¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÂè19²ó BIZEN³èÆ°È¯¿®²ñ¡ÖLet¡ìs spread our wings to the overseas!¡×¡Ì11/28,¶â ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Í
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 11·î 24Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯ÅÙ¤ËÆâ³ÕÉÜ¤Î¡Ö¹ñÎ©Âç³Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð´Ä¶¶¯²½»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢
¡¡¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¶¯²½¤È¹âÅÙÀìÌç¿Íºà¤Î½¼¼Â
¡¡¡¦¶µ°é¸¦µæ¤Î²ÁÃÍ¤ä´ûÂ¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¸¦µæ´ðÈ×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¡Ö¼ý±×¤Î²ÁÃÍ¡×¤ËÅ¾´¹
¡¡¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅ·Ï³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤¿¡Ö¼ý±×¤ÎÁý¶¯¡×¤ò¿ä¿Ê
¡¡¡¦½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤Î¶¨Æ¯³èÆ°¤Î¡ÖÎ®¤ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡Ö¼ý±×¤Î²ê¡×¤ò°é¤Æ¤ë
¤Î4¤Ä·×²èÊý¿Ë¤Î¼ç´ãÅÀ¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë²¬»³Âç³Ø¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀºÎÏÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Ç¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë¤´¶½Ì£¡¦¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆþ²ñ¡¦Æþµï¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¡¢¸¦µæ¼ÔÍÍ¡¢³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢²¬»³Âç³Ø°åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"BIZEN"¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼ï¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂè19²ó³èÆ°È¯¿®²ñ¤Ç¤Ï¡Ö³¤³°Å¸³«»Ù±ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Î¶áÆ£É´¹ç»á¡¢²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤ÎÆâÅÄÂçÊå½Ú¶µ¼ø¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÈASEAN¤ò¤Ä¤Ê¤°¹ñºÝ¶¦ÁÏ¤ä°åÎÅ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤òÄÌ¤¸¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼ï¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü »þ¡Û
¡¡2025Ç¯ 11·î 28Æü¡Ê¶â¡Ë17:00～18:00
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°
¡¡¡ã¸½ÃÏ¡ä
¡¡¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¼¯ÅÄ²ñ´Û 2³¬ BIZEN¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹
¡¡¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/bizen/facility/
¡¡¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ä
¡¡¡¡ZOOM
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¡17:05～17:25
¡¡¡¡¹Ö±é¡Ö»º³ØÏ¢·È¤ÎÃÎ¤ò¡¢¹ñºÝ¶¦ÁÏ¤ÎÎÏ¤Ø¡¡～ÆüËÜ¤ÈASEAN¤ò·ë¤ÖÁÐÊý¸þ·¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ï¥Ö¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×
¡¡¡¡¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¡µ»½Ñ°ÜÅ¾Éô¡¡»º³Ø´±Ï¢·È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿¡¡¶áÆ£¡¡É´¹ç
¡¡17:30～17:45
¡¡¡¡¹Ö±é¡ÖÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯°åÎÅ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¡～²¬»³Âç³Ø¤ÎÈ¼Áö·¿¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»Ù±ç¡×
¡¡¡¡¹Ö»Õ¡§²¬»³Âç³Ø¡¡³Ø½Ñ¸¦µæ±¡°åÎÅ³«È¯ÎÎ°è¡¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¼¡À¤Âå°åÎÅµ¡´ï³«È¯ÉôÄ¹¡¡ÆâÅÄ¡¡ÂçÊå¡Ê¾Ã²½´ïÆâ²Ê°å»Õ¡Ë
17:50～18:00
¡¡¡¡¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö°åÎÅµ¡´ï³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¡×
¡¡¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¡§¶áÆ£¡¡É´¹ç¡¢ÆâÅÄ¡¡ÂçÊå¡¢ÀçÀÐ¡¡´îÌé¡Ê²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¼¡À¤Âå°åÎÅµ¡´ï³«È¯Éô¡¡¥·¥Ë¥¢¥ê¥µー¥Á¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¡´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢³ØÀ¸
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
¡¡Ìµ ÎÁ
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¡¡²¼µ¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://forms.gle/cHusCqVZ9VRWiRmW6
¡Ú¥Ý¥¹¥¿ー¡Û
¡¡https://mwjp2.ccsv.okayama-u.ac.jp/bizen/wp-content/uploads/2025/11/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%99%BA%E4%BF%A1%E4%BC%9A%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC-2025-11%E7%AC%AC19%E5%9B%9E.pdf
¢¡»² ¹Í
¡¦°åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBIZEN-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/bizen/
¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø¡Ö²¬Âç¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥µ¥Ýー¥È¥Æ¥é¥¹V-Story¡×µ¯¶ÈÁêÃÌÁë¸ý
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/
¢¡»²¹Í¾ðÊó1
¡¦Æâ³ÕÉÜ¡Ö¹ñÎ©Âç³Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð´Ä¶¶¯²½»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¡¡¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9724.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¡Ö¹ñÎ©Âç³Ø·Ð±Ä²þ³×Â¥¿Ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò ～¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç³Ø¼ýÆþ¹½Â¤²þ³×¤ò¿ä¿Ê～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBIZEN-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬³èÆ°³«»Ï¡ª
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000386.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBIZEN-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò³«Àß¡õ¸ÄÊÌÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000368.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÉÂ±¡°åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBIZEN-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×BIZEN¥é¥Ü Ëþ°÷¸æÎé
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000632.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ °åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÂè4²óBIZEN³èÆ°È¯¿®²ñ¡×¤ÎÆâÍÆÆ°²è¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000968.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ °åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÂè6²óBIZEN³èÆ°È¯¿®²ñ¡×¤ÎÆâÍÆÆ°²è¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001267.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ °åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÂè7²óBIZEN³èÆ°È¯¿®²ñ¡×¤ÎÆâÍÆÆ°²è¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001405.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ °åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÂè8²óBIZEN³èÆ°È¯¿®²ñ¡×¤ÎÆâÍÆÆ°²è¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001606.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ °åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÂè13²óBIZEN³èÆ°È¯¿®²ñ¡×¤ÎÆâÍÆÆ°²è¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002450.000072793.html
¢¡»²¹Í¾ðÊó2
¡¦²¬»³Âç³Ø¤Î¡ÖBIZEN¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÃÏ°è»º¶È¿¶¶½»ö¶È¡×¤¬¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡Ë¤Î¡ÖÍ¥¤ì¤¿°åÎÅµ¡´ï¤ÎÁÏ½Ð¤Ë·¸¤ë»º¶È¿¶¶½µòÅÀ¶¯²½»ö¶È¡Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¶¯²½ÏÈ¡Ë¡×¤ËºÎÂò
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002471.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÆâ³ÕÉÜ¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÃÏ°èÃæ³ËÂç³Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð´Ä¶¶¯²½»ö¶È¡×¤ËºÎÂò ～À²¤ì¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÎ©Âç³Ø¡ß¸©Î©Âç³Ø¤Î¶¦¿¶¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002696.000072793.html
¡ûBIZEN-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊBIZEN¡áBusiness Innovation Zone for Entrepreneurship¡Ë
¡¡BIZEN-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖÎ×¾²¸¦µæÃæ³ËÉÂ±¡¡×¡¢¡Ö¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅÃæ³ËµòÅÀÉÂ±¡¡×¡¢¡Ö¶¶ÅÏ¤·¸¦µæ»Ù±çµòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍÅª¡¦Áí¹çÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅ¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³°Éô´ë¶ÈÅù¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡BIZEN-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢»º³Ø¶¦ÁÏ¤È°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ë¡Ö¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¥é¥Ü¡ÖBIZEN¥é¥Ü¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¾ì¤Ç¤Î»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°Åù¤¬ÀºÎÏÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯12·î¤ÎBIZEN¥é¥Ü¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÅù¤Ë¤´ÍøÍÑÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌÅù¤Ï¿ï»þ¡¢¼õ¤±¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/bizen/
¡»¾Ò²ðÆ°²è
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/bizen/img/movie/top_1_1.mp4
²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý BIZEN±¿±Ä»öÌ³¶É¡ÊÃ´Åö¡§¹©Æ£¡Ë
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1 ²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ byouin-kensui¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3730.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2024¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2025Ç¯10·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html