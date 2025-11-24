代官山の炭火イタリアン「falò」、ミシュランガイド東京2026にて7年連続ビブグルマンを受賞

株式会社munchy-wunching「falò（ファロ）」シェフ 樫村仁尊（かしむら・のりたか）

株式会社munchy-wunching(代表取締役社長：宮木康彦 所在地：東京都目黒区)が運営する代官山の炭火イタリアン「falò（ファロ）」が、先日発表された「ミシュランガイド東京2026」※ にて「価格以上の満足感が得られる、良質な料理を提供する店」に与えられるビブグルマンを今年2025年で7年連続で受賞し、11月23日（日）にOMAKASE by GMO主催の授賞式が開催され、参加させていただきましたことをお知らせいたします。

※「ミシュランガイド」はMichelin & Cie.の登録商標です。

ミシュランガイドは「炉を囲むカウンターキッチンは焚き火のイメージ。炭をくべ、肉を焼くシェフの姿が目に留まる。近火、原始焼、直接炭を当てるなど、煌々と燃える炭と素材の距離を詰めてゆく。人気は一時間以上かけて調理するポルケッタ。魚の藁焼や野菜のホイル焼も興味深い。炭火を巧みに操り、食材と向き合う。」と評価。

「falò」としても“火を軸に素材の本質を引き出す料理”が評価されたと受け止めています。

2016年の開店以来、falòは“炭火を中心に据えたイタリア料理”を追求してきました。

店内中央には炉が据えられ、360度を囲むカウンターから、シェフの一挙手一投足を臨むことができます。

近火・原始焼・藁焼き・直接炭を当てる調理など、炭火の熱を細やかに使い分けながら、素材の魅力をストレートに引き出し、迫力を湛えた一皿へと仕立てます。

季節の前菜は魚介や野菜を中心に構成し、メインには熟成肉やポルケッタ、冬にはジビエも登場。

ワインはナチュラルを中心に常時20種類以上をグラスで用意し、料理との調和を大切にしています。

これからも皆様にさらなる「喜びと感動」をお届けするべく、いっそう精進してまいります。どうぞご期待ください。

【代表的な料理】

● 名物「ポルケッタ」

低温でじっくり1時間半～2時間以上かけて焼き上げる、falòを象徴する一皿。

炭火の熱を丁寧に重ね、外側は香ばしく、中はしっとりとした旨味の層が広がります。

● 特製ミートソースのスパゲッティ

粗挽きのさまざまな部位を組み合わせ、肉の旨味と食感を最大限に生かしたこだわりソースのスパゲッティ。

「falò（ファロ）」シェフ 樫村仁尊（かしむら・のりたか）

名物「ポルケッタ」

1974年東京生まれ。服部栄養専門学校調理師科を卒業後、「リストランテ アクアパッツァ」にて日高良実氏に師事。本店のほか、新店立ち上げにも携わり、素材感を生かす料理を学ぶ。渡伊経験を経て、2016年に代官山にfalòを開業。炭火と向き合う料理人として支持を得ている。

「炭火の香りを軸に、日本の旬をイタリア料理として再構築しています。

冬は火がもっとも活きる季節。ぜひ、この季節ならではの一皿を味わっていただければと思います。」

「falò（ファロ）」について

店名：falò（ファロ）

住所：東京都渋谷区代官山町14-10 LUZ代官山B1F

アクセス：代官山駅より徒歩3分、恵比寿駅より徒歩8分

営業時間：17:00～23:00（土日祝は15:00オープン）

定休日：木曜

席数：30席（カウンター中心／テーブル席あり）

コース：

・ 季節のディナーコース \9,350

・ 12月限定特別コース \13,500

予約：

・ TORETA https://reserve.toretaasia.com/falo-daikanyama#/

・ 電話 03-6455-0206

連絡先

・ 公式サイト：http://falo-daikanyama.com/

・ モバイルサイト：http://m.falo-daikanyama.com

・ Instagram：https://www.instagram.com/falo_daikanyama/

株式会社munchy-wunchingについて

炉を囲むカウンター

自由が丘「Siamo noi（シアーモ・ノイ）」（旧「mondo（モンド）」)、ビブグルマン7年連続受賞の代官山「falò（ファロ）」、虎ノ門ヒルズの発酵×炭火イタリアン「falò+（ピュウファロ）」、自由が丘デパート3F「ま～に」を展開。

・ 所在地：東京都目黒区自由が丘3-13-11

・ 代表：宮木康彦

Siamo noi: https://siamonoi.jp

falò+: https://piu-falo.com

ま～に: https://www.instagram.com/jiyugaoka_mani/