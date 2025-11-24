AI¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¥Äー¥ë¡ÖMapify¡×¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー50¡ó¥ª¥Õ¡õÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡ª»×¹Í¤ÈÀ°Íý¤ò¤â¤Ã¤È¥¹¥Þー¥È¤Ë
Ç¯Ëö¤Ï¡¢³ØÀ¸¤â¼Ò²ñ¿Í¤â¥Áー¥à¤â¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´üËö»î¸³¤Î½àÈ÷¤äÊó¹ð½ñ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÀ°Íý¡¢»ñÎÁ¤Þ¤È¤á--¾ðÊó¤¬ºÇ¤â¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Mapify(https://mapify.so/ja?utm_source=pr&utm_campaign=jp_bf2025) ¤¬»×¹Í¤È¾ðÊóÀ°Íý¤ò»Ù¤¨¤ëÍê¤ì¤ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Mapify ¤Ï¡¢AI¤¬¶îÆ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×Í×Ìó¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Æ°²è¡¦²»À¼¡¦²èÁü¡¦Web¥Úー¥¸¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤«¤éÍ×ÅÀ¤ò¼«Æ°Ãê½Ð¤·¡¢ÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤²½¥Þ¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤ÊÆâÍÆ¤â¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬¡¦¸¦µæ¡¦»Å»ö--¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ÇMapify¤¬³èÌö¡£Íý²ò¤òÂ®¤¯¡¢À°Íý¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡£¤½¤·¤Æº£¤³¤½¡¢ÌµÎÁ¤ÇMapify¤ò»î¤»¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¸ÂÄê¡ª¸úÎ¨Åª¤ÊÀ°Íý¥·ー¥º¥ó¤ò»Ï¤á¤è¤¦
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Mapify¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥»ー¥ë¡§Basic / Pro / Unlimited Ç¯´Ö¥×¥é¥ó¤¬ 50¡ó¥ª¥Õ
ÄÉ²ÃÆÃÅµ¡§Pro / Unlimited Ç¯´Ö¥×¥é¥ó¤Ë 3Æü´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë ÉÕ¤
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë～12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
º£¤¹¤°50¡ó¥ª¥Õ¤ò¥²¥Ã¥È¡ª :
https://mapify.so/ja/pricing?utm_source=pr&utm_campaign=jp_bf2025
¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡¢¾ðÊóÀ°Íý¤ò¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë
Xmind ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿19Ç¯¤ÎUX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²Ä»ë²½µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Mapify ¤ÏAI ¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¡× ¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÍý²ò¤ÈÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Mapify ¤ÏÀ¤³¦¤Ç500Ëü¿Í°Ê¾å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢³Ø¤Ó¤ä»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¾ðÊóÀ°Íý¤ò»Ù¤¨¡¢¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¡¢Mapify ¤Ï¡ÖÍý²ò¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¡¢À°Íý¤ò¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¡×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ½ñÀÒ¡¦PDF¤ò¾Ï¤´¤È¤ËÍ×Ìó¤¹¤ëµ¡Ç½
- ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕ¤¤Î²»À¼¡¦Æ°²èÍ×Ìó¤ÈÁ´Ê¸Ê¸»úµ¯¤³¤·
- AI¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÊÔ½¸¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥×ºÇÅ¬²½
- ¥¿¥°¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤ë¿·¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹
¤³¤ì¤é¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊóÀ°Íý¤Ï¡Öºî¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íý²ò¤È³èÍÑ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ø¡£Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ç¤â¡¢Mapify ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ðÊóÀ°Íý¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤ÎÀ°Íý¤â¡¢Mapify ¤È°ì½ï¤Ë
³Ø½¬¥Îー¥È¡¢¥ì¥Ýー¥È¡¢²ñµÄ¥á¥â¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Mapify ¤¬Í×ÅÀ¤òÃê½Ð¤·¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£³Ø½¬¤«¤é¶ÈÌ³¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÀ°Íý¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
- ³ØÀ¸¡§¹ÖµÁ¥Îー¥È¤ä»²¹Í½ñ¤ò¥Þ¥Ã¥×²½¤·¡¢½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÉü½¬¡£AI³Ø½¬¤ËºÇÅ¬¡£
- Æ¯¤¯¿Í¡§²ñµÄµÏ¿¤ä¥ê¥µー¥Á»ñÎÁ¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯À°Íý¡£¶ÈÌ³¤¬¥¹¥Þー¥È¤Ë¿Ê¤à¡£
- ÆÉ½ñ¹¥¤¤ÎÊý¡§ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò¾Ï¤´¤È¤ËÍ×Ìó¡¦À°Íý¡£Íý²ò¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤â¼ê·Ú¤Ë¡£
2026¡¢Mapify¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤à
Mapify ¤Ï¸½ºß¡¢¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ ¿·¤·¤¤¥ê¥µー¥Áµ¡Ç½¡ÖDeep Research¡×¤ò¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤¿¤¤¥Æー¥Þ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ØÏ¢¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¦¸¡¾Ú¡¦À°Íý¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¤¡¢°úÍÑÉÕ¤¥ì¥Ýー¥È ¤È ¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥× ¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î³Ø¤Ó¤ä»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ðÊóÀ°Íý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤â¤¦°ìÃÊ¾å¤Î¾ðÊóÀ°ÍýÂÎ¸³¡×¤ò¡¢2026Ç¯¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Mapify ¤Ï µ¡Ç½¤È»È¤¤¿´ÃÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mapify.so/ja
X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://x.com/Mapify_JP
Instagram¡§https://www.instagram.com/mapify.so/
Facebook¡§https://www.facebook.com/people/MapifySo/61581229480510/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@MapifyEverything
Discord¡§https://discord.com/invite/UMJfD8Hwn7
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§SUPERMIND PTE. LTD.
½êºßÃÏ¡§81 UBI AVENUE 4 #09-18, Singapore 408830
ÀßÎ©¡§2022Ç¯5·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Du YINCUI
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¾ðÊóÀ°Íý¥Äー¥ë¡ÖMapify¡×¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ëÄó¶¡
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§hi@mapify.so