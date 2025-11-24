¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÛÂæÏÑBL¥É¥é¥Þ¡ØÆÈÀê¸å·Ñ¼Ô～¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¦¥é¥Ö¡ÙFOD¤Ë¤Æ12·î£±Æü¡Ê·î¡Ë£°»þ¤è¤êÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹FOD¤Ë¤Æ¡¢ÂæÏÑBL¡ØÆÈÀê¸å·Ñ¼Ô～¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¦¥é¥Ö¡Ù¤ò12·î£±Æü¡Ê·î¡Ë£°»þ¤è¤êÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÆÈÀê¸å·Ñ¼Ô～¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¦¥é¥Ö¡Ù¡ÊC¡ËCHOCO Media Co., Limited
¡ØÆÈÀê¸å·Ñ¼Ô～¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¦¥é¥Ö¡Ù¤Ï¡¢Áòµ·¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿°Û¿§¤ÎÂæÏÑBL¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Áòµ·²ñ¼Ò¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ê²¦Ã¹¡Ê¥ï¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¡Ë¤¬¡¢¶µ°é·¸¤ÎÎä·ì¤ÊÇ¼´½»Õ¡¦ÅâÆÆÃÎ¡Ê¥¿¥ó¡¦¥É¥¥ー¥¸ー¡Ë¤«¤éÌÔÆÃ·±¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Îø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë³ëÆ£¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¶µ´±¡¦ÅâÆÆÃÎ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡ØYou Are Mine¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î¥ª¥ìÍÍ¼ÒÄ¹Ìò¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥Þ¥ª¡¦¥Áー¥·¥ç¥ó¡£²È¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ëÁòµ·²ñ¼Ò¤ÎÂ©»Ò¡¦²¦Ã¹¤ò¡¢¸µÎ¦¾åÁª¼ê¤Ç¤¢¤êËÜºî¤¬£Â£Ì¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥¢¥·¥§¥ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥µ¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¥·¥åー¡¦¥¦¥§¥¤¥¾ー¤È¥×ー¡¦¥¸¥ó¥Û¥ó¡£¥á¥¤¥ó¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë·ëº§¼°¤ò½ä¤ë¥É¥é¥Þ¤òÅ¸³«¤µ¤»¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ë¹¹¤Ê¤ë¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
²È¶È¤ò·Ñ¤°¤Î¤ò·ù¤¤¡¢Âç³ØÂ´¶È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¦Ã¹¡£¤¢¤ëÌë¡¢¹ë²Ú¤ÊÊÌÁñ¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¡¢£³¤«·î´Ö¤Ç¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌÔÆÃ·±¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿´Æ¶Ø¤Î¾ì¤Ç¡¢²¦Ã¹¤Î¶µ°é·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ¼´½»Õ¤ÎÅâÆÆÃÎ¡£¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ËÈ¿È¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯²¦Ã¹¡£¤½¤Î´¶¾ð¤ÏÎø¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¶Ë¸Â¾õÂÖ¤¬À¸¤à¿´Íý¸½¾Ý¤Ê¤Î¤«¡ª¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥µ¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎÄ¥°Ê·Ä¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥¤ー¥Á¥ó¡Ë¤È¡¢²¦Ã¹¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦涂°æÏÂ¡Ê¥È¥¥ー¡¦¥¸¥ó¥Ûー¡Ë¤ÎÊª¸ì¤âÅ¸³«¤·¡¢¡Ö»à¡×¤È¡Ö·ëº§¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤òÉÁ¤¤¤¿¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤Îø¤Î¹ÔÊý¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
²¦Ã¹¡Ê¥ï¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¡Ë¤ÏÁòµ·²ñ¼Ò¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¡£²È¶È¤ò·Ñ¤°¤Î¤¬·ù¤ÇÂç³ØÂ´¶È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÌë¤ò¶¤ËÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤Ï°ìÊÑ¡£¹ë²Ú¤ÊÊÌÁñ¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë£³¤«·î´Ö¤ÎÌÔÆÃ·±¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶µ°é·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¼´½»Õ¡¦ÅâÆÆÃÎ¡Ê¥¿¥ó¡¦¥É¥¥ー¥¸ー¡Ë¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤»ØÆ³¤ËÈ¿È¯¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÈÎä·ì¶µ´±¡É¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯²¦Ã¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÎø¤Ê¤Î¤«¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¡È¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¾É¸õ·²¡É¤Ê¤Î¤«――¡£
¡þ¡¡¥É¥é¥Þ³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØÆÈÀê¸å·Ñ¼Ô～¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¦¥é¥Ö¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë
¢£ÇÛ¡¡¡¡¿®¡§12·î£±Æü¡Ê·î¡Ë£°»þ～ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®³«»Ï
¢£½Ð¡¡¡¡±é¡§¥Þ¥ª¡¦¥Áー¥·¥ç¥ó¡¿¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥¢¥·¥§¥ó¡¿¥·¥åー¡¦¥¦¥§¥¤¥¾ー¡¿¥×ー¡¦¥¸¥ó¥Û¥ó¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥æー¡¦¥³ー¥Û¥ó¡¿¥Á¥§¥ó¡¦¥êー¥è¥¦¡¿¥¢¥ó¡¦¥Ï¥ª¥¤¥ó¡¿¥¸ー¡¦¥·¥ó¥ê¥ó¡¿¥¹¥ó¡¦¥Þ¥¤¥¸¥¨
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§´ÆÆÄ¡§¥Á¥¦¡¦¥Ï¥ª¥¸¥ç¥¦
¢£U¡¡R¡¡L¡§https://fod.fujitv.co.jp/title/715j¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
¡þ¡¡FOD¡¡³µÍ×
FOD¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¤ÎÆ°²è¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·î³Û1,320±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É10ËüËÜ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤È200»ï°Ê¾å¤Î»¨»ï¤¬¸«ÊüÂê¡¦ÆÉ¤ßÊüÂê¡£70Ëüºý°Ê¾å¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè½µ¶âÍË¤ÏTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Î±Ç²è¤ò1,200±ß(ÀÇ¹þ)¤È¤ªÆÀ¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¡ÖFOD¥Õ¥é¥¤¥Ç¥¤¡×¤âÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£U¡¡R¡¡L¡§https://fod.fujitv.co.jp/