Ä´ÉÛ»ÔÆâ3¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡Ö¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½ÐÁ°ÂÎ¸³²ñ¡×¤ò¼Â»Ü
º¸¤«¤é¡§Ä´ÉÛ»ÔÎ©ÀÐ¸¶¾®³Ø¹»¡¢Ä´ÉÛ»ÔÎ©È¬±ÀÂæ¾®³Ø¹»¡¢Ä´ÉÛ»ÔÎ©ÉÙ»Î¸«Âæ¾®³Ø¹»ÂÎ¸³²ñ¤ÎÍÍ»Ò
Ä´ÉÛ»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÄ´ÉÛ»Ô Deaf ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢2025Ç¯6·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ»ÔÆâ3¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤Æ¥Ç¥Õ¥¹¥Ýー¥Ä¡ÊÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¤Î½ÐÁ°ÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö»Õ¤Ï¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ã¥«ー¶¥µ»½Ð¾ì¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò½êÂ°¤Î¥±¥¤¥¢¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½÷»Ò¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò¤â¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ì³¤á¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³²ñ ¼Â»Ü³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯6·î3Æü¡¡1¸Â～6¸Â
²ñ¡¡¾ì¡§Ä´ÉÛ»ÔÎ©ÀÐ¸¶¾®³Ø¹»
»²²Ã¼Ô¡§4Ç¯À¸3¥¯¥é¥¹¡¡109Ì¾
¹Ö¡¡»Õ¡§¥±¥¤¥¢¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¡ÊÀîÈªÁª¼ê¡¢´äÞ¼Áª¼ê¡¢Åì³¤ÎÓÁª¼ê¡¢»³ËÜ´ÆÆÄ)
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯7·î14Æü¡¡1¸Â～4¸Â
²ñ¡¡¾ì¡§Ä´ÉÛ»ÔÎ©È¬±ÀÂæ¾®³Ø¹»
»²²Ã¼Ô¡§4Ç¯À¸3¥¯¥é¥¹¡¡86Ì¾
¹Ö¡¡»Õ¡§¥±¥¤¥¢¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¡ÊÀîÈªÁª¼ê¡¢´äÞ¼Áª¼ê¡¢Åì³¤ÎÓÁª¼ê¡¢»³ËÜ´ÆÆÄ)
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î30Æü¡¡1¸Â～4¸Â
²ñ¡¡¾ì¡§Ä´ÉÛ»ÔÎ©ÉÙ»Î¸«Âæ¾®³Ø¹»
»²²Ã¼Ô¡§£´Ç¯À¸4¥¯¥é¥¹¡¡109Ì¾
¹Ö¡¡»Õ¡§¥±¥¤¥¢¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¡ÊÀîÈªÁª¼ê¡¢´äÞ¼Áª¼ê¡¢Åì³¤ÎÓÁª¼ê¡¢»³ËÜ´ÆÆÄ)
¢£ ¼ø¶ÈÆâÍÆ
¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤ä¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡¤ÎÆ°²è¾Ò²ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖºÂ³Ø¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊýË¡¤Î¾Ò²ð¡ÊÆÉ¿°½Ñ¡¦¼êÏÃ¡¦¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÅÁ¸À¥²ー¥à¤Ç¡ÈÅÁ¤¨¤ë¡É¡¦¡È¼õ¤±¼è¤ë¡É¤òÂÎ¸³
¡¦¼êÏÃ¤ò³Ð¤¨¤Æ¿§¥É¥ê¥Ö¥ë¥²ー¥à¤ËÄ©Àï
¡¦À¼½Ð¤·¶Ø»ß¤Î¡Ö¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡×»î¹çÂÎ¸³
¡¦¼Áµ¿±þÅú¡¢µÇ°»£±Æ
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏºÇ½é¤³¤½¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¼êÏÃ¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´·¤ì¡¢²»¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼ø¶ÈÆâÍÆ¤Ï3¹»Æ±¤¸
¢£ »²²Ã¥¢¥¹¥êー¥È¥³¥á¥ó¥È
¡Ú»³ËÜ´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£Ç¯ÅÙ¤âÄ´ÉÛ»Ô¤Î¾®³Ø¹»3¹»¤ÇÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ¤è¤ê¤â¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ç¥Õ¥¹¥Ýー¥Ä¤äÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Çº¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Ê¹¤³¤¨¤ë¿Í¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëÊýË¡¤ÏÂô»³¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂÎ¸³²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Êµ¤¤Å¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«¹ñ¤Ç¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î³èÆ°¤â¤è¤êÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Þ¤¿ÍèÇ¯ÅÙ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀîÈªÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥äー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥¹¥Á¥ãーÅÁ¸À¥²ー¥à¤äÀ¼¤Ê¤·¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÎ¸³²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ç¥Õ¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅì³¤ÎÓÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£Ç¯¤ÏÅìµþ¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¥²ー¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¸ýÏÃ¤À¤±¤Ç¹Ô¤¤¡¢¼¡¤Ë¸ýÏÃ¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥²ー¥à¡×¤Ç¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´ー¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤È¡ÈÇï¼ê¡É¤Î¼êÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¸³²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥Ç¥Õ¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú´äÞ¼Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£Ç¯¤âÄ´ÉÛ»Ô¤Ç¼ø¶È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥áー¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤è¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥äー¤Ê¤Î¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤¬Ãæ¿´¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬º£¸å¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¾¯¤·¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂÎ¸³²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¡¦¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ä¡¢¾ã¤¬¤¤¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ¯¤â¤¬µ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥±¥¤¥¢¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¤È¤Ï
¡ÖÆüËÜ°ìÄ©Àï¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ë¥Ñ¥é¥¢¥¹¥êー¥È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥±¥¤¥¢¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¡×¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢8Ì¾¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡×¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«ー¡×¡¢¡Ö¤í¤¦¼Ô½ÀÆ»¡×¡¢¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡×¡¢¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Î³Æ¶¥µ»¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÒÆâ¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂÎ¸³²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥ÄÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î·¼¤â¤¦³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¸©Æâ³°¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÂÎ¸³²ñ¤ä¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´§Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢±ä¤Ù5,000Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤Ë¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.athlete.ki-group.co.jp/
¢£ ¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤È¤Ï
¡ÖË¤«¤Ç³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ê¤¯¤é¤·¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë»ý¤Á²È¤ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ø¹âÉÊ¼Á¡¢¤À¤±¤ÉÄã²Á³Ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó½»Âð¡Ù¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÆþ¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¦¡¢¡ÖKEIAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¸Í·ú½»Âð¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¾ù½»Âð»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¸Í·úÊ¬¾ù»ö¶È¤òÅ¸³«ÈÎÇä(¢¨)¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï3,425²¯±ß¡Ê¢¨¥°¥ëー¥×Ï¢·ë¿ô¡£Ç¯´Ö9,125Åï(ÅÚÃÏ´Þ¤à)¤òÈÎÇä¡Ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡¡¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¡§3465¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë
Âå¡¡É½¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡È¹ ·½Æó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©367-0035¡¡ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»ÔÀ¾ÉÙÅÄ762-1
»ñËÜ¶â¡¡¡¡4,818É´Ëü±ß¡Ê2025.3.31¸½ºß¡Ë
Àß¡¡Î©¡¡¡¡1990Ç¯11·î
½¾¶È°÷¿ô¡¡2,664Ì¾¡ÊÏ¢·ë / 2025.3.31¸½ºß¡Ë
U R L¡¡ ¡¡https://ki-group.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡Ê¬¾ù½»Âð»ö¶È¡¢Ãæ¸Å½»ÂðºÆÀ¸»ö¶È¡¢ÃíÊ¸½»Âð»ö¶È¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯»ö¶È¡¢¥¢¥Ñー¥È»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ý±×»ö¶È¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¡¤Û¤«
¡Ú¥ê¥êー¥¹URL¡Û
https://ki-group.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/2025.11.24_chofu_taikenkai.pdf
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¼¼¡¡¹Êó²Ý
TEL¡§03-5299-7575¡¡FAX¡§03-5299-7562¡¡E-mail¡§press@ki-group.co.jp