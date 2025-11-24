検索行動の核心に迫る！クリニック業界のSEO順位別クリック率を徹底解析（10月度：SEO会社ランクエスト調べ）

株式会社eclore

SEO対策支援で4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、クリニックのクライアントサイトを対象に、2025年10月の検索順位ごとのクリック率（CTR）を計測しました。

本調査では、検索結果上位10位にランクインした13,366件のクリニック関連キーワードを対象に、順位別のクリック率（CTR）を分析し、SEO業界のCTRデータとの比較も行いました。これにより、検索結果のどの位置にユーザーの注目が集まるのかを俯瞰的に捉えられるよう整理しています。

本記事では、これらの分析結果をもとに “どの順位を狙うべきか” “どの程度の流入を見込めるのか” といった実務に直結する示唆をわかりやすく整理しています。ぜひ貴社のSEO対策の改善にお役立てください。

目次

1．2025年10月度：クリニック業界における検索表示順位別クリック率（CTR）

2．クリニック業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較

3．クリック率が示す“検索行動の核心”と戦略的SEO対策の方向性

(注) ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

- このデータを見ると、検索結果の上位に位置するほどユーザーの注目が集まりやすく、クリックが大きく集中する傾向が明確に表れています。とくに1位はクリック率35.7％と際立って高く、多くのユーザーがまず最初に表示された情報を優先して確認していることがわかります。検索行動において「上から順番に見ていく」流れが強く働いている様子が読み取れます。- 2位（12.9％）や3位（5.4％）にも一定のクリックが集まっており、上位に表示される結果はユーザーに選ばれやすい位置づけにあります。順位が変わるごとにクリック率には差が生じているものの、上位3つの結果はまとめてユーザーにチェックされやすい範囲として機能していると言えます。- また、4位以降もクリック率は緩やかに推移しており、必要な情報を得るために上位だけでなく一定の範囲まで結果を確認するユーザーが存在していることが示されています。検索結果の中で、ユーザーごとに確認する深さに違いはあっても、多様な選び方がなされていることが読み取れる点が特徴的です。※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（https://rank-quest.jp/ )のデータに基づいています。- クリニック業界のクリック率は、順位ごとに見ていくとSEO業界のデータとの差が随所に表れています。まず1位は35.7％となっており、SEO業界の30.7％と比べて＋5.0ptの差が見られます。- 続く2位も12.9％で、SEO業界の9.4％との差は＋3.6ptとなっています。検索結果の前半に位置する情報は、多くのユーザーが目を通しやすく、上位の段階では差分がやや大きく開く傾向があります。- 3位（＋0.7pt）、4位（＋1.1pt）、5位（＋0.8pt）といった中位の順位でも、クリニック関連の検索ではSEO業界より高いクリック率が維持されています。順位が下がるにつれてクリック率自体は緩やかに低下するものの、差分はプラスで推移し、クリニック業界では幅広い順位で情報が確認されていることがうかがえます。ユーザーが複数の選択肢を比較している様子が読み取れる点も特徴的です。- 6位以降の下位順位でも＋0.4pt～＋0.7ptとプラスの差が続いており、検索結果の後半でも一定の関心が寄せられていることがわかります。差分自体は小さくなりますが、情報が全体的に均等にチェックされている印象があります。- 今回のデータから、クリニック領域の検索行動にはいくつかの特徴が見えてきました。まず、順位別のクリック率では1位が突出して高く、その後も上位から順に緩やかに注目が移っていく傾向が確認できます。検索結果の上から順番に情報を確認するユーザーの動きがそのまま数字に表れた形です。- さらに、SEO業界のデータと比較すると、どの順位においてもクリック率が上回っており、クリニック関連の検索では幅広い順位で情報が確認されていることがわかります。特定の順位だけに偏るのではなく、上位から下位まで一定の関心が向けられている点は、この領域ならではの特徴といえます。- これらの傾向を踏まえると、クリニックのSEO対策では「どの順位に表示されるか」が流入量に大きく影響し、順位が1つ変わるだけでもユーザーの行動が変化する可能性があります。また、上位だけでなく幅広い順位が確認される特性から、情報の質や信頼性などもクリック率に影響していると考えられます。- クリニック業界の検索ユーザーには検索結果を丁寧に確認する姿勢が見られるため、順位対策だけでなく、タイトルやスニペットの改善、構造化データの活用など、クリック率を高めるための取り組みが重要になります。また、検索意図との一致度の高いコンテンツ設計や、クリニック特有の情報（診療内容・地域性・予約情報など）の整理も有効です。- 最終的には、検索結果で選ばれる機会を増やすために「順位 × CTR × 情報の質」を総合的に高めていくことが求められます。継続的な改善とデータ分析を通じて、検索行動の変化に対応しながら、安定した流入と問い合わせにつなげていくことが重要です。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査期間： 2025年10月1日～2025年10月31日

調査機関： 株式会社eclore

調査対象： ランクエストのクリニッククライアントサイト

有効回答数（サンプル数）： 13,366キーワード

対象キーワードは、ランクエストのクリニッククライアントサイトにおいて2025年10月に検索結果の1位から10位に表示されたものに限定し、各順位ごとのクリック率を分析しました。

調査方法：

- Googleサーチコンソールのデータを使用し、対象キーワードの検索順位別クリック率（CTR）を算出しました。- クリック率（CTR）は、クリック数を表示回数で割り、その結果に100を掛けてパーセンテージとして表しています。

