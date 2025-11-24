代官山の炭火イタリアン「falò」、ミシュランガイド東京2026にて7年連続ビブグルマンを受賞

株式会社munchy-wunching(代表取締役社長：宮木康彦 所在地：東京都目黒区)が運営する代官山の炭火イタリアン「falò（ファロ）」が、先日発表された「ミシュランガイド東京2026」※ にて「価格以上の満足感が得られる、良質な料理を提供する店」に与えられるビブグルマンを今年2025年で7年連続で受賞し、11月23日（日）にOMAKASE by GMO主催の授賞式が開催され、参加させていただきましたことをお知らせいたします。


※「ミシュランガイド」はMichelin & Cie.の登録商標です。



ミシュランガイドは「炉を囲むカウンターキッチンは焚き火のイメージ。炭をくべ、肉を焼くシェフの姿が目に留まる。近火、原始焼、直接炭を当てるなど、煌々と燃える炭と素材の距離を詰めてゆく。人気は一時間以上かけて調理するポルケッタ。魚の藁焼や野菜のホイル焼も興味深い。炭火を巧みに操り、食材と向き合う。」と評価。


「falò」としても“火を軸に素材の本質を引き出す料理”が評価されたと受け止めています。



2016年の開店以来、falòは“炭火を中心に据えたイタリア料理”を追求してきました。


店内中央には炉が据えられ、360度を囲むカウンターから、シェフの一挙手一投足を臨むことができます。


近火・原始焼・藁焼き・直接炭を当てる調理など、炭火の熱を細やかに使い分けながら、素材の魅力をストレートに引き出し、迫力を湛えた一皿へと仕立てます。


季節の前菜は魚介や野菜を中心に構成し、メインには熟成肉やポルケッタ、冬にはジビエも登場。


ワインはナチュラルを中心に常時20種類以上をグラスで用意し、料理との調和を大切にしています。


これからも皆様にさらなる「喜びと感動」をお届けするべく、いっそう精進してまいります。どうぞご期待ください。


【代表的な料理】

● 名物「ポルケッタ」


低温でじっくり1時間半～2時間以上かけて焼き上げる、falòを象徴する一皿。


炭火の熱を丁寧に重ね、外側は香ばしく、中はしっとりとした旨味の層が広がります。


● 特製ミートソースのスパゲッティ


粗挽きのさまざまな部位を組み合わせ、肉の旨味と食感を最大限に生かしたこだわりソースのスパゲッティ。



1974年東京生まれ。服部栄養専門学校調理師科を卒業後、「リストランテ アクアパッツァ」にて日高良実氏に師事。本店のほか、新店立ち上げにも携わり、素材感を生かす料理を学ぶ。渡伊経験を経て、2016年に代官山にfalòを開業。炭火と向き合う料理人として支持を得ている。


「炭火の香りを軸に、日本の旬をイタリア料理として再構築しています。


冬は火がもっとも活きる季節。ぜひ、この季節ならではの一皿を味わっていただければと思います。」


「falò（ファロ）」について

店名：falò（ファロ）


住所：東京都渋谷区代官山町14-10 LUZ代官山B1F


アクセス：代官山駅より徒歩3分、恵比寿駅より徒歩8分


営業時間：17:00～23:00（土日祝は15:00オープン）


定休日：木曜


席数：30席（カウンター中心／テーブル席あり）


コース：


・ 季節のディナーコース　\9,350


・ 12月限定特別コース　\13,500


予約：


・ TORETA　https://reserve.toretaasia.com/falo-daikanyama#/


・ 電話　03-6455-0206


連絡先


・ 公式サイト：http://falo-daikanyama.com/


・ モバイルサイト：http://m.falo-daikanyama.com


・ Instagram：https://www.instagram.com/falo_daikanyama/



株式会社munchy-wunchingについて

自由が丘「Siamo noi（シアーモ・ノイ）」（旧「mondo（モンド）」)、ビブグルマン7年連続受賞の代官山「falò（ファロ）」、虎ノ門ヒルズの発酵×炭火イタリアン「falò+（ピュウファロ）」、自由が丘デパート3F「ま～に」を展開。


・ 所在地：東京都目黒区自由が丘3-13-11


・ 代表：宮木康彦


Siamo noi: https://siamonoi.jp


falò+: https://piu-falo.com
ま～に: https://www.instagram.com/jiyugaoka_mani/