´¥ÁçÂÐºö¤Î·èÄêÈÇ¡ª600mlÂçÍÆÎÌ¡ßÀÅ²»¡ßLED¥é¥¤¥ÈÅëºÜ¤Î¼¡À¤ÂåÂî¾å²Ã¼¾´ï¿·ÅÐ¾ì

¶áÇ¯¡¢Åßµ¨¤Î´¥Áç¤ä¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¼¾ÅÙÄã²¼¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢Æü¾ï¶õ´Ö¤ò²÷Å¬¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¾®·¿²Ã¼¾´ï¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤Ç°ìÈÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÂî¾å²Ã¼¾´ï¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÏ¢Â³±¿Å¾»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¡×¡ÖUSBµëÅÅ¤Î¤ß¤ÇÀßÃÖ¾ì½ê¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÌë´Ö¤ÎºîÆ°²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Öµë¿å¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢L&L¥é¥¤¥Ö¥êー¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡Ë ¤Ï¡ÖÄ¹»þ´Ö±¿Å¾¡×¡ÖÀÅ²»À¡×¡Ö´ÊÃ±Áàºî¡×¡Ö¥³ー¥É¥ì¥¹¡×¤Î4ÅÀ¤òÅ°ÄìÄÉµá¤·¡¢ÍøÊØÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÂçÍÆÎÌ600ml¥¿¥ó¥¯ ¡ß ºÇÄ¹18»þ´ÖÏ¢Â³±¿Å¾¡ÛÌë´Ö¤âµë¿åÉÔÍ×¤Î°Â¿´Àß·×
°ìÈÌÅª¤Ê200～400ml¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¡¢Ìó1.5～3ÇÜ¤Î600mlÂçÍÆÎÌ¥¿¥ó¥¯¤òÅëºÜ¡£
Ìë¤«¤éÄ«¤Þ¤Çµë¿åÉÔÍ×¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²»þ¡¦»Å»öÃæ¤Ê¤É¡¢¤³¤Þ¤á¤Ëµë¿å¤Ç¤¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿²Ã¼¾¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾åÉôµë¿å¤Ç¥é¥¯¤ËÃí¤²¤ë¡ÛËèÆü¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¥«¥Ã¥È
¥¿¥ó¥¯¤ò³°¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¾å¤«¤é¿å¤òÃí¤°¤À¤±¤Çµë¿å´°Î»¡£
¤µ¤é¤Ë¶õÊ²¤ËÉ»ßµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´À¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥³ー¥É¥ì¥¹¡õUSB¤Î2WAYµëÅÅ¡ÛÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¼«Í³ÅÙ
ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¥±ー¥Ö¥ë¥ì¥¹¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¥Ç¥¹¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÃÖ¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ø¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËUSBµëÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢PC¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¤Î±¿Å¾¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú ÈùºÙ¥ß¥¹¥È¤Î¹âÊ¬»ÒÄ¶²»ÇÈµ»½Ñ¡ÛÈ©¡¦¹¢¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¼þ°Ï¤òÇ¨¤é¤µ¤Ê¤¤
¹âÊ¬»ÒÄ¶²»ÇÈ¿¶Æ°»Ò¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÈùºÙ¤Ç¶Ñ°ì¤Ê¥ß¥¹¥È¤òÈ¯À¸¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¼þ¤ê¤ä½ñÎà¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´¥Áç¤äÈ©¹Ó¤ìÂÐºö¡¢É÷¼ÙÍ½ËÉ¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀÅ²»Àß·× ¡ß LED¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥È¡Û¿çÌ²´Ä¶¤òÊø¤µ¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤Åô¤ê
ºîÆ°²»¤Ï¿Þ½ñ´Û¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ò¼Â¸½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ëLED¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢½¢¿²»þ¤Î¾ïÌëÅô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹â¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¡Û¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÅû·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢
¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¿²¼¼¡¦»Ò¤É¤âÉô²°¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÈþ¤·¤µ¡£
¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¥·ー¥ó
¡ü ¿²¼¼¡§ÀÅ²»¡ß¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥È¤Ç²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡ü ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ËºÇÅ¬
¡ü ¥ê¥Ó¥ó¥°¡§¥³ー¥É¥ì¥¹¤Ç¼«Í³¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó
¡ü Î¹¹Ô¡¦½ÐÄ¥¡§¥Û¥Æ¥ë¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Ë
¡ü »Ò¤É¤âÉô²°¡§Í¥¤·¤¤¸÷¤Ç°Â¿´´¶¤ò¥×¥é¥¹
À½ÉÊ³µÍ×¡§
À½ÉÊÌ¾¾Î¡§¡¡²Ã¼¾´ï
¥â¥Ç¥ë¡§µëÅÅ¼°¡¡¡¡¥³ー¥É¥ì¥¹
ÍÆÎÌ¡§600ml
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§1980～2380±ß
³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j302090/
Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j302090.html
¥é¥¤¥Ö¥êー¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥¤¥Ö¥êー¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊLivelyLife¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é3Ì¾¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¾®·¿²ÈÅÅ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê°·¤¦ÀìÌç´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯8·î¸½ºß¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¡¢²¤ÊÆ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ËÅ¸³«¤·¡¢1000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³×¿·¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÄÉµá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§L&L¥é¥¤¥Ö¥êー¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»ÖÅÄ±ÑÃÎ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¶ÓÄ®£³-£±-£±£³Î©ÀîAS¥Ó¥ë £³F
TEL¡§042-512-8274
URL¡§https://livelylife.jp/
E-Mail¡§marketing@livelylife.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤äÀ¸³è²ÈÅÅ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó´ØÏ¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ»ÅÆþ¤ì
¡¦¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ëÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¡¡