Shion¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¿áÁÕ³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿·Ç¯¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª2026Ç¯1·î4Æü¡Ö·î¥¤¥Á¿áÁÕ³Ú¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¸ò¶Á¿áÁÕ³ÚÃÄ¤ÎOsaka Shion Wind Orchestra¤òÍ¤¹¤ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Âçºå»Ô²»³ÚÃÄ(ËÜ¼Ò:Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è/Íý»öÄ¹:ÀÐ°æÅ°ºÈ)¤Ï¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¡¢³Ú´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Shion¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤Ë¿áÁÕ³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·î¥¤¥Á¿áÁÕ³Ú¡×¤ò2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú´ï·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¹çÁÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ä¥ì¥Ù¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ªº£²ó¤Î»Ø´ø¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÃ´Åö»þ¤Ë¤âÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¤Î°þ⼭¾½⼦¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¹çÁÕ»ØÆ³¤ËÄ¹¤±¤¿°þ»³¤Î¥¿¥¯¥È¤Î¤â¤È¡¢Shion¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¿áÁÕ³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿·Ç¯¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¶ÊÌÜ¤Ï¡¢J.¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹ⅡÀ¤ºî¶Ê¤Î·Ú²÷¤Ê¥Ý¥ë¥«¤ò¿áÁÕ³ÚÈÇ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÖÍëÌÄ¤ÈÅÅ¸÷¡×¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤ÇËë¤ò³«¤±¤ëA.¥êー¥É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö²»³Úº×¤Î¥×¥ì¥ê¥åー¥É¡×¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¿Íµ¤¶Ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡ª¡×¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢Shion¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î±éÁÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1⽉4⽇(⽇) 11:00³«¾ì±éÁÕ¥µ¥Ýー¥È¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡§Osaka Shion Wind Orchestra ³Æ¥»¥¯¥·¥ç¥óÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー»Ø´ø¡§°þ⼭ ¾½⼦¡ÊOsaka Shion Wind Orchestra ¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¡Ë²ñ¾ì¡§¥³¥ß¶¨¤Ò¤¬¤·¤Ê¤ê¶èÌ±¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂçºå»ÔÅìÀ®¶èÂçº£Î¤À¾3-2-17¡Ëhttps://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%88%90%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E4%BB%8A%E9%87%8C%E8%A5%BF3-2-17
¢ö ±éÁÕ¶ÊÌÜ¢£ ÍëÌÄ¤ÈÅÅ¸÷¡ÊJ.¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹ⅡÀ¤¡¿ÊÔ¶Ê︓M.E.¥¥ã¥êー¡Ë¢£ ⾳³Úº×¤Î¥×¥ì¥ê¥åー¥É¡ÊA.¥êー¥É¡Ë¢£ ¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó︕¡ÊÊÔ¶Ê︓À±½Ð ¾°»Ö¡Ë¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ì»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÊÌÜÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://shion.jp/concert/20260104-2/
ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
11:00 ³«¾ì¡¡¢¨11:30¤Þ¤Ç⾳¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£11:20 ⼤¥Ûー¥ë¤Ë½¸¹ç¡ÊÃí°Õ»ö¹àÅùÀâÌÀ¡Ë11:30 ³Æ¥Ñー¥ÈÎý½¬¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¡¢⾳½Ð¤·¡¦¸Ä⼈Îý½¬12:30 Shion¥á¥ó¥Ðー¤È¥Ñー¥ÈÎý½¬13:15 µÙ·Æ14:00 Shion¥á¥ó¥Ðー¤È¹çÁÕ15:30 È¯É½²ñ·Á¼°¤Ç±éÁÕ²ñ16:00 ²ò»¶Í½Äê¢¨14:00¤«¤é¤Î¹çÁÕÎý½¬¤è¤ê⾒³Ø²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¡¦ÌµÎÁ¡Ë¡£
»²²ÃÈñ
»²²ÃÈñ¡§3,850±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¢¨¸«³ØÌµÎÁ
¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö2025Ç¯11⽉28⽇(⾦)18:00～2025Ç¯12⽉25⽇(⽊)23:59¤Þ¤Ç¢¨Shion¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¤ß¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ3Ëç¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨Äê°÷¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢£¤ª¿½¹þÊýË¡Shion¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È https://shion.jp/ticket/https://shion.jp/monthly/
»ØÆ³¤ÎÍÍ»Ò
»Ø´ø¡§°þ⼭ ¾½⼦¡ÊShion ¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¡Ë
Osaka Shion Wind Orchestra¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2023Ç¯6·î1Æü¤Ë³ÚÃÄÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â⻑¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¸ò¶Á¿áÁÕ³ÚÃÄ¡£1923Ç¯(ÂçÀµ12Ç¯)¤ËÃÂÀ¸°ÊÍè¡ØShion(¤·¤ª¤ó)¡Ù¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2014Ç¯Âçºå»ÔÄ¾±Ä¤è¤ê⺠±Ä²½¡£2015Ç¯3·î¤Ë¡ÖÂçºå»Ô²»³ÚÃÄ¡×¤è¤ê¡ÖOsaka Shion Wind Orchestra¡×¤È²þ¾Î¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¥Ý¥Ô¥å¥éー¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Ç¤Î±éÁÕ²ñ¤ä¿áÁÕ³Ú¹Ö½¬²ñ¡¢£Ã£ÄÏ¿²»¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ²»³ÚÊ¸²½¤Î¸þ¾å¤ÈÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ¤ÎÂçºåÊ¸²½º×¾Þ¡¢ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¡¢ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ±éÁÕÉôÌç¾Þ¡¢Âçºå·Ý½Ñ¾Þ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÂç¾Þ¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ö¾Þ ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîPR¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡£¸½ºß¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤ËµÜÀîÉËÎÉ¡¢¼óÀÊµÒ±é»Ø´ø¼Ô¤Ë¥À¥°¥é¥¹¡¦¥Ü¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢Ì¾ÍÀ·Ý½Ñ¸ÜÌä¤Ë½©»³ÏÂ·Ä¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
公益社団法人 大阪市音楽団〒559-0022 大阪市住之江区柴谷 1-4-138フリーコール:0800-919-5508(土・日・祝を除く 10:00～17:30)広報担当:前田