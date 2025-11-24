A3対応！オフィスの安心を守る、静音×高性能シュレッダーを発売

写真拡大 (全17枚)

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、セキュリティ性が高い超微細カットのマイクロカットシュレッダー「400-PSD072BK」と最大13枚同時細断のハイパワー仕様のクロスカットシュレッダー「400-PSD073BK」を発売しました。を発売しました。




おすすめポイント


・A3用紙対応で大判書類も折らずに細断できる


・オフィスでも使いやすい58dBの静音設計


・大容量30Lのダストボックスでゴミ捨ての手間を削減


掲載ページ


マイクロカットシュレッダー 大容量30L A3対応 最大9枚同時細断 2×10mm CD/DVD対応 カード対応 秘密情報漏洩対策


型番：400-PSD072BK　販売価格：52,546円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-PSD072BK


クロスカットシュレッダー 大容量30L A3対応 最大13枚同時細断 4×40mm CD/DVD対応 カード対応 情報漏洩対策


型番：400-PSD073BK　販売価格：45,273円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-PSD072BK



商品特長


●A3サイズもストレスなく細断できるワイド投入口


A3用紙対応の広い投入口を備え、大判の図面や帳票類もスムーズに処理可能。【400-PSD072BK（マイクロカット）】は 最大9枚、【400-PSD073BK（クロスカット）】は最大13枚まで同時細断ができ、作業効率を大幅にアップ。ホッチキスの針を外す手間も不要で、日常業務のスピードを高めます。






400-PSD072BK

400-PSD073BK

●オフィスにやさしい静音設計と安全機構


稼働音はわずか58dB。静かなオフィス環境でも周囲を気にせず使用できます。さらに、投入口への安全設計やインターロックスイッチ、警告LEDなど、安心して使える安全機能を多数搭載しています。





●手軽に使えて、快適にメンテナンス


細断くずのたまり具合が一目でわかる小窓付きダストボックスを採用。ゴミ袋を簡単に固定できるツメ付きで、スムーズに処理を行えます。キャスター付きなので移動もラクラク。使い勝手にこだわった設計です。





●安心のオートストップ機能で長寿命


モーター保護機能を搭載し、長時間の使用や紙詰まり時には自動で停止。約50分後には再稼働可能な設計で、耐久性と安全性を両立しました。





商品詳細



400-PSD072BK


400-PSD073BK

サンワダイレクト各店掲載ページ


サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-PSD072BK


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-PSD073BK


サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-psd072bk/


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-psd073bk/


サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-psd072bk.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-psd073bk.html


サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/762900718


https://wowma.jp/item/762900719


サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/b0g2vn1f57


https://www.amazon.co.jp/dp/b0g2vtjqz9


サンワダイレクト関連商品掲載ページ


シュレッダーの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012050


シュレッダーの選び方


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-shredder.html


オフィスに最適！A3対応シュレッダー


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/psd/shredder_a3.html


業務用シュレッダーおすすめ9選


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-business-shredders.html


サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS


サンワダイレクト 公式ホームページ


https://direct.sanwa.co.jp


サンワダイレクト公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/sanwadirect


サンワダイレクト公式Instagram


https://www.instagram.com/sanwadirect


サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/user/sanwadirect/


サンワダイレクト公式LINEアカウント


https://page.line.me/?accountId=jgl3920e




サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


【お客様からのお問い合わせ】


サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123



【報道関係からのお問い合わせ】


広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。