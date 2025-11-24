Revolut¤Î³ô¼°ÇäµÑ¤¬´°Î»¡¢É¾²Á³Û¤¬750²¯US¥É¥ë¤Ë³ÎÄê
¡¦½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÎ®Æ°ÀÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¼çÍ×Åê»ñ²È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½
¡¦Coatue¡¢Greenoaks¡¢Dragoneer¡¢Fidelity Management & Research Company¤¬¼çÆ³¤·¡¢NVIDIA¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÉôÌçNVentures¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×Åê»ñ²È¤¬»²²Ã
¡¦¹¥Ä´¤ÊºâÌ³¶ÈÀÓ¤È¡¢¥á¥¥·¥³¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¶ä¹ÔÇ§²Ä¼èÆÀ¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î¿ÊÅ¸¤ò¼õ¤±¤¿É¾²Á³Û¤¬³ÎÄê
À¤³¦¤Ç6,500Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡ÖRevolut¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶ÈRevolut Group Holdings Ltd¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢³ô¼°ÇäµÑ¤ò´°Î»¤·¡¢´ë¶ÈÉ¾²Á³Û¤¬750²¯US¥É¥ë¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³ô¼°ÇäµÑ¤Ï¡¢¥³ー¥Á¥åー¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊCoatue¡Ë¡¢¥°¥êー¥ó¥ªー¥¯¥¹¡ÊGreenoaks¡Ë¡¢Dragoneer¡ÊDragoneer Investment Group¡Ë¡¢¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊFidelity Management & Research Company¡Ë¤¬¼çÆ³¤·¡¢¥¢¥ó¥É¥êー¥»¥ó¡¦¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥Ä¡ÊAndreessen Horowitz, ¡Æa16z¡Ç¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¥È¥ó¡ÊFranklin Templeton¡Ë¡¢¥Æ¥£ー¡¦¥í¥¦¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡ÊT Rowe Price¡Ë¤ò´Þ¤à¹ÈÏ¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ²È¥°¥ëー¥×¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÇäµÑ¤Ë¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÊNVIDIA¡Ë¤ÎÅê»ñÉôÌç¤Ç¤¢¤ëNVentures¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤ò´Þ¤à¼çÍ×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤È¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î³ô¼°ÇäµÑ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸½½¾¶È°÷¤Ë¤Ï³ô¼°ÇäµÑ¤Îµ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë³ô¼°ÇäµÑ¤ò·×5²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¶È³¦¤ÎÌ¤¸ø³«´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÎ®Æ°À¤Î¹â¤¤½¾¶È°÷»ý¤Á³ô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®¸ù¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£750²¯US¥É¥ë¤È¤¤¤¦ºÇ¿·¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢·øÄ´¤Ê»ö¶È¿ä¿Ê¤È¹¥Ä´¤ÊºâÌ³¶ÈÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¥°¥ëー¥×¤Î2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ72%Áý¤Î40²¯US¥É¥ë¡¢ÀÇ°úÁ°Íø±×¤ÏÆ±149%Áý¤Î14²¯US¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ï2025Ç¯¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¸Ä¿Í¸ÜµÒ¿ô¤Ï6,500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Revolut Business¡ÊË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÇ¯´Ö·Ð¾ï¼ý±×¤Ï10²¯US¥É¥ë¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¥°¥ëー¥×¤Ï2025Ç¯¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê¶ä¹ÔÇ§²Ä¼èÆÀ¤Èº£¸å¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤Î¶ä¹ÔÀßÎ©ÌÈµö¤Î¼èÆÀ¡¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ê¤É¤Î¡¢°ìÏ¢¤Î½ÅÍ×¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤âÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²ÃÂ®¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¿¿¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¶ä¹Ô¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¥°¥ëー¥×CEO·ó¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëNik Storonsky¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥¹¥ー¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢100¥«¹ñ¤Ç1²¯¿Í¤Î¸ÜµÒ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø¿¿¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¶ä¹Ô¡Ù¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢²áµî12¥ö·î´Ö¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿ÊÊâ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Áー¥à¤Î·è°Õ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¤½¤·¤Æ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÀ¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Àー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¥°¥ëー¥×CFO¤Ç¤¢¤ëVictor Stinga¡Ê¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²È¤«¤é¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤Èº£²ó¤Î¿·¤¿¤ÊÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢µÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤È¹â¤¤¼ý±×À¤ÎÎ¾Êý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¥°¥ëー¥×¤ò¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖRevolut¡Ê¥ì¥Ü¥ê¥åー¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡ÖRevolut¡×¤Ï¡¢¿¿¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶âÍ»ÈÇ¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2015Ç¯7·î¤Ë¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥¹¥ー¤È¥ô¥é¥Ã¥É¡¦¥ä¥Ã¥Ä¥§¥ó¥³¤Ë¤è¤ê¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Äã¤¤¼ê¿ôÎÁ¤È¤ªÆÀ¤Ê°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ç³¤³°·èºÑ¡¦³°²ßÎ¾ÂØ¤ª¤è¤ÓÁ÷¶â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¥Ùー¥¹¤ò³ÈÂç¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ª¤è¤Óµ¡Ç½³È½¼¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼«Æ°²È·×Êí¡¦Í½»»´ÉÍý¡¦¸Ä¿Í´Ö·èºÑ¡¢³ô¼°¡¦°Å¹æ»ñ»º¡¦µ®¶âÂ°¼è°ú¡¢ÊÝ¸±¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¡¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢eSIM¥µー¥Ó¥¹¡¢»Ò¤É¤â¤È¼ã¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò6,500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¸½ºßÀ¤³¦¤Î39°Ê¾å¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë10,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÊú¤¨¤ëRevolut¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î´ÉÍý¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£http://www.revolut.com¡ÚREVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡ÛREVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç2020Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢³°²ßÎ¾ÂØ¡¢¹ñÆâ³°Á÷¶â¡¢Í½»»¡¿»Ù½Ð´ÉÍý¡¢eSIMÈÎÇä¡¢»Ò¤É¤â¤È¼ã¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿ï»þ¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ http://www.revolut.com/ja-JP/¼ÒÌ¾¡§ REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN³ô¼°²ñ¼ÒËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-4-5 ¥¢ー¥¯¥Ò¥ë¥º¥µ¥¦¥¹¥¿¥ïーÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ´¬¸ý ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê ÍÖ»ÒÀßÎ©¡§ 2017Ç¯12·î¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡§2020Ç¯10·î¡Ë¹ñÆâ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡§ 2018Ç¯ÂèÆó¼ï»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼Ô¡Ê´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ Âè00060¹æ¡Ë2025Ç¯ÅÅ»Ò·èºÑÅùÂå¹Ô¶È¼Ô¡Ê´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹(ÅÅÂå) Âè136¹æ¡Ë