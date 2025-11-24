½Ü¤Î¤«¤Ë¤È¤È¤â¤Ë¹ë²Ú¤ÊÇ¯Ëö¤ò²á¤´¤½¤¦¡ª¡Ú¹ÃÍåËÜÅ¹¡Û¤Ç¡Ö¿·¡È½Ü¡É°û¤ßÊüÂê¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÃÍå(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾Âß· Íµ)¤¬¡¢Á´¹ñ39Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¤«¤ËÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ö¹ÃÍåËÜÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡Ö¿·¡È½Ü¡É´¶¼Õº×¡×¤ò°ú¤Â³¤³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·¡È½Ü¡É´¶¼Õº×¡×¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Âè4ÃÆ¤Ï¡Ö¿·¡È½Ü¡É°û¤ßÊüÂê¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè4ÃÆ¡Ö¿·¡È½Ü¡É°û¤ßÊüÂê¥Õ¥§¥¢¡×¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î±ã²ñ¡¦ËºÇ¯²ñ¥·ー¥º¥ó¤Ë¡¢½Ü¤Î¤«¤Ë¤È¤È¤â¤Ë»×¤¦Â¸Ê¬Ç¯¤ÎÀ¥¤Î¹ë²Ú¤Ê»þ´Ö¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤ÇÁ´¹ñ10ÁÈ¡Ê1ÁÈ6Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ë°û¤ßÊüÂê¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ
³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Ü¤Î¤«¤Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À§Èó¹ë²Ú¤ÊÇ¯Ëö¤ò¹ÃÍåËÜÅ¹¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂè4ÃÆ¡Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/101_1_94aa861b67cc79e2a98c73bad40ade9e.jpg?v=202511240528 ]
¡ÚÂè4ÃÆ¡Û½Ü¤Î¤«¤Ë¤È¤È¤â¤Ë¹ë²Ú¤ÊÇ¯Ëö¤ò²á¤´¤½¤¦¡ª¡Ö¿·¡È½Ü¡É°û¤ßÊüÂê¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¡ª
¿·¡È½Ü¡É´¶¼Õº×¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥§¥¢¡Ö¿·¡È½Ü¡É °û¤ßÊüÂê¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Î±ã²ñ¥·ー¥º¥ó¤ËÅß¤ÎÌ£³Ð¡¦¤«¤ËÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ë¤Î´Å¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÆüËÜ¼ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Óー¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¤«¤Ë¤È¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤äµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Í§¿Í¤È¤È¤â¤Ë½Ü¤Î¤«¤Ë¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤ò¡¢¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿·¡È½Ü¡É´¶¼Õº×¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè4ÃÆ¡Û¥Õ¥§¥¢¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/101_2_31707981d33198bc1ddb9dfd3b76cded.jpg?v=202511240528 ]
¡ÚÂè4ÃÆ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û10ÁÈ60Ì¾¡Ê1ÁÈ6Ì¾¡Ë¤ËÅö¤¿¤ë¡ª¿·¡È½Ü¡É°û¤ßÊüÂêÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ!
¿·¡È½Ü¡É´¶¼Õº×³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢ÃêÁª¤ÇÁ´¹ñ10ÁÈ¡Ê1ÁÈ6Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ë¡Ö¿·¡È½Ü¡É°û¤ßÊüÂê¥×¥é¥ó¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¤«¤Ë¡É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤è¤êìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÃÍåËÜÅ¹¤Ç¤Ï¤«¤Ë¤Î⽢¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÆüËÜ¼ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¤ª¼ò¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¤ÎËºÇ¯²ñ¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢±ãÀÊ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö1ÁÈ6Ì¾ÍÍ¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Í¿ô¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¹ÃÍåËÜÅ¹¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´±þÊç¤Î¾å¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢½Ü¤Î¤«¤Ë¤È¤È¤â¤Ë¹ë²Ú¤ÊÇ¯Ëº¤ì¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ÃÍåËÜÅ¹¡×Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://www.kora-honten.jp/#/restaurantlist
¹ÃÍåËÜÅ¹¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.kora-honten.jp/
¡Ö¹ÃÍåËÜÅ¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ÃÍåËÜÅ¹¤ÏÁ´¹ñ¤Ë39Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¤«¤ËÎÁÍýÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥ëー¥È¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¸·Áª¤·¤¿³ª¤ò¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿½ÏÎý¤Îµ»¤ÇÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ØÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Õ²Æ½©Åß¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î²ñÀÊ¤ä¸æÁ·¤â¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ë¡»ö¡¦·Ä»ö¡¢³Æ¼ï±ã²ñ¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤â¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
