Fosi Audio、Amazon日本でブラックフライデーセール開催

2025年11月21日 - 深圳

ハイファイオーディオブランド Fosi Audio（フォシ・オーディオ） は、今年のブラックフライデーに合わせて、Amazon 日本ストアにて期間限定の特別セール(https://amzn.to/4863D0v)を実施いたします。ブランドを代表する人気モデルが、期間中最大25%OFFの特別価格で登場。年末の買い替え需要やホームオーディオ環境のアップグレードを検討されている方にとって、またとない機会となります。

本キャンペーンは 2025年11月21日から12月1日まで の期間で開催されます。

セール対象の主な人気モデル（抜粋）

K7 - 多用途なHi-Fi／ゲーミング対応DAC/AMP

クリアで没入感のあるサウンドに加え、専用マイクコントロール、フルバランス設計を搭載。

音楽、ゲーム、動画視聴まで幅広く活躍する万能モデル。

今すぐAmazonで21%オフ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMNR8MHM)

ZH3 - パワフルなDAC／ヘッドホンアンプ

高負荷ヘッドホンをも余裕を持って力強く、かつ繊細にドライブするために設計された、パワーと精度を両立した DAC／ヘッドホンアンプです。

豊かな出力パワーを備えながら、音の繊細さや透明感もそのままに、どのヘッドホンでもクリアで正確、そして立体的なサウンドをお楽しみいただけます。

今すぐAmazonで20%オフ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPXBL54N)

i5 - プレミアムな平面駆動オープンバック型ヘッドホン

広いサウンドステージ、精緻なディテール表現、没入感の高い透明感が特徴。

音楽の表情を豊かに引き出す、こだわり派向けのプラナー型モデルです。

今すぐAmazonで20%オフ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJX6XM48)

ZP3 - フルバランス構成の高精度プリアンプ

超低歪み・正確な信号制御を実現。

ホームオーディオシステムへシームレスに統合できる本格派プリアンプ。

今すぐAmazonで20%オフ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9YHHD96)

Fosi Audioについて

Fosi Audioは、「高音質をより多くの人へ」 を理念に掲げ、手頃な価格帯で妥協のない Hi-Fi 製品づくりに取り組んでいます。

今回のブラックフライデーセールは、より多くのユーザーに高音質なオーディオ体験を楽しんでいただくための取り組みの一環です。

セール対象商品は、Amazon日本ストアにて順次反映されます。

数量限定のため、ぜひお早めにチェックしてください。

購入ページ：https://amzn.to/4863D0v(https://amzn.to/4863D0v)