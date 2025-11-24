A3対応！オフィスの安心を守る、静音×高性能シュレッダーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、セキュリティ性が高い超微細カットのマイクロカットシュレッダー「400-PSD072BK」と最大13枚同時細断のハイパワー仕様のクロスカットシュレッダー「400-PSD073BK」を発売しました。を発売しました。

おすすめポイント

・A3用紙対応で大判書類も折らずに細断できる

・オフィスでも使いやすい58dBの静音設計

・大容量30Lのダストボックスでゴミ捨ての手間を削減

掲載ページ

マイクロカットシュレッダー 大容量30L A3対応 最大9枚同時細断 2×10mm CD/DVD対応 カード対応 秘密情報漏洩対策

型番：400-PSD072BK 販売価格：52,546円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-PSD072BK

クロスカットシュレッダー 大容量30L A3対応 最大13枚同時細断 4×40mm CD/DVD対応 カード対応 情報漏洩対策

型番：400-PSD073BK 販売価格：45,273円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-PSD072BK

商品特長

●A3サイズもストレスなく細断できるワイド投入口

A3用紙対応の広い投入口を備え、大判の図面や帳票類もスムーズに処理可能。【400-PSD072BK（マイクロカット）】は 最大9枚、【400-PSD073BK（クロスカット）】は最大13枚まで同時細断ができ、作業効率を大幅にアップ。ホッチキスの針を外す手間も不要で、日常業務のスピードを高めます。

●オフィスにやさしい静音設計と安全機構

400-PSD072BK400-PSD073BK

稼働音はわずか58dB。静かなオフィス環境でも周囲を気にせず使用できます。さらに、投入口への安全設計やインターロックスイッチ、警告LEDなど、安心して使える安全機能を多数搭載しています。

●手軽に使えて、快適にメンテナンス

細断くずのたまり具合が一目でわかる小窓付きダストボックスを採用。ゴミ袋を簡単に固定できるツメ付きで、スムーズに処理を行えます。キャスター付きなので移動もラクラク。使い勝手にこだわった設計です。

●安心のオートストップ機能で長寿命

モーター保護機能を搭載し、長時間の使用や紙詰まり時には自動で停止。約50分後には再稼働可能な設計で、耐久性と安全性を両立しました。

商品詳細

