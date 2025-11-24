¥É¥¯¥¿ー¥¨¥ë¥·¥¢¡ÊDr. Althea¡Ë¡¢´Ú¹ñ¡¦´ÁÆî¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¥à¡Ë¤Ë½é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó
¥ô¥£ー¥¬¥ó¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥É¥¯¥¿ー¥¨¥ë¥·¥¢¡ÊDr. Althea¡Ë ¤Ï¡¢11·î16Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦´ÁÆîÆ¶¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¥à¥É¥ó¡Ë¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥¢¤ÏËèÆü11:00～20:00¤Ë¤Æ¾ï»þ±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ø
ËÜ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¼«Á³¤ÇÈþ¤·¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡× ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥É¥¯¥¿ー¥¨¥ë¥·¥¢¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ÈÈ©¤È¸þ¤¹ç¤¦À¿¼Â¤Ê¥±¥¢¡É¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ÇÉ½¸½¡£
ÍèË¬¼Ô¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä²ÁÃÍ¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¥¹¥È¥¢¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤âÍè¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ¥×¥ì¥ªー¥×¥ó
11·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬Íè¾ì¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë
¡Ö345 ¥ê¥êー¥Õ¥¯¥êー¥à¡ÊÊÌÌ¾¡§¥»¥ìー¥Ê¡¦¥´¥á¥¹ ¥¯¥êー¥à¡Ë¡×¡¢
¡Ö¥Ô¥å¥¢¥°¥é¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¡×¡¢¤Ë²Ã¤¨¡¢
º£¸åÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·À½ÉÊ¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢
¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ñ¶õ´Ö¤âÊ»Àß¡£
¥É¥¯¥¿ー¥¨¥ë¥·¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ï»þÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÅÁ¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ¾ðÊó
Dr.Althea¡Ê¥É¥¯¥¿ー¥¨¥ë¥·¥¢¡Ë¡õDear.A¡Ê¥Ç¥£¥¢¥¨ー¡Ë ´ÁÆîÆ¶¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
¾ì½ê¡§745-1 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea¡Ê용산구 한남동 745-1¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ～¸á¸å8»þ
¡¦¥É¥¯¥¿ー¥¨¥ë¥·¥¢¸ø¼° Instagram¡§ https://www.instagram.com/dr.althea_japan_official/
¡¦¥É¥¯¥¿ー¥¨¥ë¥·¥¢¸ø¼° TikTok¡§https://www.tiktok.com/@dr.althea.japan
¡¦¥É¥¯¥¿ー¥¨¥ë¥·¥¢¸ø¼° X¡§https://twitter.com/dralthea1