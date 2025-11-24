¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Û³ØÀ¸¤ÈÃÏ°è¤¬Ï¢·È¤·¡¢Î¤»³¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¡¿¡Ö¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¥Õ¥§¥¢2025¡×¤ËÃÏ°èÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ÐÅ¸
ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¡¦»ÍÛêÆí»Ô¡¿³ØÄ¹¡§±öÅÄË®À®¡Ë¤Ï11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ë¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿¶µ°é¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ï¼ø¶È²ÊÌÜ¡ÖÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³èÆ°¡×¤Î³ØÀ¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò¼«¤éÈ¯¸«¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÃÏ°èÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©º´ÍÑÄ®Ä¹Ã«ÃÏ¶è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥ß¥Ä¥Ð¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¡ÖÄ¹Ã«ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ ¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¥Ö¡¼¥¹¤ò¹½¤¨¡¢³ØÀ¸¤ÈÃÏ°è¤¬¡È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë⾥»³³èÀ²½¡É¤Î»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¢£ÃÏ°è½»Ì±¡¦ÃÏ°èÃÄÂÎ¤ÈÂç³Ø¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¶µ°é
¢£ÃÏ°è»ñ¸»¡Ê¥ß¥Ä¥Ð¥Á¡¢»çÁÉ¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼Åù¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð
¢£¹©³Ø¡¦·ò¹¯¤Ê¤ÉÂ¿Ê¬Ìî¤Î³ØÀ¸¤¬ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à
¡ÚËÜ·ï¤Î³µÍ×¡Û
¡Ö¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¡¦¿©ÉÊÊ¬Ìî¤ÎºÇ¿·¸¦µæÀ®²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»½Ñ¸òÎ®Å¸¼¨²ñ¤Ç¡¢ËÜ³Ø¤Ï2015Ç¯¤«¤é½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¹©³ØÉô´ðÁÃÍý¹©³Ø²Ê´Ä¶²½³ØÀì¹¶ óîÆ£¸¦µæ¼¼¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÅÅµ¤ÅÅ»Ò¹©³Ø²Ê¡¢ÅÅ»Òµ¡³£¹©³Ø²Ê¡¢·ò¹¯¾ðÊó³Ø²Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÀì¹¶¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢³Ø²Ê²£ÃÇ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤ÏÃÏ°èÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢"³ØÀ¸¡ßÃÏ°è¡ßÂç³Ø¸¦µæ"¤Î»°¼ÔÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á28Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á£±£·¡§£°0
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾Å¸¼¨Åï¡ÊÀ¾3¥Û¡¼¥ë¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿¡Ë
»öÁ°ÅÐÏ¿¡§¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤ https://agribiz.maff.go.jp/register
¡Ú½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡Û
¥Ö¡¼¥¹Ì¾¡§ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡õÄ¹Ã«ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ ¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥Þ¥¦¥¹
¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¤Ò¤í¤¬¤ë³ØÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÁÎ¤»³¤Î»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ëÂç³Ø¸¦µæ¤È²áÁÂÃÏ°è¤ÎÎ¤»³³èÀ²½¡Á¡×
Êó¹ðÆâÍÆ¡§
¡¥é¥º¥Ù¥ê¡¼´ØÏ¢¸¦µæ
¢Âç¸¶¥·¥½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥ë¥¹ÅÅ³¦½èÍý
£¥Ë¥Û¥ó¥ß¥Ä¥Ð¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëICT³èÍÑ
¤Ê¼¸Ë¸©º´ÍÑÄ®Ä¹Ã«ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë³ØÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¸¦µæÀ®²Ì
¢¨¾åµ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»î¿©ÉÊÇÛÉÛ¤¢¤ê
½ÐÅ¸¼Ô¡§
¹©³ØÉô´ðÁÃÍý»Ô¹©³Ø²Ê´Ä¶²½³ØÀì¹¶ óîÆ£¸¦µæ¼¼ https://www.osakac.ac.jp/whoslab/research/saito-a/
¹©³ØÉôÅÅ»Òµ¡³£¹©³Ø²Ê ÆþÉô¸¦µæ¼¼ https://www.osakac.ac.jp/whoslab/research/iribe/
¹©³ØÉôÅÅµ¤ÅÅ»Ò¹©³Ø²Ê Ì±ÅÄ¸¦µæ¼¼ https://www.osakac.ac.jp/whoslab/research/tamida/
·ò¹¯¾ðÊó³ØÉô·ò¹¯¾ðÊó³Ø²Ê ¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÀì¹¶ ÉðÅÄ¸¦µæ¼¼ https://www.osakac.ac.jp/whoslab/research/takeda-h/
Ä¹Ã«ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ ¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥Þ¥¦¥¹ http://www.bamboo-mouth.com/
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¥Õ¥§¥¢2025
https://agribiz.maff.go.jp/
¡ÖÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³èÆ°1¡¦2¡×¡ÖÃÏ°è¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÆþÌç¡×¤Î¹çÆ±À®²ÌÊó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿
https://www.osakac.ac.jp/news/2025/3431
¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
https://www.osakac.ac.jp/berry/
¹©³ØÉôÅÅµ¤ÅÅ»Ò¹©³Ø²Ê
https://www.osakac.ac.jp/faculty/engineering/eee/
¹©³ØÉôÅÅ»Òµ¡³£¹©³Ø²Ê
https://www.osakac.ac.jp/faculty/engineering/eme/
¹©³ØÉô´ðÁÃÍý¹©³Ø²Ê´Ä¶²½³ØÀì¹¶
https://www.osakac.ac.jp/faculty/engineering/envs/
·ò¹¯¾ðÊó³ØÉô·ò¹¯¾ðÊó³Ø²Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÀì¹¶
https://www.osakac.ac.jp/faculty/health/ss/
ÃÏ¸µ¤ÎÄ®¤ª¤³¤·¤òËÜ³Ø¤Ç¼Â¸½¡ªµþÅÔÂç¸¶¥·¥½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
https://www.osakac.ac.jp/project_now/envs/1604
¡ÚÂç³Ø³µÍ×¡Û
Âç³ØÌ¾¡§ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§±öÅÄË®À®¡Ë
U R L¡§ https://www.osakac.ac.jp/
½êºßÃÏ¡§¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¢©572-8530¡¡ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18-8
¡¡¡¡¡¡¡¡»ÍÛêÆí¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¢©575-0063¡¡ÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»ÔÀ¶Âì1130-70
³Ø¡¡Éô¡§¹©³ØÉô¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¹©³ØÉô¡¢·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡¢·ò¹¯¾ðÊó³ØÉô¡¢Áí¹ç¾ðÊó³ØÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨2026Ç¯4·îÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²¡¼¥à³Ø²Ê²þÁÈÍ½Äê
ºßÀÒ¼Ô¿ô¡§5,758Ì¾¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¸½ºß¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ë¡¿Í»öÌ³¶É¹ÊóÉô¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18¡Ý8
TEL¡§072¡Ý824¡Ý3325
FAX¡§072¡Ý824¡Ý1141
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@osakac.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
