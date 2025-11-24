補助金Flash、『中小企業省力化投資補助金』第4回に対応した計画書生成AI機能を提供開始

■ 新機能概要

株式会社Franca AI

補助金申請AIツール「補助金Flash」（運営：株式会社Franca AI）は、2025年11月より 「第4回 中小企業省力化投資補助金（一般型）」（通称：省力化補助金）の申請様式に対応した計画書自動生成機能 を提供開始しました。

今回のアップデートにより、ユーザーは 申請様式に沿った計画書を約10分で自動生成 でき、これまで専門家への依頼や手作業で数時間～数十時間かかっていた作業を大幅に効率化します

現在、全AI機能を体験できる7日間の無料トライアルを提供中です。

無料トライアルはこちらから ️: https://franca.ai/hojokin(https://franca.ai/hojokin)

■ 中小企業省力化投資補助金(一般型)とは

本補助金は、現場の 省力化・自動化・DX推進 を目的とした中小企業向けの支援制度です。

機械装置の導入やシステム構築など、負担の大きい業務や人手不足の課題を解消するための投資を支援し、生産性向上や付加価値額の増加、賃上げの実現を後押しします。

補助率は企業規模に応じて 1/2～2/3、補助上限額は従業員規模によって設定され、複数の区分で上限が拡大される仕組みです。

対象経費は幅広く、

- 機械装置・工具- ソフトウェア・システム構築- 専門家費用- 外注費- クラウド利用料

など、実務改善に直結する投資を包括的にカバーします。

■ 機能の特徴

補助金Flashの新機能は、次のような特徴を備えています。

■ 今回の対応の目的

- 最新の申請様式に完全対応「事業概要」、「導入設備の内容”」、「省力化効果」、「賃上げ計画」、「収支計画」など、申請書の構成をAIが自動で反映。- 必要情報を入力するだけで計画書を自動生成設備投資内容や導入目的、従業員数、業務フローなどを入力すれば、AIが構成と文章を最適化。- 整合性チェック導入設備と省力化効果の関係投資額と補助額のバランス賃上げ計画の妥当性など、審査上重要な整合ポイントをAIが自動確認。

省力化投資補助金は、省力化効果の明確性、投資による改善の実現性、賃上げの取組内容

など複数の観点が重視されるため、計画書作成には一定の専門知識が必要です。

補助金Flashでは、

中小企業が申請書作成にかかる負担を減らし、設備投資の検討を前向きに進められる環境づくり

を目指して、今回の自動生成機能を拡充しました。

今後も補助金Flashは、主要な支援制度への対応拡充や、

自治体・認定支援機関との連携を通じて、中小企業の生産性向上と経営DXをサポートしてまいります。

■ フリートライアル

補助金Flashは現在、7日間の無料トライアルを実施中です。

登録だけで全機能を体験でき、

「省力化補助金の計画書がどこまで生成できるか試したい」

「自社に合う申請か判断したい」

という方に最適です。

無料トライアルはこちら https://franca.ai/hojokin(https://franca.ai/hojokin)

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

登録3分、『補助金Flash』無料トライアル：https://franca.ai/hojokin(https://franca.ai/hojokin)

クラウドサービス「補助金Flash」製品ページ：https://franca.ai/hojokin

公式リリース記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000144052.html

主要補助金の計画書を“最短10分で自動生成”：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html