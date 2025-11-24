¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¥æー¥¹ ¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 2025 EAST Í¥¾¡¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¡ª
¥¢¥ó¥È¥éー¥º¥æー¥¹¤Ï11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÂè19Àá Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ìU-18Àï¤Ç3-2¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò44¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢2018¥·ー¥º¥ó°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎEASTÀ©ÇÆ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¥æー¥¹¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 2025¤ÎÁ´»î¹ç·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.antlers.co.jp/academy/youth/games/2025.html
¢£¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆüÄø
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë13:30¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¥æー¥¹¡ÊEASTÍ¥¾¡¥Áー¥à¡Ëvs WESTÍ¥¾¡¥Áー¥à
ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002
Âç²ñ¾ðÊó¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier2025_final/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
