ÆüËÜ½é¤ÎA24¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª³¤³°¸ÂÄê¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¹ØÆþ²ÄÇ½
³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Óー¥¦¥©ー¥«ー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Þ½½Íò½ßÇ·¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎA24¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡ÖA24 STORE¡×¤ò11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£11/25¥ªー¥×¥ó°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤Î±Ç²èºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¤Ç¥«¥ë¥Á¥ãー¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ªA24¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
A24¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ¹ñ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢A24¤ÈÆÈÀê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤è¤ëA24¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤Ø¤Î³ÈÂç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢MOVIE WALKER STOREÆâ¤Ë¤ÆA24¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢A24¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤â¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ø³«´Ö¶á¤Î¡Ø¥¨¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù(¥¢¥ê¡¦¥¢¥¹¥¿ー´ÆÆÄ¡¿12·î12Æü¸ø³«)¤ä¡¢ÍèÇ¯¸ø³«Í½Äê¤Î¡ØMaterialists¡Ù(¥»¥êー¥Ì¡¦¥½¥ó´ÆÆÄ)¡¢¡ØBring Her Back¡Ù(¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¥¦¡¢ ¥À¥Ëー¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¥¦´ÆÆÄ)¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡£º£¸å¡¢¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à¡Ù(¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ)¡¢¡ØThe Smashing Machine¡Ù(¥Ù¥Ëー¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ)¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤âÆþ²ÙÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¸ø³«ºîÉÊ¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¤ä¡¢¡ÖA24 Studio Poster Collection¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¥à¥Ó¥Á¥±¡×¡¢·à¾ìÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
A24¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£³µÍ×
A24 STORE powered by MOVIE WALKER STORE
¥ªー¥×¥óÆü»þ¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ãÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä
¢¨11/25°Ê¹ßÈ¯ÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¤â´Þ¤à
¡¦Eddington Bobblehead
¡¦The Smashing Machine Real American Hero Tee
¡¦Materialists Girl Tee
¡¦Bring Her Back x Basketcase Beautiful Angel
Long Sleeve
¡¦Navy Logo Beanie
¡¦Corporate Mug
¤Û¤«Â¿¿ô
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥ÈURL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖA24 ÆüËÜÈÇ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚA24 ÆüËÜÈÇ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
https://x.com/A24HPS
¢£MOVIE WALKER STORE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ç²è´Õ¾Þ·ô¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥«ー¥É¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢½ñÀÒ¡¦¥°¥Ã¥º¡¦¥®¥Õ¥È¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢±Ç²è´ØÏ¢¥°¥Ã¥ºÁ´ÈÌ¤ò¼è¤ê°·¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
https://store.moviewalker.jp/?ref=rls
¢£¥à¥Ó¥Á¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Óー¥¦¥©ー¥«ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇºÂÀÊ»ØÄê¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ç²è´Õ¾Þ·ô¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±¡×¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤Î¤è¤µ¤«¤éÁ´¹ñ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Äó·È±Ç²è´Û¿ô¤âÇ¯¡¹³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥·¥Í¥³¥ó¤ò100¡ó¥«¥Ðー¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤Ï2018Ç¯6·î¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢10·î¤Ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥í¥°¥¤¥óµ¡Ç½¤âÆ³Æþ¤·¥æー¥¶ー¤Ø¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹¥Ä´¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2019Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥à¥Ó¥Á¥±¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë±Ç²è¥¢¥×¥ê¡ÖMOVIE WALKER¡×¡¢7·î¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±´Õ¾Þ·ô¡õ±Ç²èGIFT¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2020Ç¯6·î¤Ë¿·¤·¤¤²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¡ÖMOVIE WALKER²ñ°÷¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥à¥Ó¥Á¥±³èÍÑ¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Óー¥¦¥©ー¥«ー mw.public.relations@moviewalker.co.jp