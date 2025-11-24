ERPC¡¢Åìµþ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç Solana ¥¢¥×¥ê¸þ¤±¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêºÆÆþ²Ù¡£¥¢¥¸¥¢Ãæ³ËµòÅÀ¤Ç¼ûÍ×Áý¤¬·ÑÂ³
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤È Validators DAO ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ERPC ¤Ï¡¢Åìµþ¡ÊTY¡Ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Solana ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¡ÊRyzen 9950X¡Ë¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄêºÆÆþ²Ù¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¥í¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢HFT¡¦MEV¡¦¹âÂ®¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥óÁ÷¿®¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²òÀÏ¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎºÆÆþ²Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤ª¤±¤ë Solana ¤Î´ÑÂ¬¡¦¹âÂ®½èÍý¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ç Shredstream¡¦Geyser gRPC¡¦Solana RPC ¤ËÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥¼¥íµ÷Î¥¹½À®¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥êー¥¸¥ç¥ó¤¬ Solana ¤Ç½ÅÍ×µòÅÀ¤È¤Ê¤ëÍýÍ³
Åìµþ¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ï¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÊÆ¤È¥¢¥¸¥¢¤ò·ë¤Ö¼çÍ×³¤Äì¥±ー¥Ö¥ë¤Î¾åÎ¦µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»¡¦ÄÌ¿®¡¦¥Çー¥¿½èÍý¤¬¹âÅÙ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤ËÉÒ´¶¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¹âÂ®¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊªÍýÅªµ÷Î¥¤¬½èÍý·ë²Ì¤òÄ¾ÀÜº¸±¦¤·¡¢Solana ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹½Â¤Åª¤ËÆ±ÍÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£
Solana ¤Î¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÏÅìµþ¶áËµ¥Îー¥É¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥Çー¥¿¸¡ÃÎ¤ÎÂ®¤µ¤Ï¼è°úÀïÎ¬¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¬ÀÏ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î Shreds ·Ï¥µー¥Ó¥¹¤¬¼ç¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡ÊFRA¡Ë¤ò¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ERPC ¤ÏÅìµþ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â
- Âç·¿ Solana RPC ¥Îー¥É¡ÊHTTP / WebSocket¡Ë
- Geyser gRPC ¥Îー¥É
- Shredstream¡ÊUDP / gRPC¡¦Tokyo-origin¡Ë
¤³¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ç´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¶áËµ¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤ë Shreds ¤òºÇÂ®¥¯¥é¥¹¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢HFT¡¦MEV¡¦ºÛÄê¼è°ú¡¦´ÑÂ¬ÍÑÅÓ¤Î¼ûÍ×¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¡ÊRyzen 9950X¡Ë¹½À®
º£²óºÆÆþ²Ù¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤Ï¡¢Solana ÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ÀìÍ¹½À®¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ryzen 9950X¡ÊÀ¤³¦ºÇÂ®ÂÓ 5.7GHz / 16C¡Ë
- ECC DDR5 ¥á¥â¥ê
- NVMe4 ¥¹¥È¥ìー¥¸
- ºÇÂç 50Gbps ¥¯¥é¥¹¤Î¹âÂ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
- ²¾ÁÛ²½¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¤òÇÓ½ü¤·¤¿ÀìÍ¹½À®
- Solana RPC¡¦Geyser gRPC¡¦Shredstream ¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥¼¥íµ÷Î¥¹½À®
²¾ÁÛ¥ì¥¤¥äー¤ò°ìÀÚ²ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á CPU¡¦¥á¥â¥ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÂ»¼º¤Ê¤¯¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¡¢HFT¡¦MEV¡¦¹âÂ®¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥óÁ÷¿®¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à Shreds ²òÀÏ¤Ê¤É¡¢¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤¹¤ë¥ïー¥¯¥íー¥É¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢ÊªÍýÅªµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤È Tokyo-origin Shreds ¤òÂ¨»þ½èÍý¤Ç¤¤ë¹½À®¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê VPS¡¿¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ÎÂ®ÅÙ¤òµá¤á¤ë¥±ー¥¹¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤ÎÎÁ¶â
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤Ï¡¢Solana RPC¡¦Geyser gRPC¡¦Shredstream ¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢³°Éô¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤ºÇÃ»·ÐÏ©¤ÇÄÌ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÉÑÅÙ¤Ê¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥óÁ÷¿®¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ÊªÍýµ÷Î¥¤È·ÐÏ©¿ô¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¼¥íµ÷Î¥¹½À®¤ÏÂç¤¤ÊÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥µー¥Ðー¤«¤é¿ô¥»¥ó¥Á¤Îµ÷Î¥¤¬²Á³Ê¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Solana ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¹½Â¤¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Îー¥É¤È¤Îµ÷Î¥¤¬ÀÇ½¤Î·èÄêÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ERPC ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ÷Î¥¹½Â¤¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¹½À®¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤¤¼ûÍ×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿ Premium Ryzen VPS
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Ç¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Premium Ryzen VPS ¤¬Â¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Premium Ryzen VPS ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- À¤³¦ºÇÂ®ÂÓ 5.7GHz Ryzen CPU
- ECC DDR5 ¥á¥â¥ê
- NVMe4 ¥¹¥È¥ìー¥¸
- 20-50Gbps¤ÎÀìÍ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
- ¥ªー¥Ðー¥³¥ß¥Ã¥È¤Ê¤·¤ÎÀß·×
- RPC¡¦gRPC¡¦Shredstream ¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥¼¥íµ÷Î¥¹½À®
²¾ÁÛ´Ä¶¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¢¥á¥¿¥ëµé¤ÎÀÇ½¤È°ÂÄêÀ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¡¢Â¿¥êー¥¸¥ç¥óÅ¸³«¡¦»î¸³～ËÜÈÖ°Ü¹Ô¡¦¥á¥â¥ê 8～64GB ¥¯¥é¥¹¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤Ë¤â¡¢5.7GHz ÂÓ¡ÜECC DDR5¡ÜNVMe4¡Ü20-50Gbps ¤òÈ÷¤¨¤¿ VPS ¤¬¥ªー¥Ðー¥³¥ß¥Ã¥È¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï´õ¾¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÇ½¤ÈÄ´Ã£¤·¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
Stream Bundle Pro¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¡Ë¤Î¤´°ÆÆâ
ERPC ¤Ç¤Ï¡¢Solana ¤Î¹âÂ®²óÀþ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖStream Bundle Pro¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Shredstream UDP¡¢Shredstream gRPC¡¢Geyser gRPC¡¢Solana RPC (HTTP/WebSocket) ¤ò°ìÂÎ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÄÌ¿®¥Ð¥ó¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
- UDP Shredstream: ºÇÂ®¤À¤¬¡¢¤ä¤äÉÔ°ÂÄêÀ¤¬¤¢¤ë
- gRPC (TCP): °ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢Íî¤È¤·¤¿¥Çー¥¿¤Î¥Õ¥©¥íー¤¬²ÄÇ½
¤³¤ì¤é¤òÆ±»þ¤ËÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â®ÅÙ¤È°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç°ÆÆâ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºß¸Ë¾õ¶·¤È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Åìµþ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤Ï¥é¥Ã¥¯¿ô¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡²óÆþ²Ù¤âÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤ÎºÝ¤ÏÁá¤á¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Í×·ï¤Î³ÎÇ§¤äºÇÅ¬¤Ê¹½À®¡¢Stream Bundle Pro ¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï Validators DAO ¸ø¼° Discord ¤Ë¤Æ¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Validators DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
ERPC¡¢SLV¡¢Validators DAO ¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
- RPC ¤ÇÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¼ºÇÔ¤ä¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ÊÑÆ°
- Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ëÀÇ½À©¸Â
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤¬ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
- ¾®µ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Û¤É¹âÉÊ¼Á¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·
»ä¤¿¤Á¤Ï Solana NFT ¥«ー¥É¥²ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Epics DAO ¤Î³«È¯²áÄø¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê³«È¯´Ä¶¤òÍÆ°×¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ ERPC ¤ä SLV ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Solana ¤¬¼¡À¤Âåµ»½Ñ¡ÊAlpenglow ¤Ê¤É¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄÌ¿®ÁØ¤Îºþ¿·¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ERPC ¤È Validators DAO ¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Solana ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î³«È¯ÂÎ¸³¤È¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ERPC¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://erpc.global/ja
- SLV¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://slv.dev/ja
- elSOL¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://elsol.app/ja
- Epics DAO¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://epics.dev/ja
- Validators DAO¸ø¼°Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR