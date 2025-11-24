¡ÚÌÜ¹õ¡Û¡À11/24 NEW OPEN¡¿À°ÂÎ¡ß¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç1ÅÙ¤Ç¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡ý½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÌÜ¹õ¤Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¡ª
À°ÂÎ¤Ç¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤Î¶ÚÆù¤ò´Ë¤á¤Þ¤¹
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¥¤¥ó¥Êー¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÃÃ¤¨¤Þ¤¹
¡ÚLa pilates ¤È¤Ï¡Û
La pilates¡Ê¥é¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯ÀßÎ©¤Î½÷ÀÀìÍÑ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡£
ÆÈ¼«¤Î¡ÖÀ°ÂÎ¡Ê¹üËìÀ°ÂÎ¡Ë¡ß¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥á¥½¥Ã¥É¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Îº¬ËÜ¤«¤éÀ°¤¨¤ë¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Ç¯10·î¤ËÂè°ì¹æÅ¹¤È¤·¤Æ·ÃÈæ¼÷Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢2025Ç¯11·î»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ËÄ¾±Ä¡¦FC´Þ¤á59Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢À°ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ØÀá²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¥¤¥ó¥Êー¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤Ø¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£
´°Á´¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¤Î»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î½÷À¤Ë¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅìµþÅÔ¤ËÌÜ¹õÅ¹¤¬¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
La pilates ÌÜ¹õÅ¹¥¹¥¿¥¸¥ª¼Ì¿¿
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
La pilates ÌÜ¹õÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÌÜ¹õ1-5-16 ·Ð¸¦Âè°ì¥Ó¥ë7³¬
ÃÏ¿Þ¡§https://maps.app.goo.gl/KAgkeQEkFcZ3n5MAA¡¡
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡ÖÌÜ¹õ±Ø¡×À¾¸ý¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～21:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ20:00¡Ë
»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡ÊVISA / Mastercard / AmericanExpress / JCB¡Ë¡¢QR¥³ー¥É·èºÑ
¡Ú¥ªー¥×¥óÆÃÅµ¡Û
ÄÌ¾ï12,000±ß¤ÎÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¡¢¥ªー¥×¥óµÇ°¤Çº£¤Ê¤é1,000±ß¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¥¦¥§¥¢¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é¤ÇOK¡ý
¤ªÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´Í½Ìó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a053e45a-ee59-43d3-9954-7b25f17c18cb&menuId=RSV0058(https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a053e45a-ee59-43d3-9954-7b25f17c18cb&menuId=RSV0058)¡¡
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLa pilates
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ÂÃ« À¸Ì´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¡¢¸¦½¤»ö¶È
Ï¢ÍíÀè¡§lapilates.official@gmail.com
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://la-pilates.jp/
Á´¹ñ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤òÊç½¸Ãæ¡ª
¡Úµá¿Í¾ðÊó¡Û
¡Ö·ò¹¯Åª¤Ë¡¢À¸¤¤è¤¦¡¢Æ¯¤³¤¦¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢
Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª
Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ç¤â½¼¼Â¤Î¸¦½¤À©ÅÙ¤¬À°¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
Êç½¸Ãæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ý
https://la-pilates.jp/recruit/