Ì±¸¢ÇÉ¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î¿¿¿ñ¤òÂÎ¸½¤·¡¢¸¢ÎÏÀ¯¼£¤Ë¹³¤·¤¿ÎÉ¿´¤Îµ°À×¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤ÎÀ¯¼£¤¬²¿¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¶¶Ã¹»³¤Ëº£¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼éËÜÎ®¤Î¿¿¿ñ¤òÍý²ò¤·¡¢¸½Âå¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§ÅÄÃæ½¨À¬¡¢º´¹â¿®¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤·¤å¤¦¤»¤¤¡¢¤µ¤¿¤«¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë
ÅÄÃæ½¨À¬»á¤Ï¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¡¢ÀÐ¶¶Ã¹»³¤ÎÂ¹Äï»Ò¡£º´¹â¿®»á¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐ¶¶Ã¹»³¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºî¤âÂ¿¿ô¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Î¾»á¤¬Ã¹»³¤Î»×ÁÛ¤ä¿¿¿ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢ÅÌÅÞ¤òÁÈ¤Þ¤º¡¢Âç½°¤ËÕ»¤Ó¤º¡¢Âç½°¤òÌµ»ë¤·¤Ê¤¤À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃ¹»³¤Î»Ñ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼éËÜÎ®¤Î¿¿¿ñ¤ò¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÂÐÏÃ½¸¡£
https://www.amazon.co.jp/dp/4087213374
£±¡¥³«ºÅ¼ñ»Ý
·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÎÌÅª³ÈÂç¡×¤«¤é¡Ö¼ÁÅª²ÁÃÍ¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¡ØÀÐ¶¶Ã¹»³¤ò¸ì¤ë¡Ù¤Ï¡¢ÀÐ¶¶Ã¹»³¤Î»×ÁÛ¤È¿¿¿ñ¤«¤é³Ø¤ÖÊÝ¼éËÜÎ®¤ÎËÜ¼Á¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¤¤«¤ËËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤Ù¤¤«¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÉ½ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Æー¥Þ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËµÄÏÀ¤·¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬¡¦´ë¶È·Ð±Ä¡¦¸Ä¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼¡¤Î¥â¥Ç¥ë¡×¤òÃµ¤ëÃÎÅªÂÐÏÃ¤Î¾ì¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥³«ºÅ³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§¡ØÀÐ¶¶Ã¹»³¤ò¸ì¤ë¡Ù¤«¤é³Ø¤Ö¡Ö¼Á¡×¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë»þÂå¤Î»×¹ÍË¡¤È¼ÂÁ©
¼çºÅ¡§¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¶¦ºÅ¡§ÎýÇÏÀ¯¼£¸¦µæ²ñ¡¢Ì±»ö£¸Éô´Æ»ë°Ñ°÷²ñ
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·îÃæ½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ·Á¼°¡§Zoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¿½¹þÊýË¡¡§info@shosukabu.com °¸¤Ë¡Ö¡ØÀÐ¶¶Ã¹»³¤ò¸ì¤ë¡ÙÆÉ½ñ²ñ»²²Ã´õË¾¡×¤ÈÌÀµ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»³Ãæ Íµ¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô ÁíÂåÂ´¶È¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡¡Ê¶âÍ»¹©³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊLSE¡ËÎ±³Ø¡£
¸½ºß¡¢³°¹ñÀÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¾å¾ì´ë¶È1000¼Ò°Ê¾å¡¢Èó¾å¾ì´ë¶È200¼Ò°Ê¾å¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥ÈÅê»ñ¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËHOYA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤Î³ô¼çÄó°Æ³èÆ°¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È²È³ô¼ç¤È¤·¤Æ´ë¶ÈÅý¼£²þ³×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë15µÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢
- Ìò°÷Êó½·¤Î¸ÄÊÌ³«¼¨¡Ê¼èÄùÌò¤´¤È¤ÎÊó½·¾ðÊó¸ø³«¡Ë
- ¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë²ñµÄÂÎ¤ÎÀßÃÖ¡Ê¼¹¹ÔÌò¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¤·Ð±Ä´ÆÆÄ¡Ë
- ¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎºÆÇ¤²ó¿ô¤ò¡Ö10²ó°ÊÆâ¡×¤ËÀ©¸Â¡ÊÆÈÎ©À°Ý»ý¤òÌÜÅª¡Ë
- ³ô¼çÄó°Æ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄ°ÆÀâÌÀÊ¸»ú¿ô¤Î¾å¸Â¤ò400»ú¤«¤é4,000»ú¤Ø³ÈÂç¡Ê³ô¼çÄó°Æ¸¢¤Î¼Â¸úÀ¸þ¾å¡Ë
- Æ¿Ì¾ÅêÉ¼À©ÅÙ¡ÊÈëÌ©ÅêÉ¼¡Ë¤ÎÆ³Æþ
- ¼èÄùÌò¸õÊä¼Ô¤Î¸ø±×Ë¡¿Í·óÌ³¤Î³«¼¨µÁÌ³²½
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤òÁÀ¤¦Äó°Æ·²¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á£µµÄ°Æ¤¬¡¢ÊÆµÄ·è¸¢¹Ô»È½õ¸À²ñ¼Ò¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊGlass Lewis¡Ë¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¥×¥í¥¯¥·ー¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½ê¡¢¤µ¤é¤ËISS¡ÊInstitutional Shareholder Services¡Ë¤Î3¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é»¿À®¿ä¾©¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê½ÐÅµ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ 2010Ç¯6·î18ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)¡Ë¡£ISS¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎµÄ·è¸¢¹Ô»È½õ¸À²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿ä¾©¤Ï¹ñÆâ³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
Æ±Ç¯¡¢
- ¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ø¥Ã¥¸¼è°ú¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È
- ¼èÄùÌò¤¬¼«¼Ò³ô¤òÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï30ÆüÁ°¤Ë»öÁ°Í½¹ð¤ª¤è¤Ó³«¼¨¤ò¹Ô¤¦¤³¤È
¤È¤¤¤Ã¤¿Æ©ÌÀÀ¶¯²½ºö¤âÄó°Æ¡£¤³¤ì¤é¤ÎµÄ°Æ¤âISS¤Î»¿À®¿ä¾©¤òÆÀ¤Æ¡¢³ô¼çÁí²ñÁ°¤Î»öÁ°½¸·×¤Ç20¡óÂæÈ¾¤Ð¤Î»¿À®É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ 2010Ç¯6·î18ÆüÉÕ¡¢Æ±¾å(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìò°÷Êó½·¸ÄÊÌ³«¼¨¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¤äÆüËÜ¥×¥í¥¯¥·ー¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½ê¤â»¿À®¿ä¾©¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¡Ê2010Ç¯6·î21ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL21086_R20C10A6000000/)¡Ë¡¢Bloomberg¡Ê2010Ç¯6·î17ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2010-06-17/L454710D9L3501)¡Ë¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê2010Ç¯6·î21ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://toyokeizai.net/articles/-/4758?display=b)¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊóÆ»¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï48¡óÄ¶¤Î»¿À®Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î·úÀßÅªÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·Ð±ÄÆ©ÌÀÀ¡×¡Ö¼Ò³°¼èÄùÌòµ¡Ç½¡×¡ÖµÄ·è¸¢¹Ô»ÈÀ©ÅÙ¡×¤Î¼Â¼ÁÅª²þÁ±¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÝÄ§Åª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥à¥¹¥¯»ö·ï¡ÊÅìµþ¹âºÛ Ê¿À®26Ç¯¡Ê¥Í¡ËÂè3215¹æ¡¢Ê¿À®27Ç¯3·î19ÆüÈ½·è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ª¤è¤ÓÅìµþ¹âºÛÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ô¼°Á´Éô¼èÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿³ô¼çÁí²ñ¤Î·èµÄ¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¾¯¿ô³ô¼çÊÝ¸î¤Î»ÊË¡Åª¼Â¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¡Ê½ÐÅµ¡§ClairË¡Î§»öÌ³½ê¥Ö¥í¥° 2015Ç¯4·î15ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://clairlaw.jp/blog/2015/04/post-4-1.html?utm_source=chatgpt.com)¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥¢¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê¸½¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤Õ¤¦½»¤Þ¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬ µì·Ð±Ä¿Ø¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Â»³²Çå½þÀÁµá»ö·ï¡ÊÅìµþÃÏºÛÌ±»öÂè8Éô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñ¼ÒË¡Âè849¾òÂè1¹à¤Ë´ð¤Å¤¯³ô¼çÊä½õ»²²Ã¿Í¤È¤·¤Æ»²²è¡£2025Ç¯3·î27ÆüÉÕ¤Ç¾¡ÁÊÈ½·è¡ÊºÛÈ½Ä¹¡§ºûËÜÅ¯Ïº¡¢¹çµÄºÛÈ½´±¡§°ËÆ£·½»Ò¡¦ÆâÎÓ¾°µ×¡Ë¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢µì·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë²Í¶õÇä¾å·×¾å¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ²ñ·×¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢³ô¼ç¤Ë¤è¤ë»ÊË¡Åª¸¢Íø¹Ô»È¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤µ¤¯¤é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ë¥åー¥¹¡Ê2025Ç¯3·î28ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://tinyurl.com/5t2ju8hb)¡Ë¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÀ®²Ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»³Ãæ¤Ï¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Â¸úÀ¤ò¸½¾ì¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ëÅê»ñ²È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÅý¼£²þ³×¤È»ñËÜ»Ô¾ì¤Î·òÁ´²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï½©ÅÄ¸¤¤Î°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î²¹ÀôÃÏ¤ò½ä¤ë¡Ö²¹Àô¤á¤°¤ê¡×¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Á³¡¦Ê¸²½¡¦ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¹Àô¤òÄÌ¤¸¤¿¿´¿È¤ÎºÆÀ¸¤È¹ñºÝ¸òÎ®¤Î°ÕµÁ¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£´¡¥Åö¼ÒÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿´ë¶ÈÅý¼£¤Î²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¸¢ÎÏ¤Ë·Þ¹ç¤»¤º¡¢Âç½°¤ËÕ»¤Ó¤º¡¢¤·¤«¤·Âç½°¤òÌµ»ë¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÀÐ¶¶Ã¹»³¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿À¯¼£²È¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¡ØÀÐ¶¶Ã¹»³¤ò¸ì¤ë¡Ù¤Ï¡¢Ã¹»³¤ÎÂ¹Äï»Ò¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæ½¨À¬»á¤ÈÉ¾ÏÀ²È¤Îº´¹â¿®»á¤¬¡¢Ã¹»³¤Î»×ÁÛ¤ä¿¿¿ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂÐÏÃ½¸¤Ç¤¹¡£¼óÁêºßÇ¤´ü´Ö¤Ï¤ï¤º¤«65Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇÃ»¤ÎºßÇ¤¡¢ºÇÂç¤Î¶ÈÀÓ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÃ¹»³¤Î»Ñ¤«¤é¡¢¿¿¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È¤Ï²¿¤«¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆÉ½ñ²ñ¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÝ¼éËÜÎ®¤Î¿¿¿ñ¤òÍý²ò¤·¡¢¸½Âå¤Ë³è¤«¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
会社名:少数株ドットコム株式会社( https://www.shosukabu.com )
½êºßÃÏ¡ÃÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡ÃÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡»³ÃæÍµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ã²ñ¼ÒË¡´ØÏ¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢³ô¼ç¸¢ÊÝ¸î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢´ë¶ÈÅý¼£ÂÎÀ©»Ù±ç¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñ¡¢AI´ØÏ¢»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È
¢¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¤¿¤á¤Î¸¶Â§¡×¡ÊÆüËÜÈÇ¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥³ー¥É¡Ë¤Ë½àµò¤·¡¢Åê»ñÀè´ë¶È¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.shosukabu.com/stewardship-code/
¢£Åö¼Ò¤ÎÍýÇ°¤ÈÅê»ñÊý¿Ë
Åö¼Ò¤ÏÃæÄ¹´üÊÝÍ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¡¢Ã»´üÅª¤ÊÇäÇã±×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Åê»ñ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÍø±×ÄÉµá¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¿Í¤Ë¾¡¤Æ¤ëÆüËÜ¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤ò²ñ¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÄÍø´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÍø±×¡¦Çä¾å³ÈÂç¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÇÂÐÅù¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¶âÍ»ÎÏ¡¦À¯¼£ÎÏ¡¦Ê¸²½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ê¾åÌ¿Âê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤ò¼Ò²ñÅªÄ¬Î®¤Ø¤È°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢
½¾¶È°÷¡¦Åê»ñ²È¡¦¼è°úÀè¡¦Åê»ñÀè´ë¶È¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¶¨¶È¤ò½Å»ë¤·¡¢
Ã»´üÅªÍø±×¤è¤ê¤âÄ¹´üÅª¼Ò²ñÅªÍø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
